Fussball Der FC Luzern gewinnt in Lausanne verdient mit 2:1 – das Spiel wird von einem Skandal überschattet Der FC Luzern holt drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Asumah Abubakar trifft doppelt. Die Lausanne-Fans sorgen nach dem zweiten FCL-Tor für einen Skandal. Das Spiel war rund zehn Minuten unterbrochen.

FCL-Trainer Mario Frick muss seine Startelf vom Spiel gegen Genf auf einer Position umstellen: Dejan Sorgic fehlt wegen muskulären Problemen. Für Sorgic spielt Neuzugang Marko Kvasina. Der Österreicher traf gegen Servette in seinem ersten Teileinsatz direkt zum ersten Mal für die Luzerner.

2. Minute – Tor FCL: Mohamed Dräger zieht von seiner rechten Aussenverteidiger-Position in die Mitte und spielt einen tollen Steilpass auf Asumah Abubakar. Der Ghanaer bleibt vor dem Tor cool und trifft zum 1:0 für Luzern.

Abubakar mit einem Kick für die Lausanner nach seinem Führungstreffer. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

72. Minute – Tor FCL: Doppelpack von Asumah Abubakar. Nach einer Freistoss-Variante der Luzerner spielt Samuele Campo die massgeschneiderte Flanke auf den FCL-Stürmer der per Kopf trifft.

102. Minute – Tor Lausanne: Stjepan Kukuruzovic trifft nach einem Handspiel von Denis Simani im Strafraum per Elfmeter zum 1:2.

Der FC Luzern startet ideal in das wichtige Spiel gegen Lausanne. Mohamed Dräger glänzt in der zweiten Spielminute mit seiner vierten Torbeteiligung im vierten Spiel für den FCL. Den Steilpass des Aussenverteidigers verwertet Stürmer Asumah Abubakar zur Führung für die Gäste. Die Luzerner bleiben das klar bessere Team und hätten nach Chancen von Abubakar, Marko Kvasina oder auch Samuele Campo zur Pause mit mehr als einem Tor führen müssen.

Lausanne zeigt über die ganzen ersten 45 Minuten gesehen eine schwache Leistung. Immerhin: Gegen Ende der ersten Halbzeit wird das Tabellenschlusslicht besser. Der wirblige Flügelspieler Hicham Mahou hat die beste Chance für das Heimteam. Sein Schuss von halblinks kann FCL-Torhüter Marius Müller um den Pfosten lenken.

Der FCL hat gegen Lausanne in der ersten Halbzeit die Nase vorn. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Die zweite Halbzeit im Stade de la Tuilière gestaltet sich ausgeglichen. Die Lausanner drücken auf den Ausgleich, der FCL bleibt mit Gegenstössen gefährlich. Zwischen der 60. und 70. Spielminute sehen die 6256 Zuschauer eine Druckphase des Heimteams – allerdings werden die Abschlüsse entweder geblockt oder sie sind zu harmlos.

Genau nach dieser Druckphase trifft der FC Luzern zum entscheidenden 0:2. Nach einer Freistoss-Variante über Filip Ugrinic und Samuele Campo tritt Abubakar zum zweiten Mal an diesem Abend in Lausanne.

Denis Simani, Ardon Jashari und Marco Burch jubeln nach dem Tor zum 0:2. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Was danach passiert, ist absolut skandalös: Aus dem Fan-Block von Lausanne wird über längere Zeit Feuerwerk und Böller in Richtung Spielfeld gezündet. FCL-Goalie Marius Müller liegt am Boden, die Fans zünden einfach weiter. Der Schiedsrichter schickt alle in die Kabinen:

FCL-Torhüter Marius Müller wird gepflegt, das Feuerwerk geht weiter. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Nach rund zehn Minuten geht's weiter und auch FCL-Goalie Müller kehrt zurück. Der Speaker mahnt die Fans, dass es bei weiterem Feuerwerk zum Abbruch der Partie kommt.

Diese Massnahme tritt aber nicht ein. Es gibt nach einem Handspiel von Denis Simani noch Penalty für Lausanne: Kukuruzovic trifft in der 102. Minute zum 1:2. Das war's dann aber.

Der FCL besiegt also Lausanne auswärts verdient mit 2:1 und verschafft sich sechs Punkte Abstand auf den direkten Abstiegsplatz.

«Wir erwischten einen guten Start mit dem frühen Tor. Der Wehrmutstropfen zur Pause war, dass wir nicht schon höher in Führung lagen. Das 2:0 kam dann zum richtigen Zeitpunkt und wir haben heute verdient gewonnen.»

Marius Müller im Interview nach dem Spiel:

Ardo Jashari im Interview nach dem Spiel:

Lausannes Vizepräsident Vincent Steinmann sagt: «Das Verhalten der Fans ist inakzeptabel. Wir machen schwierige und frustrierende Zeiten durch, aber das entschuldigt in keiner Art und Weise ein solches Verhalten. Jeder im Club arbeitet hart daran, die Negativspirale umzudrehen. Wir werden alle notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass die Täter nicht mehr ins Stade de la Tuilière können.»

Lausanne – Luzern 1:2 (0:1)

Stade de la Tuilière. – 6256 Zuschauer. – SR San.

Tore: 2. Abubakar (Dräger) 0:1. 72. Abubakar (Campo) 0:2. 102. Kukuruzovic (Handspenalty) 1:2.

Lausanne: Diaw; Zohouri, Grippo, Monteiro; Chafik (55. Alakouch), Trébel, Kukuruzovic, Mahou; N’Guessan (63. Ouattara); Pollero (63. Zoukit), Spielmann (71. Poundjé).

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Schulz, Jashari, Campo (73. Gentner), Ugrinic; Kvasina (90. Ndiaye), Abubakar.

Bemerkungen: Lausanne ohne Amdouni, Suzuki (beide gesperrt), Geissmann, Kapo, Koné, Turkes, Husic und Koyalipou (alle verletzt). Luzern ohne Sorgic, Schürpf und Monney (alle verletzt).

Verwarnungen: 39. Mahou, 41. Campo (Fouls).

Bereits am kommend Mittwochabend empfängt der FCL den Leader FC Zürich in der heimischen Swisspor-Arena. Die Zürcher sind auf Meisterkurs nach dem Sieg gegen den FC Basel.

Am Samstag folgt der nächste Brocken für die Luzerner. Der FCL-Tross reist nach Bern zum amtierenden Meister YB.