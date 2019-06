FCL muss für die Europa-League-Qualifikation wohl nach Litauen Der FC Luzern spielt in der zweiten Qualifikationsrunde für die Europa League gegen den FK Riteriai (Litauen), KÍ Klaksvik (Färöer Inseln) oder SP Tre Fiori (San Marino). Damit trifft der FCL in jedem Fall auf einen unattraktiven, aber sportlich machbaren Gegner. Raphael Gutzwiller

Gegen Olympiakos Piräus hatte der FC Luzern in der Europa-League-Qualifikation im Vorjahr deutlich das Nachsehen. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Piräus, 09. August 2018)

Bei der Auslosung für die zweite Qualifikationsrunde für die Europa League bekommt der FC Luzern ein unattraktives Los zugelost. Die Innerschweizer treffen sportlich wohl am ehesten auf den FK Riteriai aus Litauen. Die Drittplatzierten der letzten Saison in Litauen treffen in der ersten Qualifikationsrunde entweder auf die Vertreter von San Marino (SP Tre Fiori) oder den Färöer Inseln (KÍ Klaksvik), die sich zuvor noch in der Qualifikations-Vorrunde messen.

Als gesetztes Team war bereits vor der Auslosung klar, dass der FCL auf einen sportlich machbaren Gegner treffen wird.

Als Fünfter der Super League muss der FC Luzern bereits früh ins internationale Geschäft starten. Die beiden Spiele finden am 25. Juli (in Luzern) und am 1. August statt. Die Super-League-Saison fängt am Wochenende vom 20. und 21. Juli an, weshalb der FCL gleich zum Saisonstart zwei «englische Wochen» bestreitet.