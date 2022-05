Vor Barrage FCL-Trainer Mario Frick sagte voraus, dass der FC Schaffhausen sich für die Barrage qualifiziert Für den FC Luzern geht es am Donnerstag (18.00 Uhr) um Sein oder Nichtsein in der Super League: Das Barrage-Hinspiel beim Challenge-League-Zweiten FC Schaffhausen ist bereits der dritte Saisonvergleich der beiden Mannschaften.

FCL-Stürmer Ibrahima Ndiaye schoss in dieser Saison gegen Schaffhausen bereits drei Tore. Im Testspiel in Luzern traf er gegen Goalie Dario Marzino doppelt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. März 2022)

Bereits zweimal trafen die beiden Barrage-Gegner in dieser Saison aufeinander: Am 27. Oktober im Cup-Achtelfinal in der Schaffhauser Wefox-Arena, wo die Luzerner unter Fabio Celestini das ausgeglichene Spiel 2:0 gewannen. Ibrahima Ndiaye (30.) mit einem Kopfball und der eingewechselte Varol Tasar (88.) mit einem Solo übers halbe Feld erzielten die Tore.

Fünf Monate später kam es am 25. März während einer Länderspielpause zur nächsten Begegnung zwischen dem FCL und FC Schaffhausen. Im Testspiel siegten die oberklassigen Innerschweizer 4:1. Wieder gehörten Tasar und Ndiaye neben Penaltyspezialist Marvin Schulz zu den Luzerner Torschützen. Schaffhausen liegt dem Senegalesen Ndiaye offenbar speziell: Ihm gelang gar ein Doppelpack.

Frick beweist Kompetenz und richtiges Näschen

Nach dem Testkick bewies Luzern-Cheftrainer Mario Frick sein Fachwissen und Gespür, rund zwei Monate vor dem Saisonende sagte er voraus:

«Die Schaffhauser haben eine Topmannschaft in der Challenge League, sie sind auf sehr gutem Weg. Ich erwarte, dass sie unter die ersten Zwei kommen.»

FCL-Trainer Mario Frick während dem Heimspiel gegen den BSC Young Boys von letzter Woche. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 19. Mai 2022)

Frick hatte bis zum vergangenen Sonntag vergeblich gehofft, mit Luzern der Barrage zu entgehen. Nun kommt es zum dritten und vierten Vergleich mit Schaffhausen in dieser Saison. Entscheidende Spiele sind es – für den FCL geht es um Sein oder Nichtsein in der Super League.

Mit Vaduz je ein Sieg und Remis gegen Schaffhausen

In der Vorrunde war Frick noch erfolgreicher Trainer des FC Vaduz, der Liechtensteiner verabschiedete sich vom einzigen Profiklub des Fürstentums auf dem ersten Platz. Mit Vaduz besiegte Frick Schaffhausen 2:1 und spielte in der Wefox-Arena 1:1. Frick hatte schon vor geraumer Zeit erklärt: «Falls wir in die Barrage müssten, wäre es sicher ein Vorteil, dass ich die Klubs der Challenge League kenne.»