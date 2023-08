David Zibung und Christian Schwegler bleiben beim FCL – bei den anderen Profis zögert Sportchef Remo Meyer Sechs Spieler beim FC Luzern haben auslaufende Verträge. Mit den beiden 36-Jährigen, Christian Schwegler und David Zibung, hat Sportchef Remo Meyer jetzt um eine Saison verlängert.

Goalie David Zibung (links) und Verteidiger Christian Schwegler bleiben auch nächste Saison im Profikader des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella/Mijas, 15. Januar 2018)

Vom neuen Trainer Fabio Celestini ist Christian Schwegler im Januar zum neuen Captain ernannt worden. Zum Spielen ist der Ettiswiler seither nur in drei Ligapartien gekommen. Zuerst stoppte ihn eine Verletzung dann die Coronapause. Am letzten Samstag spielte Schwegler die erste Halbzeit im Testmatch gegen Schaffhausen (2:2). Die ruppige Partie gegen die aggressiven Ostschweizer ging nicht spurlos am Geburtstagskind vorbei, das an diesem Tag 36 Jahre alt wurde. Christian Schwegler beklagte sich hinterher über Schmerzen im Knie. «Ich hoffe, dass dies nicht eine Verletzungspause nach sich ziehen wird», sagte der Captain.

Am Dienstagmittag war die Blessur am Knie in der Medienmitteilung des FC Luzern kein Thema. Remo Meyer hatte die auslaufenden Verträge von Christian Schwegler und dem ebenfalls 36-jährigen David Zibung um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. «Sowohl Christian wie auch Dave sind zwei wichtige Persönlichkeiten für unsere Mannschaft», sagt der FCL-Sportchef zu unserer Zeitung. «Wir haben viele junge Spieler, da ist die richtige Mischung mit erfahrenen Akteuren umso wichtiger. Die beiden sind ein grosser Mehrwert – auf und neben dem Platz. Natürlich helfen sie uns auch sportlich immer noch weiter», erklärt Meyer.

Goalietrainer Bucchi bleibt ebenfalls

Dass Christian Schwegler seit dem Frühjahr Captain ist, habe keinen Einfluss auf die Vertragsverlängerung gehabt. «Er ist ein Leader, den wir brauchen. Schwegler geht voran – egal ob er Captain ist oder nicht», betont der Sportchef.

Remo Meyer äussert sich auch explizit zur Personalie David Zibung, der aktuell dritte Torhüter hinter Stammkeeper Marius Müller und Simon Enzler gehört schon seit 17 Jahren zum Profikader, er hat über 500 Partien für Luzern bestritten, gilt als «ewiger FCL-Goalie». Meyer sagt: «Dave bringt sehr viel mit, wir haben mit ihm nicht nur wegen seines Namens verlängert, er ist noch immer fit und wäre bereit, wenn es ihn braucht.» Und: «In einem Teilzeitpensum wird er sich ab der neuen Saison als Goalietrainer der U15 engagieren. So werden die jungen Talente die Möglichkeit haben, von seinem grossen Wissen zu profitieren.»

Im Trainerteam der Luzerner Super-League-Mannschaft soll es zur nächsten Saison hin keine Mutationen geben. So werden auch die Torhüter des Profiteams in der kommenden Spielzeit von Lorenzo Bucchi trainiert. Der 36-jährige Römer ist seit zwei Jahren für die FCL-Keeper verantwortlich. Remo Meyer stellt klar: «Lorenzo bleibt unser Goalietrainer. Wir sind sehr zufrieden, wie er und seine Schützlinge arbeiten.» Marius Müller lobt bei jeder Gelegenheit den besonderen Kitt in der Truppe.

Fragezeichen bei Grether, Demhasaj, Tia und Matos

Per 30. Juni auslaufende Verträge haben beim FCL zudem die Profis Simon Grether, Shkelqim Demhasaj, Eric Tia Chef und der einzige Leihspieler, Ryder Matos. In ihren Fällen bittet der Sportchef um ein bis zwei Wochen Geduld, bis die Gespräche abgeschlossen seien. Durchgedrungen ist inzwischen, dass Grether und Demhasaj zwar bis zum Ende der verlängerten Saison bleiben dürften. Sie für die restliche Arbeitszeit aber 20 Prozent weniger Gehalt bekommen würden, falls sie den Übergangskontrakt unterschreiben.

Natürlich muss der FC Luzern wegen der Coronapause und dem Re-Start der Saison mit Geisterspielen sparen. «Wir müssen vernünftig agieren», stellt Meyer fest. Darum scheint zum jetzigen Zeitpunkt auch eine definitive Übernahme des brasilianischen Angreifers Ryder Matos kaum möglich. Der 27-Jährige gehört dem Serie-A-Verein Udinese. Wahrscheinlich kehrt er nach dem Saisonende nach Italien zurück.

Ugrinic kehrt aus den Niederlanden zurück

FCL-Leihspieler Filip Ugrinic aber kehrt gemäss Plan am 1. Juli in die Swisspor-Arena zurück. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war an Emmen in den Niederlanden ausgeliehen, wo die Saison abgebrochen wurde. Wie die Zukunft von Stefan Wolf, der einen auslaufenden Vertrag per 30. Juni hat, und Chiasso-Teamkollege Loic Jacot aussieht, ist gemäss Meyer noch offen.