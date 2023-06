Hunderte Schweden kommentieren FCL-Beitrag auf Instagram

Für den FCL geht es in der Conference League ab nach Schweden. Über den Ausgang der Auslosung der 2. Qualifikationsrunde wollte der Verein natürlich auch auf Instagram informieren. Mit solch einer Antwort hat der FCL aber wohl nicht gerechnet: Hunderte von Djurgarden-Anhänger fluten den Beitrag. Während die meisten der Schweden den Beitrag mit «DJUUUUU 💛❤️💙» kommentieren, sind auch feindselige Beiträge dabei. Der FCL sei ein Witz oder «Fuck Luzern» steht mehrere Male unter dem entsprechenden Post. Von den einheimischen Followern wird mehrmals die Frage gestellt, warum solche Kommentare stehen gelassen werden. Einen freundlichen Empfang wird es für den FCL in Stockholm wohl also nicht geben. (sfr)