Fussball Ardon Jashari wird erstmals für die Schweizer Nati aufgeboten Grosse Ehre für den FCL-Spieler Ardon Jashari: Er rückt für Noah Okafor in die Schweizer Nationalmannschaft nach.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler des FC Luzern, Ardon Jashari, wird erstmals für das Schweizer Nationalteam aufgeboten, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies, weil Noah Okafor ausfällt: Der formstarke Offensivspieler von RB Salzburg muss sich wegen Zahnproblemen einem medizinischen Eingriff unterziehen.

Ardon Jashari als Captain im Cup-Spiel des FC Luzern gegen Bellinzona. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Jashari wird im Verlauf des Montags zur Mannschaft in Bad Ragaz stossen. Das Schweizer Nationalteam trifft in den beiden abschliessenden Spielen der Uefa Nations League auf Spanien (Samstag, 24. September, 20.45 Uhr in Saragossa) und Tschechien (27. September, 20.45 Uhr in St. Gallen). (fmü)