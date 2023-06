Neues Talent für die Luzerner U21-Mannschaft

Der aktuelle Meister der Promotion League verstärkt sich mit dem Zuzug von Nathan Wicht. Der 19-jährige Mittelfeldspieler mit Schweizer Staatsbürgerschaft durchlief beim deutschen Verein 1860 München alle Nachwuchsstufen und wurde auch bereits für die U19-Nati aufgeboten, wo er in sechs Partien einen Treffer erzielte.

Auf der Website der Münchner lässt sich Wicht wie folgt zitieren: «Ich habe seit der U13 für den TSV 1860 München gespielt. Ich bin äusserst dankbar für die sehr gute Zeit, die ich in München verbringen durfte. Jetzt beginnt für mich in meiner Heimat ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue.»

FCL-Sportchef Remo Meyer war selbst einmal bei 1860 tätigt und spielte für die Münchner sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga. Aktuell spielt der Traditionsverein in der dritten Bundesliga. (sfr)