Fussball Der FCL hofft am 21. Juni auf mehr Losglück in Nyon als in den letzten Jahren – die Namen der möglichen Europacup-Gegner Konditionstrainer Christian Schmidt wird die FCL-Profis am Montag in einer Woche zu Leistungstests in der Swisspor-Arena erwarten. Zwei Tage später, am 21. Juni, steht das erste Mannschaftstraining unter Cheftrainer Mario Frick und die Europacup-Auslosung der Uefa auf dem Programm. Auf wen könnte der FC Luzern treffen?

Für Christian Gentner (links) und den FC Luzern gab es vor zwei Jahren gegen Luis Sinisterra (rechts) und Feyenoord Rotterdam nichts zu holen: Zu Hause wie auswärts setzte es 0:3-Niederlagen ab. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Rotterdam, 12. 8. 2021)

Bei den letzten drei internationalen Teilnahmen bekam es der FC Luzern mit ungleich stärkeren Gegnern zu tun. Gegen Olympiakos Piräus (Gesamtskore 1:7), Feyenoord Rotterdam (0:6) und auch Espanyol Barcelona (0:6) war der FCL chancenlos. Gegen die Spanier mussten die Innerschweizer vor drei Jahren antreten, nachdem sie sich gegen Klaksvik von den Färöer-Inseln zweimal mit 1:0 durchgesetzt hatten.

Als ungesetztes Team muss der FCL am 21. Juni auch etwas auf Losglück hoffen, wenn die 2. Qualifikationsrunde der Conference League ausgelost wird. Das Hinspiel findet am 27. Juli, das Rückspiel am 3. August statt.

Entweder recht klangvolle oder gleichwertige Gegner

Dass quasi eine Losfee der Mannschaft von Mario Frick am Uefa-Sitz in Nyon «unter die Arme greift», würde bedeuten, international erfahreneren Rivalen aus dem Weg zu gehen. Zu diesen zählen: FC Brügge, Gent, Fenerbahçe Istanbul, Besiktas Istanbul, Cluj, Paok Thessaloniki, Maccabi Tel Aviv und Legia Warschau. Wobei auch gegen diese Klubs ein Weiterkommen nicht ausgeschlossen wäre, falls der FCL ab dem Trainingsstart am 19. Juni ein schlagkräftiges Team dreigleisig auf den Weg für die Super League, den Schweizer Cup und Europacup bringt.

Zu den gleichwertigen gesetzten Gegnern zählen Viktoria Pilsen, BodØ/Glimt, Lech Posen, Be’er Scheva, Djurgarden, Aris Thessaloniki, Apoel Nikosia, AEK Larnaka, Omonia Nikosia, ZSKA Sofia, Rijeka, Vitoria Guimaraes, FCSB Bukarest, Rosenborg Trondheim, Hibernian Edinburgh, Baku, Trnava, Kuopio – und Osijek. Mit den Kroaten duellierte sich der FCL bereits 2017 und scheiterte am NK Osijek im Gesamtskore mit 2:3.