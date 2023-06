Fussball Der FC Luzern trifft in der Conference League Qualifikation auf Djurgardens IF Am Mittwoch fand die Auslosung für die 2. Qualifikationsrunde der Conference League statt. Der FCL bekommt es mit dem schwedischen Vizemeister zu tun.

Auf den FC Luzern wartet in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League kein einfaches, aber auch kein unmögliches Los. Die Luzerner treffen auf Djurgardens IF aus Schweden. Das Hinspiel findet am 27. Juli in Stockholm statt. Das Rückspiel folgt dann am 3. August in der Swisspor-Arena.

Der Gegner aus Stockholm klassierte sich in der vergangenen Saison auf Platz zwei in der schwedischen Liga. In der laufenden Saison absolvierten die Schweden bisher 13 Partien und kommen auf 21 Punkte. Damit belegen sie aktuell Platz 5 in der Liga.

Djurgardens wurde 1891 gegründet und trägt seine Heimspiele in der Tele2-Arena aus. Das Stadion im Stadtteil Johanneshov fasst 30'000 Zuschauer. Die Schweden wurden in ihrer Vereinsgeschichte bisher 12-mal schwedischer Meister. Zuletzt gelang dem Djurgardens IF der Meisterschaftsgewinn im Jahr 2019. Auch fünf Pokalsiege stehen im Palmarès des Vereins.

In Europa wenig Erfolg bisher

Im europäischen Wettbewerb tat sich der FCL in den letzten Jahren schwer. Bei den letzten drei internationalen Teilnahmen schieden die Luzerner jeweils unrühmlich aus. Gegen Olympiakos Piräus (Gesamtskore 1:7), Feyenoord Rotterdam (0:6) und Espanyol Barcelona (0:6) war der FCL chancenlos. Bevor man gegen die Spanier ausschied, gewann man in der Runde zuvor gegen Klaksvik von den Färöer-Inseln zweimal mit einem 1:0-Minisieg.

Nun bleibt dem FC Luzern rund einen Monat um sich auf das Treffen mit den Schweden von Djurgardens vorzubereiten. Bis zum 27. Juli startet auch die Saison in der Super League wieder. Dort trifft der FC Luzern zum Auftakt am 22. Juli auswärts auf Winterthur. (sfr)