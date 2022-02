Zum insgesamt fünften Mal tritt der FC Luzern am Mittwoch (20.30 Uhr, SRF 2) im Schweizer Cup gegen den FC Biel an. In der Tissot-Arena geht's um den Einzug in den Halbfinal. Für den Titelverteidiger aus der Zentralschweiz ist das Weiterkommen eine Pflichtaufgabe.