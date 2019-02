FCL verliert zum Rückrundenstart beim Tabellenschlusslicht Xamax 1:2 Der FC Luzern enttäuscht zum Auftakt ins Jahr 2019: Beim letztplatzierten Aufsteiger Neuchâtel Xamax unterliegen die Innerschweizer nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit mit 1:2. Daniel Wyrsch

Der Luzerner Pascal Schürpf gegen den Neuenburger Geoffroy Serey Die beim Auftaktspiel ins Jahr 2019. (Bild: Valentin Flauraud/Keystone (Neuenburg, 10. Februar 2019))

Die Ausgangslage

Die auf dem zehnten und letzten Platz stehenden Neuenburger haben fünf Tage vor dem Spiel Aufstiegstrainer Michel Decastel durch dessen Assistenten Stéphane Henchoz ersetzt. Xamax hat zuletzt am 26. September 2018 im Heimspiel gegen Lugano (2:1) gewonnen, seither sind die Romands in elf Partien ohne Vollerfolg geblieben (sechs Unentschieden, fünf Niederlagen). Der FC Luzern konnte die letzten beiden Ligapartien (gegen GC und St. Gallen) gewinnen. Das war noch im alten Jahr, da die Innerschweizer ihren Heim-Auftakt in die Rückrunde am vergangenen Sonntag gegen Sion wegen starken Schneefalls auf nächsten Mittwoch verschieben mussten.

Die Szene des Spiels

In der 25. Minute führt ein Freistoss aus 30 Metern von Veloso zum 1:0 der Xamaxiens: Ademi lenkt den Ball unbedrängt von FCL-Verteidiger Lucas Alves ins Tor. Damit ebnet Mittelstürmer Ademi den Weg zum dritten Saisonsieg für die Neuenburger.

Das Resultat

Die 1:2-Niederlage bei Xamax bedeutet für Luzern einen Fehlstart in die Rückrunde. Zuvor waren die Neuenburger in elf Versuchen sieglos geblieben.

Die erste Halbzeit

Der FCL macht in seinen ersten 45 Minuten im Jahr 2019 keinen guten Eindruck: Total drei Schüsse der beiden 20-jährigen Youngsters Sidler und Vargas (2.) zwingen Xamax-Torhüter zu Paraden, sonst läuft nach vorne nichts. Und hinten lässt sich die Innerschweizer Abwehr zweimal düpieren: Einen langen Freistossball kann Ademi (25.) von Lucas Alves nicht angegriffen zum 1:0 ins Tor lenken, und Nuzzolo (40.) schiesst zwischen den Beinen von Cirkovic das unhaltbare 2:0.

Die zweite Halbzeit

FCL-Trainer brachte direkt nach der Pause Eleke für den glücklosen Schürpf ins Spiel. Luzern spielte nun mit einem 4-4-2, vorne stürmten Eleke und Juric. In der 65. Minute kam dann noch Demhasaj für Captain Schneuwly rein, Eleke ging an den linken Flügel, Demhasaj und Juric stürmen Seite an Seite. Eleke und Demhasaj brachten frischen Schwung in den Luzerner Angriff. Doch nur ein Musterangriff über Demhasaj und Vargas führte zu einem Luzerner Treffer, den Schulz in der 80. Minute zum 1:2-Anschluss erzielte. Sonst blieben die Luzerner bei den Abschlüssen erfolglos. Die besten Chancen vergaben Demhasaj (72.) und Vargas (73.).

Die Tore

Die Statistik des Spiels:

Neuchâtel Xamax - FC Luzern 2:1 Neuchâtel Xamax FC Luzern Schüsse 10 15 Schüsse aufs Tor 6 11 Torumrandung 0 0 Ballbesitz 43% 57% Eckbälle 6 4 Fouls 6 13 Offsides 1 4 Gelbe Karte 2 3 Rote Karte 0 1

Das Telegramm:

Neuchâtel Xamax - Luzern 2:1 (2:0)

3312 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 25. Ademi (Veloso) 1:0. 40. Nuzzolo (Serey Dié) 2:0. 80. Schulz (Vargas) 2:1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Xhemajli; Serey Dié; Fejzullahu (88. Santana), Veloso (64. Corbaz), Pickel, Kamber; Ademi, Nuzzolo.

Luzern: Zibung; Schwegler, Lucas, Cirkovic, Sidler (87. Custodio); Grether, Schulz; Vargas, Schneuwly (64. Demhasaj), Schürpf (46. Eleke); Juric.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Doudin, Tréand, Lo Pogam, Huyghebaert, Djuric und Minder (alle verletzt). Luzern ohne Lustenberger, Knezevic, Kakabadse, Rodriguez, Ndenge und Ugrinic (alle verletzt). 84. Gelb-rote Karte gegen Grether (Foul). Verwarnungen: 20. Pickel (Foul), 43. Fejzullahu (Foul), 71. Lucas (Foul), 78. Grether (Foul), 86. Sidler (Foul), 93. Schwegler (Reklamieren).