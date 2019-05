FCL siegt gegen Zürich - und träumt von Europa Der FC Luzern schlägt den FC Zürich mit 3:0. Jetzt träumen die Innerschweizer von Platz Drei und der Europa League. Dazu wird Claudio Lustenberger bei seinem letzten Spiel gefeiert. Raphael Gutzwiller

Die Spieler des FC Luzern (ganz links Doppeltorschütze Ruben Vargas) jubeln über den Sieg gegen den FC Zürich. (Bild: Marc Schumacher/Freshfocus, Luzern, 22. Mai 2019)

Szene des Spiels

Bereits nach in der achten Spielminute jubelt der FC Luzern über das so wichtige und früher 1:0. Tsiy Ndenge hatte für Ruben Vargas vorgelegt. Der Youngster blieb cool und verwandelte souverän. Das Tor war der Türöffner für den Sieg des FC Luzern.

Das Ergebnis

Dank dem Sieg gegen den FC Zürich erledigte der FCL die Hausaufgaben im Kampf um den dritten Platz souverän. Gleichzeitig siegte der FC Lugano gegen Xamax nicht (1:1), darum steht der FCL eine Runde vor Schluss auf dem dritten Rang, der die direkte Europa-League-Teilnahme bedeuten würde.

Das gibt zu reden

Claudio Lustenberger läuft zum letzten Mal als Profi in die Swissporarena ein. In der 87. Minute ist es endlich soweit: CL7 wird für Blessing Eleke eingewechselt. Für Lustenberger gibt es Standing Ovation. Es ist ein emotionaler Abschied für ihn von den Fans. Bei jedem Ballkontakt wird er in der Folge bejubelt.

1. Halbzeit

Bereits früh ging der FC Luzern wie erwähnt durch Ruben Vargas mit 1:0 in Führung. Ein sehr schwacher FC Zürich machte den Luzernern auch im Rest der ersten Hälfte das Leben nicht richtig schwer. Im Gegenteil: Blessing Eleke profitierte nach einer halben Stunde von einem Fehler von Mirlind Kryeziu, der seinen Flankenball ins eigene Tor ablenkte.

2. Halbzeit

Der FCL macht zu Beginn der zweiten Halbzeit dort weiter, wo er vor der Pause aufgehört hat. Ruben Vargas trifft nach toller Vorarbeit zum 3:0. Der FCL verwaltet daraufhin den Vorsprung souverän und siegt auch in dieser Höhe verdient.

FC Luzern - FC Zürich: Das Spiel von Minute zu Minute

Statistik zum Spiel: