Fussball Der FC Luzern geht nach einer enttäuschenden Leistung in St. Gallen mit 1:4 unter Dieses Spiel haben sich Fans und Mannschaft definitiv anders vorgestellt. Der FCL wirkt energielos und tut sich gegen ein aggressives St. Gallen sehr schwer. Auf der Bank geraten Campo und Goalie-Trainer Bucchi aneinander.

Luca Jaquez startet heute in der Innenverteidigung für Marco Burch, welcher krankheitshalber auf das Spiel verzichten muss. Zudem ist Pascal Schürpf wieder auf der Bank. Nicht nach St. Gallen gereist ist Ibrahima Ndiaye, welcher vor einem Wechsel ins Ausland steht.

St. Gallens Emmanuel Latte Lath bejubelt das 1:0. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE (St. Gallen, 13. August 2022)

2. Minute: Bereits früh kommt der FCSG zu einem Eckball. Die Standardsituation wird kurz ausgeführt, danach kommt es zur Flanke. Der Ball landet im Strafraum bei Emmanuel Latte Lath, dieser trifft zum 1:0 für die Ostschweizer.

51. Minute: Luzern bekommt den eigenen Strafraum nicht unter Kontrolle. Denis Simani will klären, via seinem Fuss landet der Ball aber im eigenen Tor. Eigentor und 2:0 für St. Gallen.

Der Luzerner Pius Dorn ist enttäuscht, die St. Galler jubeln über 3:0 durch Görtler. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE (St. Gallen, 13. August 2022)

55. Minute: Der junge Jaquez kann eine Hereingabe nur ungenügend klären und leitet via Kopf den Ball zu Lukas Görtler weiter. Dieser trifft mit einem Schlenzer zum 3:0.

Neuzugang Sofyan Chader erzielt den Ehrentreffer für Luzern. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (St. Gallen, 13. August 2022)

58. Minute: Anschlusstreffer für den FC Luzern. Der Neuzugang Sofyan Chader spielt einen Doppelpass mit Jakub Kadak und trifft mit einem Aufsetzer. Es steht 1:3 aus Sicht des FCL.

68. Minute: Und wieder zappelt es im Netz von Marius Müller. Eine schlechte Flanke von St. Gallen landet bei Chadrac Akolo. Dieser wird nicht angegriffen und trifft von ausserhalb des Strafraums zum 4:1.

Früher Schock für die fast 1000 angereisten Luzernern: Nach rund 90 Sekunden kommen die St.Galler zum Eckball, der Ball landet bei Latte Lath, welcher das 1:0 schiesst. Zu allem Unglück kommt noch mehr Pech dazu: Nicky Beloko, welcher die letzten Spiele brillierte, muss nach 10 Minuten verletzt vom Platz. Für ihn kommt Samuele Campo auf den Platz. Nur 5 Minuten später knallt St.Gallen-Captain Lukas Görtler den Ball an die Latte. Luzern ist arg in Bedrängnis in der Startphase.

Im Luzerner Strafraum brennt es aber auch nach der Startphase weiterhin lichterloh. Die Mannschaft kann sich auch bei Marius Müller bedanken, welcher das 2:0 bisher verhindern konnte. Nach 45 Minuten steht es nur 1:0 für die Ostschweizer – damit ist der FCL sehr gut bedient. Dem eingewechselten Campo gelingt nahezu kein Pass.

Ein Spiel zum Vergessen für FCL-Trainer Mario Frick. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (St. Gallen, 13. August 2022)

In der zweiten Hälfte geht es im gleichen Stil weiter. FCL-Pässe landen meist beim Gegner und St. Gallen macht Druck auf das Luzerner Gehäuse. Die logische Konsequenz: Das zweite Tor fällt. Denis Simani klärt unglücklich und verursacht ein Eigentor. Höchststrafe für Campo danach: Er wird bereits wieder ausgewechselt – für ihn kommt Chader. Auf der Bank kommt es danach zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen Goalie-Trainer Bucchi und Campo. Die beiden Streithähne müssen voneinander getrennt werden. Frick wechselt zudem auch Tasar und Abubakar für Ardaiz und Sorgic ein.

Die Wechsel wirken denn auch sofort: Neuzugang Chader schiesst gleich sein erstes Tor für den FC Luzern. Aber auch in der Folge bekommt der FCL das Spiel nicht in den Griff. Die Folge davon ist denn auch das 4:1 für den FCSG. Erzielt wurde es durch den eingewechselten Akolo. Nach dem 4:1 flacht das Spiel ein bisschen ab. Kadak holt sich Gelb ab und wird gleich darauf durch Christian Gentner ersetzt. Bei diesem Resultat bleibt es dann aber auch. Ein Abend zum Vergessen für die Luzerner.

«Wir wurden von St.Gallen komplett überfahren. St.Gallen hat uns den Schneid abgekauft.»

«Wir dürfen das Spiel aber auch nicht überbewerten, es ist unsere erste Niederlage seit April.»

«Der Verlust vom unserem ‹Terrier› Nicky Beloko hat uns früh getroffen.»

+++ folgen +++

+++ folgen +++

St. Gallen – Luzern 4:1 (1:0)

Kybunpark. – 16’609 Zuschauer. – SR Schnyder.

Tore: 2. Latte Lath (Quintillà) 1:0. 51. Simani (Eigentor) 2:0. 56. Görtler 3:0. 60. Chader (Kadak) 3:1. 69. Akolo (Guillemenot) 4:1.

St. Gallen: Watkowiak; Sutter, Stergiou, Stillhart, Guindo; Quintillà (54. Maglica); Görtler, Witzig (54. Schneider); Schubert (67. Akolo); Von Moos, Latte Lath (66. Guillemenot).

Luzern: Müller; Dräger, Jaquez, Simani, Frydek; Jashari; Dorn, Beloko (10. Campo, 57. Chader); Kadak (82. Gentner); Ardaiz (57. Tasar), Sorgic (57. Abubakar).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Zigi und Schmidt (beide gesperrt) und Kempter (verletzt). Luzern ohne Burch (krank) und Ndiaye (nicht im Aufgebot und vor Weggang). – 15. Lattenschuss Görtler, 48. Pfostenschuss Latte Lath. – Verwarnung: 82. Kadak (Foul).



In der Meisterschaft gibt es jetzt eine kleine Pause: Es ist Cup angesagt. Nächsten Samstag trifft der FCL um 15:30 Uhr auf Schötz.