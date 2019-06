FCL-Juwel Ruben Vargas wechselt in die Bundesliga zu Augsburg Luzern-Angreifer Ruben Vargas (20) macht den nächsten grossen Schritt in seiner Karriere. Beim 15. der vergangenen Bundesliga-Saison hat der Adligenswiler einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Daniel Wyrsch

Ruben Vargas jubelt in der Swisspor-Arena – und zieht nächstens aus beim FC Luzern. (Bild: Marc Schumacher/Freshfocus, Luzern, 22. Mai 2019)

Ein Jahr nach dem Verkauf von Torhüter Jonas Omlin an den FC Basel (geschätzte Transfersumme von 2,3 Millionen Franken) kann der FC Luzern erneut eine stolze Ablösesumme generieren: 2,5 Millionen Euro (umgerechnet 2,8 Millionen Franken) wird der Transfer von Ruben Vargas zum FC Augsburg einbringen. Das vermeldet Nau.ch. Gemäss anderen Informationen soll die Transfersumme sogar höher ausfallen.

Ruben Vargas (20) hat den Durchbruch beim FCL in der vorangegangenen Saison so richtig geschafft: In 31 Super-League-Spielen schoss der Schweiz-Dominikaner 8 Tore und gab 8 Assists. Insgesamt bestritt der 1,74 Meter grosse Aussenangreifer 50 Partien in der höchsten Liga für Luzern.

Herber sportlicher Verlust

Für den FCL ist der Abgang von Vargas ein grosser sportlicher Verlust. Mit seiner Schnelligkeit, Agilität und Unbekümmertheit gehörte er zu den gefährlichsten Offensivleuten der Mannschaft von Thomas Häberli.

Beim FC Augsburg trifft das Luzerner Juwel auf seinen Landsmann Martin Schmidt. Der 52-jährige Walliser ist der Trainer des bayerischen Bundesligisten. Da Augsburg nicht zu den deutschen Spitzenteams gehört, dürfte sich der leichtfüssige Vargas dort gute Chancen auf viel Spielzeit ausrechnen.

Der Transfer des Schweizer U21-Internationalen soll noch heute Dienstag vom FC Augsburg offiziell bekanntgegeben werden.