FCL mit 0:0 gegen Steaua Bukarest - Salvi nutzt seine Chance im Tor Zum Abschluss des Trainingslagers in Marbella bestreitet der FC Luzern ein Testspiel gegen den rumänischen Rekordmeister Steaua Bukarest. Die Partie endet torlos unentschieden, die Luzerner sind ein mindestens ebenbürtiger Gegner. Daniel Wyrsch

Ruben Vargas (links) im Duell mit Junior Morais. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) Tomic Juric (vorne) gegen Dragos Nedelcu. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) Idriz Voca schiesst aufs Tor, Florentin Matei von Steaua Bukarest kommt zu spät. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) Simon Grether (rechts) kämpft um den Ball gegen Florine Coman. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) Dennis Man (Mitte) wird von Christian Schneuwly (links) zurückgehalten. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) Simon Grether (rechts) im Zweikampf mit Junior Morais. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) FCL-Trainer René Weiler. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) Tomi Juric (links) läuft Dragos Nedelcu davon. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) Dirigiert die Mannschaft: Idriz Voca. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) Zweikampf zwischen Silvan Sidler (links) und Romario Benzar. (Bild: Martin Meienberger (Coin Malaga, 17. Januar 2019)) 10 Bilder Testspiel: FC Luzern – Steaua Bukarest

Die beste Chance der Testpartie hat Olivier Custodio in der 72. Minute: Eine Vorlage von Stürmer Blessing Eleke schliesst der FCL-Mittelfeldspieler volley ab, doch den scharfen Schuss aus wenigen Metern kann Steauas Torhüter in Corner lenken. Das Unentschieden ist insgesamt gerecht. Die Luzerner spielten vor allem in der ersten Halbzeit ein konzentriertes und massiertes Pressing, setzten die Rumänen früh in deren Platzhälfte unter Druck.

FCL-Trainer René Weiler setzte während den gesamten 90 Minuten auf Torhüter Mirko Salvi, der wegen eines Innenbandrisses drei Monate nicht mehr gespielt hatte. Der 24-jährige Romand machte seine Sache tadellos, war bei allen sechs Abschlussversuchen von Steaua Bukarest zur Stelle.

Von der Ersatzbank zuschauen musste dagegen David Zibung (35). Das Urgestein der Innerschweizer hatte die letzten neun Meisterschaftsspiele im FCL-Tor gestanden.

Rodriguez mit Juric überraschend in der Startaufstellung

Bei den Innerschweizern standen mit Mittelfeldspieler Francisco Rodriguez und Stürmer Tomi Juric zwei Profis in der Startaufstellung, die man dort nicht unbedingt erwartet hatte. Vor allem Rodriguez, der zuletzt im August 2018 in einem Pflichtspiel auf dem Rasen gestanden hatte, zeigte eine engagierte und gute Leistung. Zwei gute Möglichkeiten liessen die beiden allerdings aus: In der 15. Minute verzog «Cico» Rodriguez, in der 41. Minute köpfelte Juric einen präzise Flanke von Vargas zu wenig druckvoll auf Steauas Tor.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Weiler fünf neue Akteure ein, nach Ablauf einer Stunde kam auch der U21-Spieler Cleric Njau (20) zu seinem zweiten Testspieleinsatz bei den Profis. Sein Debüt hatte der Innenverteidiger letzte Woche gegen Winterthur (1:2) in Kriens gegeben.

Am Freitagmittag fliegt der FCL aus dem Trainingscamp in Mijas/Marbella vom Flughafen Malaga zurück in die Schweiz nach Zürich. Die dritte und letzte Testpartie bestreitet das Team von René Weiler am Samstag, 26. Januar (14.30 Uhr), gegen den Challenge-League-Verein Chiasso.

Der Start in die Rückrunde erfolgt am Sonntag, 3. Februar (16 Uhr), mit dem Heimspiel gegen Sion.