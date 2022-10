Fussball Dank Doppelpack von Max Meyer: Der FC Luzern schlägt Lugano mit 3:1 In einer Partie mit einer äusserst schlechten ersten Halbzeit dreht der FCL das Spiel gegen Lugano – auch dank drei furiosen Minuten.

Da die beiden linken Aussenverteidiger Martin Frydek und Leny Meyer verletzt sind, spielte Pius Dorn auf dieser Position. Mohamed Dräger spielt dafür wieder als rechter Aussenverteidiger. Nicky Beloko war gegen St.Gallen gesperrt, ist heute aber wieder in der Startaufstellung. Im Sturm darf Joaquin Ardaiz wieder einmal von Beginn weg ran.

61. Minute: Bei einem Lugano-Gegenstoss kommt der Ball zu Uran Bislimi. Dieser lässt mit einer Drehung gleich drei Luzerner stehen und trifft zum 1:0 für die Tessiner.

66. Minute: Nachdem Schiedsrichter Gianforte auf Penalty entscheidet, tritt Max Meyer an. Er lässt Goalie Saipi keine Chance.

69. Minute: Ardon Jashari leitet einen Ball wunderschön auf Mohamed Dräger weiter. Der Deutsch-Tunesier erzielt aus kurzer Distanz das 2:1 für Luzern.

Mohamed Draeger feiert seinen Treffer zum 2:1. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022)

82. Minute: Zweiter Treffer für Max Meyer nach Flanke von Pius Dorn. Knapp ausserhalb des Strafraums zieht er ab und trifft herrlich ins hohe Eck.

Max Meyer lässt sich nach dem 3:1 von Sofyan Chader, Pascal Schürpf und Pius Dorn feiern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022)

Vor dem Spiel sind auf allen Tribünen Spruchbanner zur aktuellen Situation rund um den Verein und Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg zu finden. «Töchtigi Fans gäge Alpstäg», «Ziit zum d’Koffere z’packe», «Petralito: persona non grata» und «Büezer gäge FC Alpstäg» sind nur einige Beispiele der 52 Banner.

12 Bilder 12 Bilder Die Fans protestieren mit 52 Transparenten gegen die Pläne des Mehrheitsaktionärs Bernhard Alpstaeg Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022)

In der Startphase der Partie tut sich der FCL schwer. Viele Fehlpässe und unsaubere Ballannahmen führen zu einem schlechten Spielaufbau. Nach rund 30 Minuten sind Chancen eine Mangelware. Lugano spielt ihr bekanntes Spiel: Defensiv solide stehen und auf Konter und stehende Bälle warten. Für ein Highlight sorgt Sofyan Chader in der 44. Minute mit einem tollen Fallrückzieher. Der Ball kann jedoch von Lugano-Goalie Amir Saipi kontrolliert werden.

Viel Kampf und Krampf symbolisieren die erste Halbzeit zwischen Luzern und Lugano. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit holt sich Marco Burch eine gelbe Karte ab. Nach der Verwarnung an Burch kommt der FCL nun aber besser in die Partie und zu einigen Chancen. Doppeltes Pech in der 60. Minute: Luzern trifft nur den Pfosten und im Gegenzug schiesst Lugano das 1:0.

Aufregung in der 65. Minute: Schiedsrichter Gianforte prüft ein Handspiel im Video und entscheidet auf Penalty. Diesen Elfmeter versenkt Max Meyer souverän und nur drei Minuten später folgt der zweite Luzerner Streich: Mo Dräger doppelt nach und schiesst den FCL in Führung.

Max Meyer ist der beste Luzerner an diesem Abend gegen Lugano. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Rund 15 Minuten vor Spielende vollzieht Mario Frick zudem einen Doppelwechsel: Joaquin Ardaiz und Asumah Abubakar verlassen das Feld. Für sie kommen Pascal Schürpf und Dejan Sorgic auf den Platz. Das 3:1 schiesst denn aber keiner der Stürmer, sondern es ist erneut Mittelfeldspieler und Topskorer Meyer der für die Luzerner trifft. Bei diesem Spielstand bleibt es denn auch.

«Nach dem Treffer zum 1:1 hatten wir eine riesen Euphorie im Team. Es war ein verdienter Sieg heute.»

«Max Meyer hat uns gegen Sion extrem gefehlt. Er ist ein Spieler, welcher den Unterschied in einem Spiel machen kann. Meyer fühlt sich pudelwohl bei uns und hat Freude am Fussball spielen.»

Max Meyer zu seinen zwei Toren gegen Lugano Video: PilatusToday

Dank dem Sieg zieht der FC Luzern an Lugano vorbei und liegt in Tuchfühlung mit den Europa-League-Plätzen auf Rang 5.

Nach dem heutigen Spiel verbleiben nur noch vier Spiele bis zur WM-Pause. Das nächste FCL-Spiel gibt es am Samstag, 29. Oktober, auswärts gegen GC.