Fussball Der FCL erkämpft sich dank Pascal Loretz einen Punkt in Winterthur – Mario Frick rechnet mit Forfait-Sieg Ein überragender Pascal Loretz sichert dem FC Luzern mit vielen starken Paraden einen Punkt. Mario Frick geht davon aus, dass der FCL dieses Spiel Forfait gewinnen wird.

Der FC Luzern startet mit Loretz als Goalie und dem Innenverteidigerduo Burch und Beka. Wenig überraschend sind Frydek und Ottiger als Aussenverteidiger gesetzt. Beloko, Dorn und Meyer bilden das Herz des Mittelfelds, Spadanuda und Okou spielen auf den Flügeln und Villiger im Sturmzentrum.

FCL-Terrier Beloko holte sich letzte Saison 15 gelbe Karten, auch in dieser Saison fängt der Walliser bereits früh mit dem Sammeln von Karten an. In der 4. Minute holt er sich seine erste Gelbe der Saison. Die erste grosse Chance für den FCL gibt es nach rund zehn Minuten - Dorn scheitert jedoch an Keeper Kuster. Den 8400 Zuschauern auf der ausverkauften Winterthurer Schützenwiese bietet sich ansonsten eine attraktive und ausgeglichene Startphase.

Winterthur-Goalie Markus Kuster klärt vor FCL-Neuzugang Teddy Okou. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Winterthur, 22. 7. 2023)

Nach etwas über 30 Minuten Spielzeit hat Schiedsrichter Horisberger bereits fünf gelbe Karten verteilt: Beloko, Okou und Dorn beim FCL, Sidler und Ballet bei Winterthur. Es ist eine kampfbetonte erste Halbzeit. Bei beiden Mannschaften ist zu erkennen, dass die Automatismen noch nicht ganz sitzen, was zu vielen Fehlpässen führt. Das Spiel hat in den letzten Minuten der ersten Halbzeit abgeflacht und somit verabschieden sich die beiden Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit vollzieht FCL-Coach Frick gleich drei Wechsel: Ababakar kommt für Okou, Beloko verlässt für Kadak den Platz und Ulrich ersetzt Ottiger. Dorn übernimmt die Position von Beloko vor der Verteidigung, Kadak übernimmt die Position von Dorn. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit kann der eingewechselte Ulrich den Winterthurer Burkart nicht aufhalten, Goalie Loretz kann sich aber mit einer starken Parade auszeichnen.

Neo-Captain Max Meyer und Co. haben gegen Winterthur viel Mühe. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Winterthur, 22. 7. 2023)

Auf der Gegenseite hat wenige Minuten später Winterthur Glück, als der nach vorne brausende Burch mit seinem Schuss nur die Latte trifft. Beinahe wäre das 1:0 für die Gäste gefallen. In der 55. Minute hat der FCL dann wiederum das Glück gepachtet, als ein Rückpass von Beka viel zu kurz kommt: Der Winterthurer Jankewitz kann an Loretz vorbeispielen, Burch rettet jedoch wenige Meter vor der Linie. Eine Riesentat des Alpnachers.

Der tapfer kämpfende Villiger sah kaum Bälle in der Offensive, in der 60. Minute wird der Sinser erlöst und durch Neuzugang Ademi ersetzt. Der neue Impuls zeigt aber zuerst noch keine Wirkung, es ist vielmehr der FCW, welcher das Spieldiktat übernimmt. Nur dank einer mirakulösen Parade von Loretz in der 66. Minute kann der FCL das Unentschieden wahren. Der FCL-Goalie streckt sich und kann einen Ball von Stillhart gerade noch an die Querstange lenken.

Dank Pascal Loretz sichert sich der FCL einen Punkt in Winterthur. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Winterthur, 22. 7. 2023)

Der FCL hat in der zweiten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel vollständig verloren. Die Luzernern können sich kaum mehr in der Hälfte des Gasgebers festsetzen. Das euphorische Winterthurer Publikum treibt die Rot-Weissen an. In der 79. Minute darf sich dafür Loretz erneut auszeichnen. Der junge Luzerner Schlussmann zeigt eine starke Partie.

In den Schlussminuten darf Breedijk für Spadanuda ran, aber auch er hat keinen Einfluss mehr auf die Partie. Dafür zeigt Loretz noch einmal eine Parade. Luzern erkämpft sich dank dem jungen Torwart einen Punkt auswärts in Winterthur.

«Bei der ersten Unterbrechung hat Max Meyer Protest beim Schiedsrichter eingereicht. Der Winterthurer Ballet hätte nach einer Tätlichkeit im Testspiel gegen Villarreal B vom Dienstag eigentlich eine Sperre absitzen müssen. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir dieses Spiel mit 3:0 Forfait gewinnen werden.»

Pascal Loretz nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Marco Burch nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Mario Frick nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Winterthur – Luzern 0:0

Schützenwiese. – 8400 Zuschauende (ausverkauft). – SR Horisberger.

Tore: Fehlanzeige.

Winterthur: Kuster; Sidler, Schmid, Stillhart, Diaby (88. Schättin); Jankewitz, Zuffi; Ballet, Di Giusto (76. Ramizi), Burkart (76. Ltaief); Turkes (66. Buess).

Luzern: Loretz; Ottiger (46. Ulrich), Burch, Beka, Frydek; Beloko (46. Kadak); Okou (46. Abubakar), Dorn, Max Meyer, Spadanuda (86. Breedijk); Villiger (60. Ademi).

Bemerkungen: Winterthur ohne Gelmi und Rodriguez (beide verletzt). Luzern ohne Chader und Klidjé (beide verletzt) und Jashari (nicht im Aufgebot). – 52. Lattenschuss Burch. 65. Kopfball an die Latte von Stillhart. – Verwarnungen: 4. Beloko, 17. Okou, 23. Sidler, 25. Ballet, 34. Dorn, 44. Gonçalves (alles Foul)

Nach dem heutigen Sieg hat der FC Luzern Selbstvertrauen getankt, enorm wichtig für die bevorstehende Aufgabe vom kommenden Donnerstag. Dann tritt der FCL auswärts in Stockholm auf Djurgardens IF. Das nächste Spiel in der Liga folgt kommenden Sonntag, zuhause empfängt man Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy.