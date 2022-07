Fussball Auch wenn die Neuzugänge überzeugen: Der FCL muss sich in Zürich mit einem 0:0 begnügen Chancen für ein Tor hatte der FC Luzern – heute wäre beim FCZ mehr möglich gewesen. Ein bitterer Abend für Pascal Schürpf: Nach seiner Einwechslung muss er nur wenig später bereits wieder den Platz verlassen.

Ardon Jashari führt das erste Mal in einem Pflichtspiel die Mannschaft als Captain auf den Platz. Auch die Neuzugänge Nicky Beloko und Joaquin Ardaiz spielen von Beginn an.

12'905 Zuschauer finden an diesem heissen Samstagabend den Weg in den Letzigrund. Die Luzerner starten engagiert, haben in der 9. Minute jedoch bereits mächtig Glück: Eine Flanke der Zürcher rollt nur knapp am Tor vorbei. Bis der FCL zum ersten Schuss auf FCZ-Torhüter Yanick Brecher kommt, dauert es rund 17 Minuten – der Schuss von Asumah Abubakar ist jedoch keine Herausforderung für Brecher.

Ardon Jashari fällt in seinem ersten Ernstkampf als Captain wiederum positiv auf. In der 21. Minute lanciert er Abubakar mustergültig. Der Ex-Krienser kommt aber nicht zum Abschluss. Glück für den FCL dann ein paar Minuten später, als ein Kopfball von Lindrit Kamberi beinahe im Tor landet.

Ardon Jashari (Mitte) führt die Mannschaft als Captain auf den Platz Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022)

Glück hat auch der FCZ in der 34. Minute. Brecher kann einen Eckball von Martin Frydek nicht richtig kontrollieren und der Ball landet nur knapp am Pfosten. Das wäre beinahe ein glückliches 1:0 für Luzern. Ardon Jashari holt sich in der 44. Minute zudem noch eine gelbe Karte für ein Foul ab. Die erste Halbzeit kann in der Bilanz als ausgeglichen bezeichnet werden. Gegen Ende war der FCL gar um einiges besser als der FCZ.

Trainer Mario Frick kann mit der Mannschaft in der ersten Halbzeit zufrieden sein. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022)

Nach dem Wiederanpfiff folgt gleich in der 50. Minute das nächste Highlight für den FCL. Mitten im Zentrum der Aktion: Die beiden eingewechselten Pascal Schürpf (für Ndiaye) und Samuele Campo (für Sorgic). Letztgenannter lanciert Ardaiz nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Schürpf – der Neuzugang erwischt mit seinem Kopfball allerdings nur das Aluminium.

Für Schürpf ist nur wenige Minuten später dann auch schon wieder Schluss. Er wird nach einer Verletzung durch Mohamed Dräger ersetzt –ganz bitter für den 32-Jährigen. Davon lässt sich der FCL aber letztendlich nicht herunterziehen – das Spiel plätschert indes vor sich hin. In der 74. Minute folgt schliesslich der vierte FCL-Wechsel: Das neuste Pferd im Stall, Jakub Kadak, ersetzt Ardaiz.

Der FCZ sichert sich derweil die eine oder andere gute Möglichkeit mehr. Richtig in Bedrängnis bringt der amtierende Meister seinen Gast aber nicht. Doch auch der FCL kann sein leichtes Chancenplus nicht nutzen. Immerhin: Die Neuzugänge wie etwa Beloko wissen durchaus zu gefallen.

Nicky Beloko (links) will sich gegen Stephan Seiler durchsetzen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (23. Juli 2022)

In der 88. Minuten ist doch nochmals der FCL am Zug: Dräger mit einem schönen Schuss aufs Tor – da muss sich FCZ-Goalie Brecher doch zum ersten Mal so richtig strecken. Nach einem wenig sehenswerten Freistoss für den FCZ und damit verbunden gelb-roten Karte für Jashari sowie einer gelben Karte für Marius Müller ist aber auch schon Schluss. Die Partie endet ohne Tore.

«Ich weiss nicht, ob ich enttäuscht oder glücklich sein soll.»

«Nach der Pause gab es ein, zwei Hochkaräter, die wir nicht genutzt haben. Eine gewisse Enttäuschung ist da. Aber wenn man nicht gewinnen kann, ist es wichtig, dass man immerhin nicht verliert.»

+++ folgen +++

21 Bilder 21 Bilder FCL-Trainer Mario Frick (links) und Asumah Abubakar nach dem Spiel. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022)

Das nächste FCL-Spiel gibt es am 7. August auswärts in Lugano. Das erste Heimspiel findet am 10. August gegen GC statt.