Fussball Dank Ademi und Kadak: Der FCL siegt im Hinspiel gegen Djurgarden mit 2:1 Nach einem frühen Schock zeigte der FC Luzern eine starke Reaktion und kommt gegen die heimstarken Schweden zu einem 2:1-Auswärtssieg. Damit sind die Chancen, die nächste Qualifikationsrunde zu erreichen, mehr als intakt.

Mario Frick lässt praktisch die gleiche Elf wie gegen Winterthur spielen. Nur auf einer Position nimmt der FCL-Trainer einen Wechsel vor: Anstelle von Lars Villiger spielt im Sturm Neuzugang Kemal Ademi.

4. Minute: Schon nach wenigen Minuten zappelt es im Netz von Loretz –den jungen Goalie trifft hier aber keine Schuld. Nach einem Freistoss kommt Burch mit dem Kopf nicht wunschgemäss an den Ball und leitet ihn weiter anstatt zu klären. Das Spielgerät landet daraufhin vor den Füssen von Löfgren. Der Innenverteidiger muss aus kürzester Distanz nur noch einschieben.

Torschütze Kemal Ademi bedankt sich bei Assistgeber Martin Frydek nach dem Tor zum 1:1. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Stockholm, 27. 07. 2023)

29. Minute: Eine hohe Flanke von Frydek findet den Kopf von Ademi während Djurgarden-Goalie Zetterström auf der Linie kleben bleibt. Und so kommt es, dass Ademi bei seinem ersten Spiel in der Startelf zugleich trifft und den 1:1-Ausgleich markiert.

Lars Villiger und Jakub Kadak jubeln nach dem Tor zum 1:2. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Stockholm, 27. 07. 2023)

82. Minute: Eine wunderbare Kombination von Ulrich auf Meyer auf Kadak schliesst der Mittelfeldspieler aus der Slowakei eiskalt zum 1:2 ab. Ein herrliches Tor.

Nach nicht einmal vier Minuten Spielzeit kann sich Ottiger nur mit einem Foul gegen Djurgarden-Captain Eriksson wehren. Der darauffolgende Freistoss kann von den Luzerner Innenverteidigung nicht geklärt werden und der Ball landet vor den Füssen von Löfgren. Der Schwede trifft aus kürzester Distanz zum 1:0.

Beim ersten Saisonspiel in Winterthur holten sich Beloko als auch Ouku nach wenigen Minuten Spielzeit eine gelbe Karte ab. Genau das gleiche passiert auch gegen Djurgarden. Beloko holt sich eine Karte in der 8. Minute, Ouku holt sich seine in der 11. Minute.

Kevin Spadanuda und die restlichen Luzern haben zu Beginn der Partie Mühe gegen die Schweden. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Stockholm, 27. 07. 2023)

In der Startphase sind die heimstarken Schweden dem FCL überlegen, insbesondere in den Kopfballduellen haben die Skandinavier die Oberhand. Die erste gute Chance bietet sich dem FCL nach 23 Minuten: Meyer tritt einen Freistoss aus spitzem Winkel, da muss sich Goalie Zetterström ein erstes Mal richtig strecken.

Der FCL findet nach der anfänglichen Schockphase immer mehr in die Partie und wird für die geleistete Arbeit nach rund einer halben Stunde belohnt. Frydek flankt, Zetterström zögert, Ademi steigt: Das ist der 1:1-Ausgleich durch den FCL-Neuzugang.

Kemal Ademi erzielt das Tor zum 1:1. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Stockholm, 27. 07. 2023)

Nach der Halbzeitpause betreten beide Mannschaften mit den gleichen elf Spielern das Feld. War zu Ende der ersten Hälfte der FCL noch dominanter, so gestaltet sich das Spiel nach der Pause wieder ausgeglichener. Die Schweden bleiben insbesondere bei hohen Bällen gefährlich. So auch nach rund 60 Minuten als Qurbanly frei zum Kopfball kommt, jedoch das Tor verfehlt.

Nachdem die Gastgeber einen Dreifachwechsel vornehmen spüren sie neue Energie und greifen das FCL-Tor wieder energischer an. In der 72. Minute ist gar eine Glanztat von Frydek nötig, um den FCL vor einem erneuten Gegentreffer zu bewahren. Mario Frick reagiert und Bringt Villiger für Ademi. Okou verlässt mit Beschwerden ebenfalls den Platz, für ihn kommt Ulrich.

Nicky Beloko im Zweikampf mit Hampus Finndell. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Stockholm, 27. 07. 2023)

Die Wechsel von FCL-Coach Frick scheinen Wirkung zu zeigen, die Luzerner kommen auch wieder einmal zu Chancen, ein Schuss von Dorn zischt knapp am Pfosten vorbei. Kurz darauf muss der ebenfalls angeschlagene Ottiger vom Platz. Mittelfeldspieler Kadak kommt für ihn aufs Feld. Dorn rückt auf die Aussenverteidigerposition von Ottiger.

Die Einwechslung von Ulrich und Kadak erweisen sich als Glücksgriff: Ulrich setzt sich gegen mehrere Schweden durch und legt auf Meyer ab. Der Deutsche legt für Kadak auf und der Slowake trifft eiskalt zum 2:1 für die Luzerner. Bei diesem Resultat bleibt es dann auch. Damit stehen die Chancen, die nächste Qualifikationsrunde zu erreichen, überaus gut für den FCL.

Tickets für das Rückspiel gegen Djurgarden gibt es übrigens hier zu gewinnen:

Djurgarden – Luzern 1:2 (1:1)

Tele2-Arena, Stockholm. – 17 921 Zuschauende. – SR Van der Eijk (NED).

Tore: 4. Löfgren (Freistoss Eriksson) 1:0. 29. Ademi (Frydek) 1:1. 82. Kadak (Meyer) 1:2.

Djurgarden: Zetterström; Johansson, Larsson, Löfgren, Kaib (91. Dahl); Finndell, Schüller, Eriksson (63. Bergvall); Fallenius (86. Milleskog), Gurbanli (63. Asoro), Radetinac (63. Wikheim).

Luzern: Loretz; Ottiger (79. Kadak), Burch, Beka, Frydek; Beloko; Okou (73. Ulrich), Dorn, Max Meyer, Spadanuda; Ademi (73. Villiger).

Bemerkungen: Djurgarden ohne Danielsson (gesperrt). Luzern ohne Chader und Klidjé (beide verletzt) und Jashari (nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 8. Beloko, 12. Okou, 59. Schüller, 95. Frydek (alle Foul).



Für den FCL steht das nächste Spiel bereits am Sonntag an. Zuhause trifft man auf die Aufsteiger von Stade Lausanne-Ouchy. Das Rückspiel gegen Djurgarden folgt am nächsten Donnerstag.