FCL-Spieler im Cup von Fans mit Bier und Häme übergossen - Captain Schürpf fordert vom eigenen Anhang Respekt Der FC Luzern kommt nicht zur Ruhe: Weil die Angreifer beim 2:0-Minisieg im Cup gegen die fünftklassigen Amateure des AS Calcio Kreuzlingen viele Chancen ausliessen, wurden sie von Fans mit Bier und Häme übergossen. Captain und Publikumsliebling Pascal Schürpf hat darauf mit einem emotionalen Instagram-Post reagiert. Daniel Wyrsch

In der Mannschaft des FC Luzern grassiert nach vielen Negativerlebnissen (unter anderem 436 Pflichtspielminuten ohne ein Torerfolg bis zum 1:0 gegen Calcio Kreuzlingen durch Shkelqim Demhasaj) schlechte Stimmung. Beim Cupspiel hatte der einmal mehr lustlose Blessing Eleke dem Coach Thomas Häberli bei der Auswechslung nicht wie üblich die Hand gegeben. Nach dem Weiterkommen mit dem mickrigen 2:0-Sieg über die Thurgauer Amateure aus der 2. Liga inter erklärte Häberli, dass er dem Nigerianer gar nicht die Hand geben wollte. Und: «Er wollte sie mir nicht geben. Er hatte im Abschluss gesündigt, darum ist er jetzt sauer. Und ich auch.»

Doch der Zwischenfall mit Eleke und Häberli - notabene nicht der erste in dieser noch jungen Saison - ist nicht das einzige Ärgernis, welches den FCL beschäftigt und für Tristesse in Mannschaft und Verein sorgt. Ein Instagram-Post von Pascal Schürpf (30) nach dem Spiel am Sonntagabend rüttelt alle auf, denen der FC Luzern am Herzen liegt.

Pöbeleien während dem Match

FCL-Captain Pascal Schürpf schreibt in dieser emotionalen Mitteilung, dass seine Mitspieler und er während des Cupspiels in Kreuzlingen Pöbeleien von eigenen Fans über sich ergehen lassen mussten. Dabei sollen die Luzern-Profis gemäss dem Bericht sogar mit lauwarmen Bier beworfen worden sein. Schürpf schreibt: «Das war ein Stich in das Herz unserer Gemeinschaft.»

Trotz dem 2:0-Sieg im Cup gegen AS Calcio Kreuzlingen zeigt sich FCL-Kapitän Pascal Schürpf von einigen Fans enttäuscht. (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza)

Der gebürtige Basler Schürpf zeigt zwar Verständnis «für den Frust, die Enttäuschung und die Wut über Niederlagen oder ungenügende Leistungen - ich teile sie und akzeptiere Kritik. Das ist nämlich euer gutes Recht als zwölfter Mann.» Was der FCL-Captain aber nicht akzeptieren kann: «Ist Respektlosigkeit gegenüber meinen Mitspielern in Form von Pöbeleien während dem Spiel.»

Spieler und Fans sollten eine Einheit bilden

Schürpf, mit 20 Ligatoren in den vergangenen zwei Saisons FCL-Publikumsliebling, fordert Respekt von den Luzerner Supportern: «Respekt ist für mich das Fundament jeglicher Art von Beziehung. Auch zwischen Spieler und Fan.» Und: «Im besten Fall bilden Spieler und Fans eine Einheit, die sich gegenseitig antreibt und der gleichen Leidenschaft - dem Fussball - frönt.»

Pascal Schürpf schaut in seinem Schreiben nach vorne, macht einen weiteren Aufruf an die Anhängerschaft: «Unser Team fokussiert sich jetzt auf das Spiel gegen Sion am kommenden Sonntag. Lasst uns gemeinsam kämpfen, lasst uns gemeinsam siegen. Und dann können wir von mir aus mit einer Bierdusche feiern - allerdings einer kalten bitte.»

Der ganze Text im Wortlaut:

Vielen Dank all denjenigen, die uns in Kreuzlingen unterstützt und gestärkt haben. Als Captain muss ich aber auch ansprechen, was heute passiert ist. Dazu möchte ich vorab klarstellen:

R E S P E K T ist für mich das Fundament jeglicher Art von Beziehung. Auch zwischen Spieler und Fan. Ich verstehe den Frust, die Enttäuschung und die Wut über Niederlagen oder ungenügende Leistungen – ich teile sie und akzeptiere die Kritik. Das ist nämlich euer gutes Recht als 12. Mann. Was ich aber nicht akzeptiere, ist Respektlosigkeit gegenüber meinen Mitspielern und mir in Form von Pöbeleien während dem Spiel. Wer auch immer heute dafür verantwortlich war, deine/eure Tat war ein Stich in das Herz unserer Gemeinschaft. Im besten Fall bilden Spieler und Fans eine Einheit, die sich gegenseitig antreibt und der gleichen Leidenschaft – dem Fussball – frönt. Im schlechtesten Fall aber werden die eigenen Spieler explizit ausgepfiffen und mit lauwarmem Bier beworfen...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Unser Team fokussiert sich jetzt auf das Spiel gegen Sion kommenden Sonntag. Lasst uns gemeinsam kämpfen, lasst uns gemeinsam siegen. Und dann können wir von mir aus mit Bierduschen feiern – allerdings kalt bitte.

#nomelozärn