Fussball Der FC Luzern gewinnt in Biel deutlich mit 5:0 und zieht in den Cup-Halbfinal ein Der FC Luzern gewinnt in Biel deutlich. Nach 105 Tagen kommen die Luzerner endlich wieder zu einem Sieg - und freuen sich nun auf den Cup-Halbfinal.

Beim FCL kehren Samuele Campo und Dejan Sorgic in die Startelf zurück. Campo kam bisher unter Trainer Mario Frick noch zu keinem Ernsteinsatz. In Biel soll er heute nun das Spiel lenken. Marco Burch führt heute die Mannschaft als Kapitän auf den Platz.

11. Minute: Campo legt den Ball für Lorik Emini auf, dieser zieht von ausserhalb des Strafraums ab und trifft wunderschön ins weite Eck. Ein herrlicher Treffer mit toller Vorarbeit von Frydek und Campo.

Dejan Sorgic und Lorik Emini freuen sich über das 1:0 Bild: Marcel Bieri / KEYSTONE (Biel, 9. Februar 2022)

43. Minute: Schulz schlägt eine Flanke in den Strafraum. Dejan Sorgic entwischt seinem Gegenspieler und muss alleine vor Torhüter Grivot nur noch zum 2:0 einschieben.

45. Minute: Frydek kommt im Strafraum zum Abschluss, die Bieler Abwehr kann den Ball nur ungenügend klären und das Leder landet bei Muhamed Dräger. Der tunesische Natispieler wartet und versenkt dann die Kugel eiskalt im Tor.

Mohamed Draeger jubelt nach dem Tor zum 0:3 Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Biel, 9. Februar 2022)

68. Minute: Torhüter Grivot will den Ball klären, schiesst jedoch Samuele Campo an. Dieser versenkt das Leder ganz locker im Tor. Ein Goal der kuriosen Sorte.

82. Minute: Nach einer Notbremse und roten Karte für den Ex-Luzerner Affolter tritt Lorik Emini zum Freistoss an. Der freche Emini schiesst den Freistoss flach an der Mauer vorbei und trifft zum 5:0.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine gab es am 21.11.2010. Damals traf man im Achtelfinale auf die Seeländer. Grund zum Jubeln gab es vor 12 Jahren jedoch nicht. In einer umkämpften Partie gewann Biel mit 7:5 nach Elfmeterschiessen. David Zibung holte sich damals bereit in der 18. Minute mit einer Notbremse eine rote Karte.

Anpfiff in Biel: Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt feuert der Luzerner Anhang die Mannschaft leidenschaftlich an. Die Spieler ihrerseits sind in der Startphase bemüht und kommen nach 2 Minuten zum ersten Freistoss - Samuele Campo verfehlt das Tor jedoch um mehrere Meter. Auch in der Folge ist der FCL weiter bemüht, aber auch der Weitschuss von Marvin Schulz segelt am Tor vorbei.

In der 6. Minute holt sich Schulz bei Schiedsrichter Luca Cibelli die erste Gelbe des Spiels ab. Die Luzerner üben weiterhin Druck auf das Tor der Seeländer aus und kommen zu Chancen, können den Ball bisher aber noch nicht im Netz versenken. Aber dann kommt der Ball in der 11. Minute zu Emini, dieser zieht ab und trifft mit einem satten Schuss wunderschön zum 1:0 für den FCL.

Nach 18 Minuten kommt der FC Biel mit Enzo Grasso zur ersten Chance, der Ball verfehlt das Tor knapp. Im Gegenzug kommt auch Dejan Sorgic zu einer Chance, scheitert jedoch an Torhüter Nicolas Grivot. Die Bieler sind jetzt aber definitiv auch im Spiel und treten mutiger auf. In den folgenden Minuten übernehmen die Leuchtenstädter aber wieder das Spieldiktat und kommen zu mehreren Eckbällen, diese werden jedoch alle von der Verteidigung geklärt.

In der 31. Minute fasst sich Loic Chatton ein Herz und zieht aus rund 20 Metern ab, Marius Müller kann den Ball aber gerade noch um den Pfosten lenken. Die Luzerner wirken nicht mehr so spielfreudig wie zu Beginn der Partie, trotzdem kommen die Gäste immer wieder zu Abschlüssen. Es fehlt jedoch die nötige Konsequenz im Strafraum. Danach hagelt es jedoch gleich Tore: In der 43. Minute landet eine Flanke bei Sorgic, dieser muss nur noch zum 2:0 einschieben. Es läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit als der Ball bei Mohammed Dräger landet - der tunesische Natispieler verzögert geschickt und trifft zum 3:0. Damit verabschiedet sich der FCL in die Pause.

Die Fans haben nach 45 Minuten allen Grund zum Jubeln Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Biel, 9. Februrar 2022)

Auch in der zweiten Halbzeit startet der FCL gut und spielt weiterhin mutig auf das Tor der Seeländer. Es kommt jedoch zu keiner zwingenden Torchance für die Luzerner mehr. Auf der anderen Seite kann sich auch der FC Biel keine Chancen erspielen. In der 56. Minute holt sich dann auch Dräger eine Gelbe Karte ab. Der darauffolgende Freistoss von den Bielern kommt zu Adrian Fleury, dieser verfehlt das Tor von Müller nur knapp, Schrecksekunde für die Luzerner. In der 58. Minute kommt es dann zum Doppelwechsel beim FC Luzern. Schulz und Abubakar verlassen das Feld. Für sie kommen Christian Gentner und Ibrahima Ndiaye.

In der 63. Minute erfolgt dann bereits der nächste Wechsel beim FCL. Frydek wird durch Silvan Sidler ersetzt. Kurz darauf kommt es zur Grosschance für Biel, Ismael Santos scheitert jedoch an Müller. Kuriose Szene in der 68. Minute: Biels Torhüter Grivot will klären und schiesst Campo ab, dieser schiebt den Ball zum 4:0 ein. Wechsel 4 und 5 beim FC Luzern dann in der 75. Minute - Ugrinic und Sorgic verlassen das Feld, für sie kommen Varol Tasar und Ardon Jashari.

2828 Zuschauer sehen in Biel einen starken FCL. Die 4:0 Führung für die Luzerner ist durchaus verdient. Es läuft bereits die 79. Minute als Ndiaye auf das Tor zuläuft, der Ex-Luzerner François Affolter kann den schnellen Senegalesen nur mittels Notbremse stoppen und sieht die Rote Karte. Den darauffolgenden Freistoss schiesst Emini flach an der Mauer vorbei zum 5:0. In der 86. Minute hat Tasar dann gar noch das 6:0 auf dem Fuss, kann den Ball jedoch nicht im Tor versenken. Und dabei bleibt es, der FCL gewinnt 5:0 in Biel und zieht in den Cup-Halbfinal ein. Eine starke Leistung der Luzerner nach zuletzt vielen Niederlagen.

+++ folgt +++

+++ folgen +++

+++ folgt +++

Lange Zeit zum Ausruhen hat der FCL nicht. Für die Luzerner steht nun eine Tour de Romandie an: Am Sonntag wartet Sion zu Hause und danach folgen zwei wichtige Auswärtsspiele in Genf und Lausanne.