Die grosse FCL-Saisonbilanz: Vargas, Eleke, Schulz und Schürpf sind die Klassenbesten In der abgelaufenen Saison haben sich insbesondere junge Offensivspieler beim FC Luzern in den Fokus gespielt. Zu den besten zählt aber auch Routinier Pascal Schürpf. Die Übersicht. Raphael Gutzwiller

Bleiben sie oder bleiben sie nicht? Ruben Vargas, Blessing Eleke und Marvin Schulz zählen in der abgelaufenen Spielzeit zu den besten FCL-Profis. Doch ob sie auch in der nächsten Saison in der Swisspor-Arena auflaufen können, ist derzeit noch unklar. Es gibt zurzeit Gerüchte, wonach sie den FCL schon in diesem Sommer verlassen werden.

Insbesondere der junge Flügelspieler Ruben Vargas hat offenbar das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen. Innerhalb der Schweiz wird der 20-jährige Adligenswiler jedoch nicht wechseln, versicherte Sportchef Remo Meyer bereits mehrfach. Ob er dieses Versprechen einhält, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Zunächst erhält Vargas die Möglichkeit, sich in den Trainings der A-Nationalmannschaft zu präsentieren.

Weniger klar äussert sich Meyer bei der Personalie von Marvin Schulz. Der Deutsche, der sich im zentralen Mittelfeld mit guten Leistungen hervorgetan hat, soll offenbar auf dem Sprung zurück in seine Heimat stehen. Für ihn könnte auch ein Wechsel zu einem ambitionierten Verein der 2. Bundesliga infrage kommen. Beim FCL hat Schulz bisher jegliche Vertragsverlängerungsangebote abgelehnt. «Es laufen Gespräche», sagt Meyer. Der FCL möchte den Kontrakt, der im nächsten Sommer ausläuft, verlängern. Falls dies nicht möglich ist, müsste man Schulz in diesem Sommer ziehen lassen, da ansonsten keine Ablösesumme mehr generiert werden kann.

Und auch bei Blessing Eleke gibt es immer wieder Gerüchte, wonach der nigerianische Stürmer den FCL verlassen könnte. Im Winter war bereits das belgische Spitzenteam Anderlecht an einer Verpflichtung interessiert. Es darf also mit Spannung erwartet werden, ob die drei beim FCL-Trainingsstart am 17. Juni wieder mit an Bord sind.

Das sind die Noten der FCL-Spieler für die Saison 2018/19:

#1 David Zibung - Tor - Note 4

Der Jüngste ist er längst nicht mehr. Steht deutlich öfter als geplant im FCL-Tor, weil Salvi nicht überzeugen konnte. Zeigte auf der Linie konstant solide Leistung. In der nächsten Saison soll der Routinier laut Sportchef Meyer erneut ins zweite Glied zurück.

#14 Mirko Salvi - Tor - Note 3

Als Nummer 1 geholt, war er seinen Stammplatz schnell wieder los. Bekam unter René Weiler in dessen letztem Spiel eine Chance, konnte sie aber erneut nicht nutzen. Fortan sass er nur noch auf der Bank. Die GC-Leihgabe verlässt den FC Luzern.

#2 Otar Kakabadze - Verteidigung - Note 3,5

Anfang Saison geholt, verlor der georgische Nationalspieler beim FCL rasch seinen Stammplatz. In der Folge verletzte er sich auch noch. Gegen Ende der Saison kam der Georgier wieder vermehrt zum Einsatz, überzeugte aber nur im Cuphalbfinal gegen Thun.

#3 Lazar Cirkovic - Verteidigung - Note 4

Der lange Innenverteidiger hat immer wieder mit der Verletzungshexe zu kämpfen. Wenn er spielte, zeigte er meist solide, wenn auch nicht überragende Leistungen. Zum Ende der Rückrunde verlor er seinen Stammplatz, wieder wegen einer Verletzung.

# 5 Lucas Alves - Verteidigung - Note 4,5

Er ist die positive Überraschung der Saison. Vor einem Jahr wollte der FCL ihn loswerden, fand aber keinen Abnehmer. Dann spielte der robuste Innenverteidiger fast immer. Er ist technisch limitiert, im Spielaufbau bescheiden, gewinnt aber enorm viele Zweikämpfe.

#17 Simon Grether - Verteidigung - Note 3,5

Der aufsässige und kämpferisch gute Basler war unter René Weiler noch gesetzt. Zeigte konstante Leistungen, egal ob als Aussenverteidiger oder im Mittelfeld. Unter Thomas Häberli verlor er aber seinen Platz im Team, sass nur noch auf der Bank.

#25 Yannick Schmid - Verteidigung - Note 3,5

In den ersten paar Saisonspielen kam er regelmässig zum Einsatz. Er fiel zwar nicht ab, überzeugte aber offenbar nicht restlos. Kam in der Rückrunde einzig zu Kurzeinsätzen. Sein Vertrag wurde nicht verlängert. Muss beim FCL gehen, wohin, ist noch nicht klar.

#27 Christian Schwegler - Verteidigung - Note 4,5

Einige dürften sich wohl vor der Saison gefragt haben, ob der routinierte Aussenverteidiger langsam den Zenit überschritten hat. Er strafte seine Kritiker Lügen und zählt immer noch zu den Schnellsten. Ist als Agressivleader wichtig für das junge Team.

#34 Silvan Sidler - Verteidigung - Note 4,5

Der junge Aussenverteidiger hat sich in der Rückrunde beim FCL hinten links durchgesetzt. Stand in jedem Spiel in der Startelf, ausser wenn er gesperrt war. Hat mehrere Schritte nach vorne genommen, besitzt aber immer noch Verbesserungspotenzial.

#8 Olivier Custodio - Verteidigung / Mittelfeld - Note 4

Übers Ganze gesehen war es eine enttäuschende Saison für den Mann aus Montreux. Zum Ende der Saison fand er sich aber in neuer Position als Innenverteidiger und machte seine Sache überraschend gut. Mit gutem Auge sehr stark in der Spielauslösung.

#13 Tsiy Ndenge - Mittelfeld - Note 4,5

Kam zwar im letzten Sommer, schien in der Rückrunde aber wie ein Neuzugang, weil er den ganzen Herbst verletzt fehlte. Was er drauf hat, zeigte er – genesen – aber schnell. Ist sehr ballsicher, hat eine grosse Wasserverdrängung und eine gute Technik.

#11 Pascal Schürpf - Mittelfeld - Note 5

Läuft es dem Publikumsliebling gut, läuft es auch dem FCL. Als Führungsspieler ist er enorm wichtig. War stets angeschlagen, spielte dennoch fast immer. Gegen Ende Saison ging ihm die Kraft aus. Ein tolles Zeichen ist die Vertragsverlängerung bis 2022.

#15 Marvin Schulz - Mittelfeld - Note 5

Wechselte zu Beginn der Saison von der Innenverteidigung ins defensive Mittelfeld. Ist ein Glücksfall auf jener Position. Gibt immer Vollgas, ist eine Waffe im Umschaltspiel. Könnte beim FC Luzern zum Führungsspieler reifen, wenn er bleibt.

# Christian Schneuwly - Mittelfeld - Note 4,5

Lange war der Freiburger als Flügelspieler gesetzt, dafür ist er inzwischen aber zu langsam. Im offensiven Mittelfeld machte der FCL-Captain seine Sache meist ordentlich – aber auch nicht mehr. Verlor in den letzten Spielen der Saison seinen Platz in der Startelf.

# 24 Ruben Vargas - Mittelfeld - Note 5

Der schnelle Flügelspieler hat sich unglaublich positiv entwickelt. Er ist im Frühling zu einem wichtigen Spieler aufgestiegen, ist inzwischen auch eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Der Lohn: Ein Natiaufgebot und mehrere Angebote von anderen Vereinen.

#35 Filip Ugrinic - Mittelfeld - Note 3

Kaum war er Profi, wurde er als Riesentalent beschrieben. Inzwischen ist es ruhig geworden um den robusten Mittelfeldspieler. Anfang Saison mehrfach in der Startelf, fiel er inzwischen ausser Rang und Traktanden. Eine Ausleihe ist wahrscheinlich.

#42 Idriz Voca - Mittelfeld - Note 4,5

Der kosovarische Nationalspieler musste sich in dieser Saison mehrmals durchbeissen. Weiler war kein Fan von ihm, Häberli ist es mehr. Der Stansstader spielte konstant gut, zeichnete sich durch hohe Spielintelligenz aus. Im Spiel nach vorne kann er noch zulegen.

# 10 Blessing Eleke - Sturm - Note 5

Der Nigerianer ist ein Spieler, wie man ihn sonst in der Schweiz kaum sieht: Ein absoluter Strassenfussballer mit grosser Wasserverdrängung, toller Technik und gutem Schuss. Doch er ist noch ein wenig zu egoistisch. Und: Er muss die «dummen» Karten vermeiden.

#20 Shkelqim Demhasaj - Sturm - Note 4

Es war keine leichte Saison für den Schaffhauser. Er musste sich häufig nur mit der Joker-Rolle begnügen. In den letzten Spielen wurde er meist als hängende Spitze eingesetzt. Konnte sich mit dem FCL noch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.