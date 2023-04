Fussball Das FCL-Frauenteam ist wieder auf Trainersuche – Edvaldo Della Casa wechselt zum FC Breitenrain Der 48-jährige Brasilianer Edvaldo Della Casa verlässt auf eigenen Wunsch das Frauenteam des FC Luzern und nimmt beim Promotion-Ligist FC Breitenrain eine neue Herausforderung an. Wer auf Della Casa folgt, ist noch nicht klar.

Edvaldo Della Casa verlässt den FC Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. August 2021)

Edvaldo Della Casa, Cheftrainer des FCL-Frauenteams, wechselt per Ende Saison zum FC Breitenrain. Das teilt der Klub am Donnerstag mit. Der 48-jährige Brasilianer habe sich nach reiflicher Überlegung entschieden, das Traineramt des AWSL-Teams nach der laufenden Saison zur Verfügung zu stellen, heisst es in einer Mitteilung. Es sei sein ausdrücklicher Wunsch, in der kommenden Saison zum FC Breitenrain in die Promotion League zu wechseln und dort den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere zu machen.

«Wir bedauern den Abgang von Edvaldo Della Casa zum FC Breitenrain», lässt sich Sandro Waser, Sportchef Frauenfussball des FCL, in der Mitteilung zitieren. Der FC Luzern ist bereits auf der Suche nach einer Nachfolgelösung – der definitive Entscheid werde so bald als möglich kommuniziert.

Della Casa wurde zu Beginn der Saison 2021/22 Cheftrainer bei den FCL-Frauen, ehe er nach einer Spielzeit zum FC Biel wechselte, bis er schliesslich im Januar dieses Jahres wieder nach Luzern zurückkehrte. (pl)