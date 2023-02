Fussball Der FC Luzern holt nach einem starken Heimspiel gegen YB einen Punkt – Schürpf trifft beim 1:1 Die Luzerner zeigen gegen den Leader aus Bern ein starkes Heimspiel. Am Ende trennen sich die Teams mit einem Unentschieden. Pascal Schürpf beim FCL und Cedric Itten bei YB heissen die Torschützen.

Ab ins kalte Wasser: Der 19-jährige FCL-Goalie Pascal Loretz gibt gegen Ligakrösus YB sein Debüt in der höchsten Schweizer Spielklasse. Loretz wird von den FCL-Fans warm empfangen. Marius Müller und Vaso Vasic fallen verletzt aus. Auf der Bank als Ersatztorwart sitzt beim FC Luzern der 18-jährige Diego Heller.

Die Offensivkraft Sofyan Chader ist wegen muskulären Problemen kurzfristig ebenfalls nicht einsetzbar. Der schwedische Neuzugang Benjamin Mbunga Kimpioka spielt zum ersten Mal in der FCL-Startformation. Pascal Schürpf und Mohamed Dräger sind im Vergleich zur Cup-Niederlage in Thun zurück in der ersten Elf von Trainer Mario Frick.

Schöne Geste: Die FCL-Fans stellten sich hinter Neuling Pascal Loretz. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

33. Minute - Tor FCL: Das Heimteam geht in Führung. Nach einem abgewehrten Corner kommt der Ball nochmals gefährlich in den YB-Strafraum. Pascal Schürpf steht am richtigen Ort und schiesst zum 1:0 ein.

Hier trifft Pascal Schürpf zum 1:0. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

64. Minute - Tor YB: Die Berner gleichen durch Cedric Itten per Elfmeter zum 1:1 aus. Schiedsrichter Sandro Schärer entscheidet nach VAR-Konsultation auf Handspiel von Nicky Beloko.

Der FC Luzern ist in der ersten Halbzeit das klar bessere Team. Die Luzerner sind bissig, zweikampfstark und laufen viele Räume zu. Die notabene beste Offensive der Liga kann sich nicht entfalten. YB wird nur nach Standards gefährlich. Pascal Loretz im FCL-Tor besteht seine erste Prüfung nach einem Freistoss von Filip Ugrinic.

Das Heimteam spielt defensiv stark und nimmt offensiv mehr und mehr Fahrt auf. Martin Frydek schiesst seinen Freistoss an den Pfosten, Max Meyer und Pius Dorn kommen nach Flanken zum Abschluss. Das verdiente FCL-Führungstor von Pascal Schürpf fällt im Anschluss an einen Eckball.

Die zweite Halbzeit beginnt mit je einer guten Gelegenheit für beide Teams. Nicky Beloko vergibt für den FCL und die Gäste können in der Person von Cedric Itten nicht von einem Fehler in der Luzerner Defensive profitieren.

YB kommt nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit zum Ausgleich. Schiedsrichter Sandro Schärer entscheidet nach VAR-Konsultation auf Handspiel von Nicky Beloko im FCL-Strafraum. Cedric Itten verwertet den Penalty gegen Loretz souverän zum 1:1.

8 Bilder 8 Bilder Der FCL traf am Sonntag auf Tabellenführer YB: Hier zu sehen Filip Ugrinic (links) und FCL-Spieler Mo Dräger. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Der FC Luzern setzt nach dem Ausgleich wieder offensive Akzente. Schürpf, der eingewechselte Thibault Klidjé und Mohamed Dräger verfehlen das Tor mit ihren Möglichkeiten.

In der Schlussphase sucht das Heimteam aktiver den Siegtreffer. Beloko und Frydek bringen den Ball jedoch mit ihren Abschlüssen nicht im Tor unter.

Es bleibt beim 1:1. Der FC Luzern zeigt eine starke Leistung und gewinnt einen Punkt gegen YB. Das Heimteam verzeichnet ein klares Chancenplus und holt nur dank einem VAR-Entscheid nicht die vollen drei Punkte.

«Es lag an unserer Laufleistung und Aggressivität, das YB sich nicht entfalten konnte. Am Schluss ist das 1:1 für uns zu wenig, wir hatten gute Chancen für den Sieg.»

Luzern – Young Boys 1:1 (1:0)

Swisspor-Arena. – 11’809 Zuschauende. – SR Schärer.

Tore: 33. Schürpf (Beka) 1:0. 64. Itten (Handspenalty) 1:1.

Luzern: Loretz; Dräger, Simani, Beka, Frydek; Jashari, Beloko; Dorn, Max Meyer, Schürpf (89. Abubakar); Kimpioka (71. Klidjé).

Young Boys: Racioppi; Maceiras, Lustenberger, Zesiger, Garcia; Niasse; Fassnacht (65. Imeri), Ugrinic; Rieder (81. Rrudhani); Itten, Nsame (65. Monteiro).

Bemerkungen: Müller, Vasic, Burch, Chader, Kadak und Rupp (alle verletzt). Young Boys ohne Von Ballmoos, Camara und Rüegg (alle verletzt). – 13. Pfostenschuss Frydek. – Verwarnungen: 9. Simani, 27. Garcia, 31. Fassnacht, 40. Maceiras, 64. Beloko, 90. Rrudhani (alle Foul).



Der FC Luzern reist am kommenden Wochenende ins Tessin zum FC Lugano. Anpfiff im Cornaredo ist am Sonntag um 14:15 Uhr.