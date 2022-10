FCL-Streit Termin für ausserordentliche GV ist nun bekannt Der Showdown zwischen FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und dem FCL-Verwaltungsrat rückt näher: Die ausserordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG findet am 3. November statt.

Ebenfalls am 3. November, um 19 Uhr, findet in der Business Lounge der Swisspor-Arena die ordentliche GV der FC Luzern-Innerschweiz AG (FCLI) statt. Die FCLI ist für den Fussballbetrieb zuständig und an ihr können sich auch Fans mit Aktien beteiligen. 97 Prozent der Aktien sind jedoch im Besitz der FCL Holding AG - und somit unter Kontrolle von Bernhard Alpstaeg (52 Prozent der Holding-Aktien).

FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Die ausserordentliche - und für den Ausgang des FCL-Streits massgebliche - GV der FCL Holding AG soll im Anschluss daran stattfinden. Der FC Luzern hat den Termin, von dem unsere Zeitung über verlässliche Quellen erfahren hat, offiziell bestätigt.

Klar ist: Die Abwahl des gesamten Verwaltungsrates um Präsident Stefan Wolf steht auf Antrag von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg auf der Traktandenliste der ausserordentlichen GV. Ebenso wie danach die Wahl eines neuen Verwaltungsrates, welcher gemäss Informationen zukünftig nur noch aus Bernhard Alpstaeg bestehen soll. (ca)