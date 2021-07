Liveticker FCL und Corona Testzentren fast leer: Viele Fans haben bereits ein Covid-Zertifikat ++ Fankurve füllt sich und macht Stimmung ++ Corona-Test in fünf und das Ergebnis in 20 Minuten Wir berichten im Liveticker zum FCL-Saisonstart gegen YB und das Corona-Prozedere.

17:26 Uhr - In der Swissporarena ist es wieder laut

Beim Einmarsch der FCL-Goalies Marius Müller und Vaso Vasic werden die Luzerner Fans hinter dem Tor ein erstes Mal laut. Es ist Balsam auf die Fussball-Seele und auch Marius Müller freut's – er peitscht die Fans noch zusätzlich an. Die ersten Sprechchöre erklingen:

Video: Janick Wetterwald

Etwas später kommt der Rest der FCL-Mannschaft auf's Feld:

Video: Janick Wetterwald

17:22 Uhr - Viele Fans haben bereits ein Zertifikat

Vor dem Eingang B stehen immer die Zuschauer mit ausgedruckten QR-Codes. Andere lassen ihr Smartphone von zahlreichen Helfern mit orangenen Warnwesten scannen.

Und: Vor dem Stadion sind viele Leute, die ihren Eingang suchen. Die Stimmung ist friedlich und weiterhin entspannt. (js)

17:13 Uhr - Noch eine Stunde ist das Testcenter offen

Die Möglichkeit, das Covid-Zertifikat durch FCL-Testcenter zu bekommen, finden die Getesteten super. «Es gibt einem die Freiheit, trotzdem an solchen Veranstaltungen teilzunehmen», sagt ein weiblicher Fan. Im Testzelt befinden sich derzeit aber mehr Helfer wie Zuschauer. (js)

17:11 Uhr - Die Fankurve füllt sich

Die Fankurve füllt sich langsam im Stadion – auch die anderen Tribünen sind schon mit Zuschauer besetzt. (jwe)

Bild: Janick Wetterwald

17:00 Uhr - Test-Ergebnis in unter einer halben Stunde

Vor dem Testcenter steht vorerst niemand mehr an. Das Testen dauert ungefähr fünf Minuten. Das Ergebnis gibt's nach 20 Minuten. (js)

Jule Seifert

16:58 Uhr - Der Zug ist voll, die Stimmung gut

Der Zug vom Luzerner Bahnhof nach Allmend/Messe ist total gefüllt mit FCL-Fans. Es herrscht wieder so etwas wie Matchatmosphäre. Es wird diskutiert und gefachsimpelt. (jwe)

16:54 Uhr - Der Regen lässt die Fans nicht verzagen

Es regnet in Strömen, die wartenden Besucher sind trotzdem glücklich wieder ins Stadion zu dürfen. Viele haben ihr Covid-Zertifikat, weil sie geimpft sind. Die Möglichkeit, sich vor Ort testen zu lassen finden gut. (js)

Jule Seifert

16:44 Uhr - Es ist voll am Eingang B und C

Bild: Jule Seifert (Luzern, 24. Juli 2021)

Mit Trommeln melden sich die Fans. Auch vor dem zweiten Testcenter ist inzwischen eine Menschenansammlung. (js)

Video: Jule Seifert

16:32 Uhr - Der Einlass hat begonnen

Einige Fans haben ihr Covid-Zertifikat die durch Impfung erhalten andere waren am Vortag testen, um auf Nummer sicher zu gehen.

Bild: Jule Seifert (Luzern, 24. Juli 2021)

Trotz der zusätzlichen Kontrolle ist die Wartezeit überschaubar. (js)

16:26 Uhr - Erste Fans treffen ein

Am D-Eingang finden sich erste Menschen ein. Der Einlass im weissen Pavillion ist noch nicht besetzt. Dort wird das Covid-Zertifikat gezeigt bevor es weiter zur Ticket-Kontrolle geht. (js)

Bild: Jule Seifert (Luzern, 24. Juli 2021)

16:18 Uhr - Im Covid-Testcenter gibt es acht Tische zur Anmeldung

Dort wird in der App der Transfer-Code generiert, damit später das Testergebnis aufs richtige Smartphone geschickt wird. Dieser wird mit Namen auf dem Anmeldeformular eingetragen. Alles geht zügig und nach fünf Minuten ist das Testen danj der vielen Helfer und Helferinnen erledigt.

Keine Angst vorm Antigen-Schnelltest. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom FCL-Testcenter sind beim nasalen Test geübt. Die Öffnungszeiten des sind von 10 bis 17 Uhr am Spieltag. (js)

15:54 Uhr - Ruhige Stimmung beim Testcenter

Wer rechtzeitig hier ist, vermeidet lange Wartezeiten. Die Veranstalter empfehlen für den Test zwei Stunden vor Spielbeginn zu erscheinen. Zu den vier Helfern kommen vereinzelte Fangruppen. Nachdem Vorzeigen der installierteren Covid-App auf dem Smartphone kann getestet werden.

Ausserdem braucht es die ID oder einen amtlichen Ausweis und Krankenkassenkarte. (js)

Testcentren vor der Swissporarena. Bild: Jule Seifert (Luzern, 24. Juli 2021

15:46 Uhr - Der Countdown läuft

Die Super League startet mit dem Match FCL gegen YB auf der Allmend. In wenigen Stunden wird in die neue Saison gestartet. Die erfreuliche Nachricht: In den Schweizer Stadien sind wieder Zuschauer zugelassen. Nachdem vor zwei Wochen die vollen Ränge der EM bestaunt wurden, wird es auch hierzulande ein maskenloser Fussball-Plausch.



Wer in die Swissporarena will, muss das Covid-Zertifikat vorzeigen. Das Covid Zertifikat bekommt, wer eines der drei G`s vorweisen kann: Genesen, Geimpft oder Getestet. Um den Zugang dafür für alle möglich zu machen, hat der FCL am Spieltag ein kostenloses Testcenter vor dem Stadion eingerichtet. Das weisse Zelt liegt zwischen dem Restaurant Schützenhaus und dem Hallenbad. (js)