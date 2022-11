Fussball Der FC Luzern verlängert vorzeitig mit Luca Jaquez bis 2026 Der FC Luzern verlängert vorzeitig den Vertrag mit dem 19-jährigen Luca Jaquez um ein Jahr bis im Juni 2026. Das FCL-Eigengewächs absolvierte für die erste Mannschaft in dieser Saison bislang vier Meisterschafts-Partien.

Der Vertrag von Innenverteidiger Luca Jaquez wurde bis 2026 verlängert. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Im Januar unterschrieb Luca Jaquez seinen ersten Profivertrag beim FC Luzern. Wie der Klub in einer Mitteilung schreibt, wurde der Vertrag des 19-jährigen Eigengewächses nun vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Der 1,87 Meter grosse Innenverteidiger durchlief beim FC Luzern die gesamte Nachwuchsausbildung und konnte bereits in der Vorsaison regelmässig mit der ersten Mannschaft trainieren.

In der Saison 2021/2022 debütierte Luca Jaquez in der Super League im Spiel gegen den FC Basel – in der laufenden Saison hat er bereits vier Meisterschafts-Einsätze auf seinem Konto. Überdies verhalf er dem FC Luzern im Spiel gegen die AC Bellinzona zum Einzug in den Cup-Achtelfinal. Jaquez hat auch bereits Länderspiel-Erfahrung: Im September feierte er sein Début in der Schweizer U20-Nationalmannschaft.

Am Montag beginnt beim FCL nach 14-tägigen Ferien die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil mit 20 Partien (2 Vorrunde, 18 Rückrunde) und dem Cup-Achtelfinal auswärts gegen Thun. Auch Luca Jaquez kehrt aus dem Urlaub auf die Allmend zurück, um mit der Mannschaft von Mario Frick zu trainieren. (pl/dw)