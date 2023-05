Fussball Dank Joker Chader: Luzern schlägt Sion 2:1 und spielt nächste Saison europäisch Der FC Luzern beweist nach Rückstand Moral und holt sich beim FC Sion einen Auswärtssieg. Der FC Sion sieht zudem eine rote Karte.

Im Tor startet erneut Vaso Vasic für die angeschlagenen Marius Müller und Pascal Loretz. Zu seinem Super-League-Debüt kommt Ruben Dantas Fernandes:

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Max Meyer führt an diesem Abend die Mannschaft als Captain aufs Feld, da Ardon Jashari eine Sperre absitzen muss.

15. Minute: Nach einem umstrittenen VAR-Entscheid tritt Sion-Captain Anto Grgic zum Penalty an und erzielt den Führungstreffer für die Walliser.

Anto Grgic erzielt per Penalty das 1:0 für Sion. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Sion, 25. 5. 2023)

52. Minute: Der FC Sion vermag den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum zu klären. Pascal Schürpf profitiert und versenkt zum 1:1.

Sofyan Chader bejubelt seinen Treffer zum 2:1. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Sion, 25. 5. 2023)

75. Minute: Eine Flanke von Pius Dorn landet bei Sofyan Chader. Die Sion-Verteidiger stehen weit weg vom Stürmer und Chader muss nur noch zum 2:1 einschieben.

Wegen den Ausschreitungen beim Heimspiel gegen den FC St.Gallen bleibt der Gästesektor in Sion heute bekannterweise gesperrt. Es haben sich trotz den Repressionen rund 150 Luzerner im Stadion eingefunden. Aufgeteilt sind die Fans im ungefähr gleichen Verhältnis über drei Tribünen. Aber auch im Sion-Sektor fehlen zu Spielbeginn die Ultras. Aus Solidarität boykottieren sie das Spiel während den ersten zehn Minuten ebenfalls. «Contre les sanctions collectives» ist auf einem grossen Banner hinter dem Tor zu lesen.

Ruben Dantas Fernandes gab gegen den FC Sion sein Super League Debüt. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Sion, 25. 5. 2023)

Das Spiel hingegen beginnt eher flau. Schiedsrichter Urs Schnyder erhält in der 13. Minute vom VAR einen Funk und rennt zum Bildschirm. In einer vorhergehenden Szene prallt Dantas Fernandes der Ball aus kürzester Distanz im Strafraum von hinten an den Arm. Dantas Fernandes ist in dieser Szene eher kein Vorwurf zu machen. Die Entscheidung, Penalty zu pfeifen, wirkt fragwürdig. Anto Grgic erzielt in der Folge das 1:0 für Sion vom Elfmeterpunkt.

Nach dem Führungstreffer der Gastgeber ist der FCL die aktivere Mannschaft, tut sich aber mit dem Kreieren von Chancen schwer. Der FC Sion beschränkt sich auf das Konterspiel. Den Fans wird im Stade Tourbillon keine attraktive Partie geboten während den ersten 40 Minuten. Ein Zauberstück bietet aber Severin Ottiger. Der junge Aussenverteidiger aus Eich legt vor der Pause ein Solo über beinahe den gesamten Platz hin und lässt die Walliser gleich reihenweise stehen – einzig an Goalie Alexandro Safarikas scheitert er.

FCL-Verteidiger Marco Burch im intensiven Zweikampf mit Baltazar Costa. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Sion, 25. 5. 2023)

In der zweiten Halbzeit kommt der FCL mit einer veränderten Elf aufs Feld. Dantas Fernandes betritt den Rasen nicht mehr. Für das vielversprechende Talent kommt Sofyan Chader auf den Platz. In der 50 Minute hätte dann der Ausgleich fallen müssen, aber Lars Villiger haut vor dem Tor leeren über den Ball. Aber Jubel nur eine Minute später dann der erlösende Jubel: Pascal Schürpf trifft zum Ausgleich.

Für Mario Frick gilt es heute zu Siegen. In der 63. Minute bringt er deshalb auch noch Mo Dräger für Ottiger. Dräger nimmt eine offensive Rolle im Mittelfeld ein. Wenig später sieht Sion-Spieler Denis-Will Poha nach einer VAR-Intervention für ein Foul an Martin Frydek die rote Karte. Der FCL spielt nun in nummerischer Überlegenheit auf dem Platz. Um neue Energien zu mobilisieren, ersetzt Asumah Abubakar Villiger.

Schiedsrichter Urs Schnyder zeigt dem Walliser Denis-Will Poha die rote Karte. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Sion, 25. 5. 2023)

Die offensiven Bemühungen der Luzerner tragen Früchte. In der 75. Minute schlägt Pius Dorn eine Flanke, die bei Chader landet. Die Sion-Verteidiger stehen zu weit weg vom Franzosen, der nur noch einschieben muss. Zehn Minuten vor Schluss ist für Ismaijl Beka Feierabend, er muss angeschlagen vom Platz. Für ihn kommt Luca Jaquez.

Kurz vor Schluss machen die Gastgeber nochmals Druck auf das Luzerner Tor. Die Gäste aus der Zentralschweiz halten aber dagegen und verteidigen den Sechzehner konsequent. Der FCL sichert sich damit gegen Sion drei Punkte und hat damit den vierten Rang auf sicher und spielt europäisch.

«Wir haben uns diese drei Punkte heute verdient.»

«Es ist schön, nächste Saison europäisch spielen zu können.»

Mario Frick nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Pascal Schürpf zum Spiel. Video: PilatusToday

Pius Dorn zum Spiel Video: PilatusToday

12 Bilder 12 Bilder Sofyan Chader dankt Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Sion – Luzern 1:2 (1:0)

Tourbillion. – 5500 Zuschauer. – SR Schnyder.

Tore: 15. Grgic (Handspenalty) 1:0. 52. Schürpf 1:1. 75. Chader (Dorn) 1:2.

Sion: Safarikas; Lavanchy, Saintini, Ziegler, Iapichino; Grgic; Itaitinga (24. Sio), Poha, Costa, Bua (67. Halabaku) ; Chouaref (82. Karlen).

Luzern: Vasic; Ottiger (62. Dräger), Burch, Beka (81. Jaquez), Ruben Dantas Fernandes (46. Chader); Frydek, Beloko; Dorn, Max Meyer, Schürpf; Villiger (72. Abubakar).

Bemerkungen: Sion ohne Araz (gesperrt), Balotelli, Cavaré, Cyprien, Diouf, Fickentscher, Moubandje, Schmied, Zagré (alle verletzt) und Lindner (krank). Luzern ohne Jashari, Simani (beide gesperrt), Müller, Sorgic, Emini, Kadák, Klidjé, Leny Meyer, Campo, Diambou und Loretz (alle verletzt). – 13. Intervention Video Assistant Referee: Hands von Dantas Fernandes zum Penalty. – Rote Karte: 66. Poha (Tätlichkeit gegen Frydek/VAR-Intervention). Verwarnungen: 13. Max Meyer (Reklamieren), 45. Beloko (Foul).

Der FC Luzern spielt am Pfingstmontag (Swisspor-Arena, 16.30 Uhr) gegen Servette FC. Eine Rangverschiebung ist nicht mehr möglich: Der FCL beendet die Saison 2022 / 2023 auf Rang 4.

Der FCL hat Platz vier auf sicher und spielt nächste Saison europäisch. Für den FC Luzern geht es beim letzten Spiel am Pfingstmontag somit nur noch darum, den Fans einen guten Abschluss der Saison zu bieten.