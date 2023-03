Fussball Dank Penaltyschütze Max Meyer: FC Luzern gewinnt gegen Servette 1:0 In einer äusserst attraktiven Partie mit mehreren Aluminiumtreffern gewinnt der FC Luzern dank einem Penalty-Tor von Max Meyer. Nach mehreren Platzverweisen standen am Ende der Partie noch 9 Genfer und 10 Luzerner auf dem Platz.

Marius Müller muss weiterhin seine Schulter auskurieren, deshalb steht heute erneut Goalie-Talent Pascal Loretz zwischen den Pfosten. Für den gesperrten Denis Simani startet Luca Jaquez in der Innenverteidigung.

51. Minute: Ein Foul von Kevin Mbabu an Nicky Beloko führt zu einem VAR-Penalty. Der sichere Max Meyer tritt an und versenkt eiskalt zum 1:0 für Luzern.

Max Meyer lässt Jeremy Frick keine Chance und trifft per Elfmeter zum 1:0. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE (Genf, 12. 3. 2023)

Furioser Start für den FC Luzern: Pascal Schürpf spielt nach viert Minuten einen hohen Ball auf Pius Dorn, dieser scheitert aber alleine vor dem Tor an Goalie Jeremy Frick. Der Abpraller kommt nochmals zu Dorn, doch der Nachschuss landet im Aussennetz.

Nach dem mutigen Start der Luzerner gestaltet sich das Spiel ausgeglichener, Servette kommt zu mehr Spielanteilen, sucht jedoch eine zwingende Torchance. Eine gute Chance hat dafür auf der Gegenseite erneut Dorn. Der ehemalige Freiburg-Junior schiesst den Ball jedoch über die Querstange.

Martin Frydek und Dereck Kutesa sinnbildlich für die erste Halbzeit: Ein ausgeglichener Schlagabtausch mit viel Enthusiasmus. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE (Genf, 12. 3. 2023)

Aufregung im Luzerner Strafraum dann nach 28 Minuten. Servette-Regisseur Miroslav Stevanovic köpfelt den Ball an die Latte, hier wäre auch ein Loretz nicht mehr rangekommen. Nur Minuten später scheitert der Genfer Nicolas Vouilloz am Pfosten. Aber auch Luzern trifft nur Aluminium: Dorn prescht in der 40. Minute erneut nach vorne und lanciert Dejan Sorgic. Der Routiniert scheitert aber ebenfalls am Pfosten. Somit steht es nach der ersten Halbzeit weiterhin 0:0.

Der Start in die zweite Halbzeit gelingt dem FCL nach Mass. Im Servette-Strafraum steht Kevin Mbabu dem Luzerner Nicky Beloko auf den Fuss. Der Schiedsrichter sieht sich die Szene nochmals am Bildschirm an und entscheidet auf Penalty. Max Meyer versenkt souverän zum 1:0.

Nicky Beloko im Zweikampf mit Miroslav Stevanovic (links) und Kevin Mbabu (rechts). Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Genf, 12. 3. 2023)

Bei Jaquez geht es nach 60 Minuten nicht mehr weiter. Auch für Pascla Schürpf ist nach einer Stunde Feierabend. Für sie kommen Mamady Diambou und Thibault Klidje. Weil auf der Bank kein gelernter Innenverteidiger mehr sitzt, wechselt Dorn vom Mittelfeld ins Abwehrzentrum.

Servette macht nun immer mehr Druck auf das Luzerner Tor und versucht die unerfahrene FCL-Innenverteidigung auszuhebeln. Der FCL hält sich knapp über dem Wasser in dieser Phase –und kommt dann mit einem Gegenstoss beinahe zum 2:0. Klidje köpfelt den Ball aber wenige Meter vor dem Tor neben das Gehäuse.

Die FCL-Spieler feiern den 1:0-Treffer vor den mitgereisten Fans. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone (Genf, 12. 3. 2023)

Mbabu leistet dem FCL Schützenhilfe: Zuerst verursacht er den Penalty und in der 77. Minute holt er sich noch die Gelb-Rote Karte bei Schiedsrichter Sandro Schärer ab. Die Luzerner also für die letzte Viertelstunde mit einem Mann mehr auf den Platz.

Für die Genfer kommt es gar noch dicker: Nach einem Rencontre im Strafraum holt sich Enzo Crivelli für einen Kopfstoss gegen Ismajl Beka eine direkte rote Karte ab. Beka selbst sieht eine gelbe Karte. In der Nachspielzeit sieht auch Dräger Gelb-Rot und muss vom Platz. Wenig später beendet Sandro Schärer die Partie und der FCL darf mit 3 Punkten im Gepäck zurück in die Zentralschweiz reisen.

«Ich bin sehr glücklich nach diesem Spiel. Wir sind hervorragend in diese Partie gekommen. Die Fans sahen eine sehr attraktive Partie mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die sich einen offenen Schlagabtausch lieferten.»

«Wir sind verdient in Führung gegangen, haben danach aber den Faden verloren. Wir müssten das Spiel mit elf gegen zehn dominieren können, haben aber die Kontrolle verloren. Am Ende hatten wir Glück, Servette hätte den Punkt verdient.»

Am nächsten Samstag, 18. März folgt das nächste Auswärtsspiel. Im Letzigrund trifft man auf den FC Zürich. Danach folgt eine Nati-Pause. Weiter in der Meisterschaft geht es am Sonntag, 2. April. Dann empfängt man den Sion auf der heimischen Allmend.