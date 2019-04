Der FCL präsentiert sich harmlos – Er kassiert gegen Xamax die insgesamt 10. Heimniederlage Der FC Luzern rutscht nach einem weiteren schwachen Auftritt in der Swisspor-Arena und der 0:1-Niederlage gegen Neuchâtel Xamax in die Nähe des Barrage-Platzes: Nur noch fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Xamax (9.). Daniel Wyrsch

Blessing Eleke und Pascal Schuerpf (Luzern) gegen Igor Djuric (Xamax). (Bild: Martin Meienberger/freshfocus, Luzern, 13. April 2019)

Die Szene des Spiels

In der 80. Minute fliegt ein langer Ball auf Nuzzolo, Lucas Alves unterläuft den Konter und Nuzzolo flankt, der Ball prallt von der Latte vor die Füsse des eingewechselten Ademi, der das 1:0-Siegtor für die Neuenburger erzielt.

Das hat zu reden gegeben

In der ersten Halbzeit spielen beide Mannschaften derart harmlos, dass das tiefe Niveau der Partie das Gesprächsthema auf der Tribüne ist. In der 92. Minute fliegt ein Gegenstand aus dem FCL-Fanblock an den Kopf von Xamax-Torhüter Walthert, der Schiedsrichter droht mit dem Abbruch der Partie. Schon wieder geben die Ultras in der Kurve zu reden.

Arbenit Xhemajli (Xamax) gegen Blessing Eleke (Luzern).

(Bild: Martin Meienberger/freshfocus, Luzern, 13. April 2019) Blessing Eleke und Pascal Schuerpf (Luzern) gegen Igor Djuric (Xamax).

(Bild: Martin Meienberger/freshfocus, Luzern, 13. April 2019) Igor Djuric, 2. von rechts, von Xamax im Spiel gegen Blessing Eleke, rechts, von Luzern. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Kemal Ademi (Xamax) erzielt das Tor zum 0:1. (Bild: Martin Meienberger/freshfocus, Luzern, 13. April 2019) Mike Gomes, links, von Xamax im Spiel gegen Silvan Sidler, links, von Luzern. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Kemal Ademi von Xamax feiert das Tor zum 0:1. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Geoffroy Serey Die, vorne, von Xamax im Spiel gegen Chrisatian Schneuwly, oben. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Geoffroy Serey Die, rechts, links, von Xamax im Spiel gegen Idriz Voca, links, von Luzern. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Pascal Schuerpf von Luzern. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Arbenit Xhemajli, links, von Xamax im Spiel gegen Pascal Schuerpf, rechts, von Luzern. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Pietro Di Nardo, links, von Xamax im Spiel gegen Idriz Voca, rechts, von Luzern. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Geoffroy Serey Die, rechts, von Xamax im Spiel gegen Ruben Vargas, links, von Luzern. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Mustafa Sejmenovic, rechts, von Xamax im Spiel gegen Blessing Eleke, mitte. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) Mike Gomes, rechts, von Xamax im Spiel gegen Blessing Eleke, links, von Luzern. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 13. April 2019) 14 Bilder Der FC Luzern verliert gegen Neuchâtel Xamax 0:1

Das Ergebnis

Das 0:1 ist die 10. Heimniederlage der Innerschweizer in dieser Saison in der 15. Partie in der Swisspor-Arena. Eine Bilanz, die sonst nur Absteiger haben. Zum Glück, aus Sicht Luzerns, ist der FCL auswärts erfolgreicher.

Die erste Halbzeit

Nur eine einzige Szene bis zur Pause ist wirklich nennenswert: Eleke schiesst in der 37. Minute aus spitzem Winkel, Xamax-Goalie Walthert lenkt den harten Schuss an die Latte. Ein Kopfball von Schürpf in der 28. Minute ist ebenfalls gefährlich, doch der Schiedsrichter-Assistent erkennt den FCL-Aussenangreifer bei der Ballabgabe von Schulz im Abseits. Die Xamaxiens stehen tief, ihre Angriffe sind aber praktisch immer harmlos. Nur wenn Nuzzolo im Sturm zum Abschluss kommt, herrscht vor dem Gehäuse von Zibung ein Hauch von Torgefahr

Die zweite Halbzeit

Captain Schneuwly leitet ab der 58. Minute mehrere gefährliche Luzerner Angriffe ein. Die besseren Chancen hat aber Pululu, der in der 57. und 58. Minute zweimal an Zibung scheitert. In der 76. Minute wird Schneuwly als bester Spieler seines Teams von Trainer Häberli ausgewechselt, vier Minuten später trifft Ademi zum Xamax-Sieg. Nun beträgt der Vorsprung auf die Neuenburger und den Barrage-Platz nur noch fünf Zähler.

Update folgt...