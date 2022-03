Fussball Der FC Luzern verliert mit 2:3 gegen den FC St. Gallen Nach zwei frühen Toren kann der FCL die Führung nicht halten. Der FC St. Gallen schiesst noch vor der Pause 3 Tore. In der zweiten Halbzeit wird ein bemühter FC Luzern nicht mit einem Tor belohnt.

Samuele Campo musste das letzte Training abbrechen, ist aber wieder fit für das Spiel gegen St. Gallen. Weiterhin verletzt sind jedoch Pascal Schürpf und Marko Kvasina.

6. Minute: Der erste Angriff der Luzerner. Ugrinic prescht vor und schlägt einen weiten Ball in die Mitte zu Cumic. Dieser streckt das Bein aus und versenkt den Ball.

Cumic bejubelt sein Tor Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St. Gallen, 19. März 2022)

9. Minute: Und bereits wieder zappelt es im Netz von Zigi: Eine Flanke von Dräger zur Mitte wird von Burch noch entscheidend abgefälscht. 2:0 für den FCL.

Burch schiesst das zweite Tor für die Luzerner Bild: Claudio Thoma/freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

12. Minute: Ein schöner Doppelpass und eine gute Einzelleistung von Schmidt. Dieser versenkt den Ball zum 1:2 im Tor.

21. Minute: Der St. Galler Görtler schiesst das 2:2. Schiedsrichter Cibelli aberkannt den Treffer zuerst wegen einem Offside. Nach Konsultation mit dem VAR wird der Treffer jedoch gegeben.

37. Minute: Duah schiesst aus spitzem Winkel auf das Tor von Müller. Müller kann das Leder nicht mehr stoppen, unhaltbar hat dieser Ball aber nicht ausgesehen. 3:2 für St. Gallen.

Duah bejubelt sein Tor zum 3:2 Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St. Gallen, 19. März 2022)

Im Hexenkessel von St. Gallen befinden sich heute 17'848 Zuschauer. Bereits vor dem Spiel ist es extrem laut in der Arena, auch die Leuchtenstädter sind zahlreich im Stadion vertreten.

Der erste Angriff des FCL beschert sogleich das erste Tor. Cumic schiesst sein erstes Saisontor. Nur 3 Minuten später folgt bereits das zweite Tor. Captain Burch versenkt eine Flanke zum 2:0 im Tor. Die Freude währt aber nur kurz, nur 3 Minuten nach dem 2:0 fällt der Anschlusstreffer für die Ostschweizer durch Schmidt.

Der Start in das Spiel war furios. Nach 3 Toren innerhalb 6 Minuten flacht das Spiel ein bisschen ab. In der 21. Minute folgt dann der nächste Aufreger: Görtler schiesst das 2:2, das Tor wird aber zuerst wegen Offside aberkannt. Nach einer Konsultation mit dem VAR gibt Schiedsrichter Cibelli das Tor aber doch noch. Nach etwas mehr als 20 Minuten und 4 Toren ist der Spielausgang wieder total offen.

In der 30. Minuten kann Abubakar nur durch ein Foul gestoppt werden. Es kommt zum Freistoss für Luzern. Der Schuss von Campo wird jedoch abgeblockt. Auch der darauffolgende Eckball sorgt für keine Gefahr im Strafraum der Ostschweizer. Nach einem harten Einsteigen sieht Jashari in der 36. Minute zudem eine gelbe Karte. Damit fehlt er im nächsten Spiel. Nur wenige Minuten später schiesst Duah dann das 3:2 für die St. Galler. Dieser Ball hat nicht unhaltbar ausgesehen. Mit diesem Resultat verabschieden sich die beiden Mannschaften in die Pause. Es ist ein verrücktes Spiel bis hierhin.

Trainer Frick wechselt zur Halbzeit doppelt: Frydek und Jashari verlassen das Feld. Für sie kommen Sidler und Emini. Die Luzerner starten mit viel Selbstvertrauen in die zweite Halbzeit, der Schuss von Ugrinic wird jedoch geblockt. In der Folge sind die Luzerner bemüht, kommen jedoch zu keinen guten Chancen mehr. In der 55. Minute holt sich Schulz noch eine gelbe Karte ab, damit fehlt auch er im nächsten Spiel. Der FCL macht weiter Druck und es kommt zu einem gefährlichen Freistoss durch Campo, Zigi klärt den Ball jedoch über die Latte. In der 59. Minute geraten Zigi und Simani aneinander, die Gemüter sind erhitzt.

In der 62. Minute dann der nächste Doppelwechsel bei Luzern: Abubakar verlässt das Feld für Sorgic. Zudem kommt Gentner für Schulz rein. Grosschance für Luzern in der 66. Minute. Sorgic hätte diesen Ball eigentlich fast schon machen müssen. Zigi reagiert jedoch überragend. Frick versucht seinem Team noch einen Schub zu geben: Der schnelle Tasar betritt den Platz. Für ihn verlässt Cumic das Feld. In der zweiten Halbzeit ist Luzern nun das bessere Team.

Viel Kampf und Krampf in St. Gallen. Hier mit Cumic gegen Stergiou. Bild: Claudio Thoma/freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

Es verbleiben noch 15 Minuten im Spiel. Auch St. Gallen kommt noch zu einer Chance, Sidler klärt jedoch souverän. Langsam läuft dem FCL aber die Zeit davon. Im Angriff fehlt die letzte Konsequenz. In der 84. Minute kann zudem auch noch Müller mit einer starken Parade glänzen. Den hätte Toma eigentlich machen müssen.

Die letzten Minuten laufen, der FCL spielt weiterhin nach vorne. Obwohl die Luzerner in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel haben, kommen Sie zu keinem Tor mehr. Die Ostschweizer verteidigen zudem diszipliniert. Somit gewinnt der FC St. Gallen die Partie mit 3:2. Nach Spielschluss holt sich Burch zudem noch eine gelbe Karte für Reklamieren.

Ein enttäuschter Mario Frick nach dem Spiel. Heute wäre mehr drin gewesen. Bild: Claudio Thoma/freshfocus (St. Gallen, 19. März 2022)

«Punkto Herz und Mentalität war St. Gallen eine Spur besser als wir.»

«Heute hat es uns an der Effizienz gefehlt. Wir hätten das 3:3 oder auch das 3:1 machen müssen.»

Mohamed Dräger nach dem Spiel:

Dejan Sorgic nach dem Spiel:

+++ folgen +++

Jetzt kommt es zur Nati-Pause mit dem England-Kracher. In der Super League geht es am 3. April wieder weiter. Dann empfängt man den FC Lugano in der Swissporarena.