Fussball Der FC Luzern verliert im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Servette mit 0:2 Im letzten Spiel vor der Winterpause muss sich der FC Luzern Servette geschlagen geben. Damit ist die schlechteste Vorrunde des FC Luzern seit dem Aufstieg im Jahr 2006 Tatsache.

Im Spiel gegen Genf muss der FC Luzern in der Verteidigung auf Martin Frydek verzichten – er fällt krankheitshalber aus. Für ihn spielt stattdessen Silvan Sidler. Mittelfeldspieler Lorik Emini ist «leicht angeschlagen» und kann heute ebenfalls nicht mittun. Der 18-jährige Noah Rupp ist wie bereits letzte Woche gegen GC in der Startelf gesetzt. Pascal Schürpf ist auf dem Matchblatt als Ersatzspieler gelistet.

17. Minute: Nach einem Foul von Silvan Sidler entscheidet sich der Schiedsrichter Fedayi San für Elfmeter. Genfs Miroslav Stevanovic versenkt den Elfmeter zum 1:0 für die Gäste.

FCL-Goalie Marius Müller ist beim Elfmeter-Schuss von Miroslav Stevanovic chancenlos. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE

61. Minute: Nach einem Freistoss erhöhen die Grenats auf 2:0. Der alleingelassene Nicolas Vouilloz köpfelt das Leder nach einer Flanke von Stefanovic in die Maschen.

Servettes Nicolas Vouilloz, links, bejubelt sein Tor zum 2:0 im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Luzern und Servette FC, am Samstag, 18. Dezember 2021, in der Swissporarena in Luzern. (KEYSTONE/Philipp Schmidli) Philipp Schmidli / KEYSTONE

Das letzte Spiel vor der Winterpause ist für den kriselnden FC Luzern von grosser Bedeutung: Drei Punkte sind sowohl für die Moral, wie auch für die missliche Tabellensituation extrem wichtig. Der FC Luzern ist in den letzten vier Spielen jeweils innerhalb der ersten vier Minuten in Rückstand geraten. Gegen das formstarke Servette starten die Leuchtenstädter vorerst jedoch nicht schlecht in die Partie. In der Startviertelstunde ist das Spiel mehr oder weniger ausgeglichen, wobei auf beiden Seiten klare Chancen fehlen. Es fällt auf: Die Luzerner stehen extrem tief in der eigenen Platzhälfte und lassen kaum etwas zu.

In der 17 Minuten spielen sich die Gäste in den Strafraum der Luzerner und finden dort Miroslav Stefanovic, dieser wiederum wird von Silvan Sidler gefoult. Schiedsrichter Fedayi San zeigt auf den Elfmeterpunkt – ein durchaus harter Entscheid. Der Gefoulte tritt gleich selber zum Elfmeter an und lässt die Chance nicht ungenutzt – der FC Luzern liegt 0:1 im Rückstand.

Nach rund 30 Minuten spricht die Statistik Klartext: Die Genfer haben über 60 Prozent Ballbesitz und spielen auch doppelt so viele Pässe wie das Heimteam. Sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff kommen die Luzerner zu einer Topchance: Ugrinic spielt einen Eckball zur Mitte, Ibrahima Ndiaye köpfelt das Leder aufs Tor, der 19-jährige Servette-Keeper Edin Omeragic pariert jedoch souverän. In der 45. Minute unternimmt Interimstrainer Sandro Chieffo den ersten Wechsel: Varol Tasar kommt für Filip Ugrinić, der sich zuvor in einem Zweikampf verletzte.

In der zweiten Halbzeit spielt Jordy Wehrmann für Noah Rupp, welcher in der ersten Spielhälfte nicht überzeugte. Nach dem Seitenwechsel starten die Luzerner mit viel Druck im Offensivspiel und übernehmen vorerst das Spieldiktat. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Luzerner verhindert FCL-Keeper Marius Müller einen weiteren Gegentreffer: Genfs Grejohn Kyei hämmert das Spielgerät aufs Tor, Müller pariert gekonnt.

In der 60. Spielminute kommt Pascal Schürpf für Tsiy Ndengen ins Spiel. Für Schürpf ist es ein Jubiläum, er bestreitet seine 200. Partie in der Super League. Eine Minute später erhöhen die Gäste nach einer Standardsituation auf 2:0. Stevanovic tritt eine Flanke in den Strafraum, worauf der alleingelassene Nicolas Vouilloz den Ball per Kopf im Tor versenkt – FCL-Keeper Marius Müller ist chancenlos.

Die 8071 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen mittlerweile eine deutlich attraktivere Partie als noch in der ersten Halbzeit. Ibrahima Ndiaye kommt innerhalb von kurzer Zeit gleich zu zwei guten Torchancen für den FC Luzern: Zuerst kommt er zu einem Kopfball und zwingt den Genfer Keeper zu einer Parade, später kommt er aus guter Position zum Abschluss, trifft aber den Ball nicht wunschgemäss. In der 81. Spielminute der vierte Wechsel beim FC Luzern: Severin Ottiger kommt für Silvan Sidler ins Spiel.

Wenige Minuten vor Schluss zeigt sich das Heimteam weiterhin bemüht, doch es fällt kein Treffer mehr. Der FC Luzern verliert die Partie, somit ist die schlechteste Vorrunde des FCL seit dem Aufstieg im Jahr 2006 Tatsache.

+++ folgen +++

+++ folgen +++

Luzern – Servette 0:2 (0:1)

Swisspor-Arena. – 8071 Zuschauer. – SR San.Tore: 19. Stevanovic (Foulpenalty) 0:1. 61. Vouilloz (Freistoss Stevanovic) 0:2.

Luzern: Müller; Grether, Schulz, Burch, Sidler (81. Ottiger); Ugrinic (45. Tasar), Gentner, Ndenge (60. Schürpf), Ndiaye; Sorgic, Rupp (46. Wehrmann).

Servette: Omeragic; Diallo, Vouilloz, Sasso, Clichy; Douline; Cognat (91. Rouiller), Valls; Stevanovic, Kyei (70. Rodelin), Antunes (70. Schalk).

Bemerkungen: Luzern ohne Cumic (gesperrt), Frydek (krank), Campo, Emini und Monney (alle verletzt). Servette ohne Frick, Deana, Cespedes und Fofana (alle verletzt). – Verwarnungen: 21. Sasso, 52. Vouilloz, 61. Burch, 76. Sidler (alle Fouls). – Luzern spielt mit Trauerflor.

+++ folgen +++

Jetzt steht vorerst die Winterpause an. Am 3. Januar starten die Luzerner wieder mit dem Training. Vom 10. bis am 17. Januar bestreitet das Team ein Trainingslager im spanischen Marbella. Voraussichtlich am 29. Januar rollt der Ball in der Super League wieder. Der FC Luzern startet dann zu Hause in der Swisspor-Arena gegen den FC Basel in die Rückrunde. Beim Rückrunden-Start wird ein neuer Trainer an der Seitenlinie des FC Luzern stehen. In den letzten Tagen gaben es klare Indizien, dass der neue Trainer Mario Frick heissen wird.