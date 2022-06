FCL-Nachwuchs Torhütertrainer Gabriel Wüthrich verlässt den FC Luzern per sofort Der gesamtverantwortliche Torhütertrainer im FCL-Nachwuchs verlässt den Klub auf eigenen Wunsch – er wird Torhütertrainer bei der 1. Mannschaft des FC Basel.

Er verlässt den Klub: Gabriel Wüthrich war acht Jahre lang Torwarttrainer im Nahcwuchs des FC Luzern. Bild: PD

Der 40-jährige Gabriel Wüthrich war acht Jahre lang Torwarttrainer in der Nachwuchsabteilung des FC Luzern, wo er unteranderem die Torwarte der U18 und U21 trainierte. Nun wechselt Wüthrich zum FC Basel, wo er künftig als Torwarttrainer in der 1. Mannschaft fungieren wird. Wie der FC Luzern am Freitagnachmittag mitteilt, verlässt Wüthrich den Verein auf eigenen Wunsch.

Über Wüthrichs Abgang schreibt der Klub: «Der FC Luzern bedauert diesen Entscheid, möchte sich jedoch bei Gabriel für seinen unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren bedanken und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute und viel Freude.»

Wüthrich sei es gelungen, die Ausbildung der Torhüter auf ein höheres Niveau zu führen und die Entwicklung der Torhütertalente in der Innerschweiz massgeblich zu prägen. Wüthrich war selber als Torwart beim FC Luzern aktiv, wo er 2014 auch seine Karriere beendete. Über seine Nachfolge als gesamtverantwortlicher Torhütertrainer werde der FC Luzern so bald als möglich auf den üblichen Kanälen informieren. (pl)