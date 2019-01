FCL-Hammerschlag: Springt Eleke kurz vor Schliessen des Transferfensters ab? Luzern bangt um seinen besten Torschützen Blessing Eleke: Der 22-jährige Nigerianer steht auf der Einkaufsliste von zwei internationalen Grossvereinen. Daniel Wyrsch

Luzern-Stürmer Blessing Eleke (rechts) im Testspiel gegen Lucian Filip von Steaua Bukarest. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 17. Januar 2019))

Blessing Eleke hat mit seinen sieben Toren und drei Assists grossen Anteil am fünften Tabellenplatz des FC Luzern zur Saisonhälfte. Auch im Cup zeichnete sich der beste Torschütze des Teams von René Weiler beim Weiterkommen gegen Servette und Chiasso als wichtiger Torschütze und Assistgeber aus. In diesem Wettbewerb hat der 22-jährige Stürmer seinen Teil dazu beigetragen, dass der FCL am 6. März im Cup-Viertelfinal zu Hause Meister Young Boys gegenübersteht.

Doch jetzt ist alles andere als sicher, dass Eleke auch in der Rückrunde für den FCL stürmt. Weilers Ex-Club RSC Anderlecht und der türkische Spitzenverein Galatasaray Istanbul bekunden offenbar grosses Interessen am kräftigen 1,90-Meter-Sturmtank.

Ablösesumme gegen 3 Millionen Euro

Es könnte alles schnell gehen, denn sowohl in Belgien wie in der Türkei schliesst das Transferfenster am Donnerstag, 31. Januar, spätabends. Für Eleke, den FCL-Sportchef Remo Meyer Ende Juli 2018 für rund 1 Million Franken vom FC Ashdod aus Israel in die Innerschweiz transferierte, dürften die Luzerner mit einer Ablöse von gegen 3 Millionen Euro rechnen.

Luzern startet am Sonntag (16 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Sion in die Rückrunde. Ob Eleke dann noch für die Innerschweizer stürmt?