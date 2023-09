Für den FCL könnte es bald nach Schottland oder Andorra gehen

Nun ist es klar: Für den FCL könnte es in der Qualifikation zur Conference League bald nach Schottland oder Andorra gehen. So wurde am Montag in Nyon der mögliche Gegner in der 3. Qualifikationsrunde ausgelost. Dabei könnten die Luzerner entweder auf den Inter Club d’Escaldes oder Hibernian Edinburgh treffen.

An Qualifikationsspiele in Schottland hat der FCL nicht zwingend positive Erinnerungen. In der Saison 2014/15 schied man in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League gegen St. Johnstone FC im Elfmeterschiessen aus.

Bild: Screenshot

Zuerst muss der FCL allerdings die 2. Qualifikationsrunde gegen die Schweden von Djurgardens IF bestehen: Das Hinspiel findet am 27. Juli in Stockholm statt. Das Rückspiel folgt dann am 3. August in der Swisspor-Arena. (lga/sfr)

Tickets für das Spiel auf europäischem Parkett gibt es übrigens hier zu gewinnen: