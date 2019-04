FCL mit guter Reaktion: 2:2 im Tourbillon und damit der erste Punkt der Saison gegen Sion Der FC Luzern zeigt im Wallis im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen Basel (0:1) eine deutliche Leistungssteigerung: Durch Tore von Vargas und Eleke holt die Mannschaft von Trainer Thomas Häberli im Tourbillon ein 2:2-Unentschieden. Daniel Wyrsch

In einem nervenaufreibenden Match holen sich die Luzerner erstmals in dieser Saison einen Punkt gegen Sion. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott, Sion, 07. April 2019)

Die Szene des Spiels

In der 63. Minute bringt Blessing Eleke die Innerschweizer mit der Hacke zwischenzeitlich 2:1 in Führung. Es ist der neunte Ligatreffer für den Nigerianer.

Das hat zu reden geben

Schon nach 10 Sekunde gehen die Luzerner - notabene nach dreistündiger Busreise ins Wallis - in Rückstand: Lucas Alves verliert gegen Uldrikis das Kopfballduell, Lenjani nutzt seine Chance und trifft genau in die untere Torecke. Das Sittener 1:0 ist das schnellste Tor in der Geschichte der Super League zusammen mit einem anderen Sion-Treffer: Moussa Konaté aus Senegal traf 2015 gegen St. Gallen ebenfalls nach 10 Sekunden!

Das Ergebnis

Das 2:2 ist im sechsten Meisterschaftsspiel unter Thomas Häberli das dritte Unentschieden neben zwei Siegen und einer Niederlage.

Erste Halbzeit

Positiv ist, dass die Innerschweizer den schnellen Rückstand durch Lenjani (1:0 nach zehn Sekunden) sofort wegstecken. Bereits in der 9. Minute werden sie belohnt. Nach einer starken Angriffskombination über Voca, Schwegler und Schürpf trifft Vargas zum 1:1-Ausgleich. Das ist die perfekte Antwort auf die Führung der Walliser. In der Folge entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, bis in der 25. Minute Vocas Weitschuss, den Fickentscher mit den Fingerspitzen in Corner lenken kann. Schneuwly mit einem Schuss übers Tor (14.) und auf der anderen Seite Neitzke mit einem Kopfball (16.) haben die weiteren Chancen in einem temporeichen und umkämpften ersten Umgang.

Zweite Halbzeit

Die Luzerner haben in den zweiten 45 Minuten ein Chancenplus: Direkt nach der Pause haben Schneuwly – nach einem Abpraller von Sion-Goalie Fickentscher schiesst er knapp am Tor vorbei (50.) – und Vargas mit einem Kopfball (55.) sehr gute Gelegenheiten. Auch in dieser Aktion reagiert Fickentscher stark, er wehrt den Ball gar an den Pfosten.

In der 63. Minute erzielt Eleke das 2:1, doch nur eine Minute später gleicht Sion durch einen Kopfballtreffer von Uldrikis zum 2:2-Endstand aus. In der 88. Minute lenkt dann FCL-Goalie Zibung einen perfiden Grgic-Corner über seinen Kasten. Es bleibt beim verdienten ersten Punktgewinn für Luzern im vierten Direktduell mit den Sittenern.