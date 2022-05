Fussball Der FCL liefert gegen YB einen Riesenfight, spielt 2:2-Unentschieden – und wahrt kleine Chance auf den direkten Ligaerhalt Die Luzerner starten schlecht in den Match, gehen gegen YB bereits in der 7. Minute 0:2 in Rückstand. Doch das Frick-Team kämpft und spielt sich extrem stark zurück. Weil Sion und GC ihre Spiele gewinnen, bedeutet das 2:2-Remis gegen YB, dass der FCL vor dem letzten Match in Zürich drei Punkte Rückstand hat.

Die Luzerner beginnen mit derselben Startelf wie beim 3:1-Sieg in Sion – einzige Ausnahmen sind Marvin Schulz und Filip Ugrinic. Schulz fehlt wegen einer Innenbandverletzung, Ugrinic kehrt dagegen nach abgesessener Gelbsperre ins Team zurück.

3. Minute: Ein langer Ball landet bei Felix Mambimbi, der aus dem Mittelfeld steil auf Wilfried Kanga passt. Denis Simani schlägt darüber statt zu klären, Kanga kommt so leicht zum Abschluss und netzt zum 1:0 der Young Boys ein.

Die YB-Spieler feiern 1:0-Torschütze Wilfried Kanga (Mitte). Die Berner sind in der Swisspor-Arena schon in der 3. Minute in Führung gegangen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 19. Mai 2022)

7. Minute: Ulisses Garcia gewinnt den Zweikampf gegen Filip Ugrinic, der auf den Rasen fällt. Garcias Schuss klatscht von Torhüter Marius Müller zurück zu einem Berner. Es ist Edimilson Fernandes, dessen Schuss von Marco Burchs Fuss abgefälscht unhaltbar zum 2:0 der Gäste im Tor landet.

23. Minute: Nach einem Angriff über die linke Seite kommt der Ball rechts aussen zu Mohamed Dräger, der mit seinem diagonalen Flachpass Dejan Sorgic findet. Der Mittelstürmer trifft zum 1:2-Anschlusstor für den FCL.

Die Hoffnung für den FC Luzern ist zurück, dieses Spiel gegen YB doch noch erfolgreich zu beenden: Dejan Sorgic nimmt den Ball nach seinem 1:2-Anschlusstor in der 23. Minute, um ihn zum Anspielpunkt zu bringen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 19. Mai 2022)

69. Minute: Sorgic köpfelt vor dem YB-Tor einen langen Ball zurück auf den kurz zuvor eingewechselten Marko Kvasina. Der Abschlussversuch des Österreichers wird von Cédric Zesiger geblockt. Der Nachschuss von Filip Ugrinic landet zum 2:2-Ausgleich im Netz.

Filip Ugrinic trifft zum 2:2. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 19. Mai 2022)

Der FC Luzern geht in diesem kapitalen Match im Kampf gegen den Abstieg bereits in der 3. Minute in Rückstand: YB-Stürmer Kanga nützt einen Abwehrbock von FCL-Innenverteidiger Simani zum Berner Führungstreffer. Nur wenig mehr als sechs Minuten sind gespielt, da steht es schon 0:2 aus Sicht der Innerschweizer: Edimilson trifft ins Tornetz hinter Marius Müller.

Simani hat an diesem windigen Abend in der Swisspor-Arena Startprobleme, in der 13. Minute unterläuft ihm ein weiterer Abwehrbock. Doch diesmal bleibt ein weiteres Gegentor aus. Positiv bleibt die Einstellung der ganzen Mannschaft von Mario Frick: Sie steckt nicht zurück, sucht weiterhin mit Vertikalspiel das Tor der Young Boys.

In der 23. Minute werden die FCL-Angriffsbemühungen belohnt, als Dräger im Strafraum Sorgic findet. Der Mittelstürmer schiesst mit seinem siebten Saisontor den 1:2-Anschluss.

Luzerns Asumah Abubakar (vorne) im Duell mit YBs Fabian Rieder. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern 19. Mai 2022)

Die Partie wird beidseits sehr offen und attraktiv geführt. Hektik bricht ebenfalls aus mit Kanga, der Simani in der mittleren Spielfeldzone grob umreisst und die gelbe Karte sieht. Müller pariert in der 36. Minute spektakulär einen platzierten Kopfball von Christian Fassnacht. Mambimbi (39.) schiesst im Konter über das Luzerner Gehäuse. Simani prüft mit einem Kopfball YB-Goalie David von Ballmoos (42.). Und Fernandes schliesst den Chancen-Reigen vor dem Halbzeitpfiff (45.) mit einem Scharfschuss ab, den Müller reflexstark wegfaustet.

Nach dem Seitenwechsel geht das hoch attraktive Spiel im gleichen Stil weiter. Die erste Topchance vergibt Fassnacht kurz nach der Pause, in der 66. Minute verpasst der eingewechselte Nikola Cumic um Fussbreite den 2:2-Ausgleich. Keine 180 Sekunden später schiesst Ugrinic einen abgeprallten Schuss des ebenfalls eingewechselten Kvasina zu seinem siebten Saisontor – es steht 2:2 (69.).

Nahe am 3:2 für die Innerschweizer ist in der 81. Minute der wenige Sekunden vorher eingewechselte Ibrahima Ndiaye. Der Senegalese kann einen Hereingabe von Martin Frydek nicht an YB-Torhüter von Ballmoos ins Gehäuse schiessen.

Das Spiel ist in der Schlussphase ein offener Schlagabtausch. Müller muss zurückeilen, um einen langen Ball vor dem Tor mit seinen langen Armen zu fangen. Frydek schiesst in der 87. Minute knapp am Berner Kasten vorbei. Die Partie endet 2:2-Unentschieden. Die Fans feiern ihre FCL-Lieblinge für die Parforce-Leistung.

Die Devise nach dem 2:2-Heimremis gegen YB ist klar: «Jetzt müssen wir in Zürich siegen.» Dejan Sorgic brachte den FC Luzern mit dem 1:2-Anschlusstor zurück ins Spiel gegen YB. Es war sein siebter Saisontreffer. Der 32-jährige Mittelstürmer aus Unterägeri sagte nach dem 2:2-Remis gegen die Berner:

«Das Unentschieden löst bei mir gemischte Gefühle aus. Eigentlich müssen wir nach dem frühen 0:2-Rückstand zufrieden sein, dass wir den Match mit einer Punkteteilung beenden. Andererseits ist es sehr ärgerlich, wenn man schon nach sechs Spielminuten mit zwei Toren zurückliegt.»

Über die Gründe für diesen kapitalen Fehlstart sagte Sorgic: «Das 0:1 war ein individueller Abwehrfehler. Schade, aber so was kann halt passieren.»

Immerhin bleibt den Innerschweizern zum dritten Mal in dieser Saison ein Punkt nach Vergleichen mit dem letztjährigen Meister – 1:1 und 2:2 spielte der FCL im Wankdorf gegen YB, nun ist ein weiteres 2:2 dazu gekommen. Notabene wie bei der letzten Begegnung in Bern nach einem 0:2-Rückstand in den ersten zehn Minuten. Den ersten Match der Saison hatte Luzern zu Hause 3:4 gegen YB verloren.

Zurück zur gestrigen Partie: «Wir nehmen den Punkt, die Chancen auf den direkten Klassenerhalt bleiben bestehen, auch wenn die Konstellation für uns eine schwierige ist. Wir müssen in Zürich gewinnen, gleichzeitig muss Sion gegen Servette verlieren», weiss Sorgic. Krönung der starken Reaktion bleibt aus FCL-Keeper Marius Müller gibt die Hoffnung auch noch nicht auf:

«Solange es möglich ist, glauben wir an unsere Chance.»

Der gestern erneut sehr stark spielende Goalie Müller sagte übers Spiel: «Wir sind zurückgekommen, schade belohnen wir uns nicht für den enormen Aufwand mit dem 3:2-Siegtor.»

Luzern – Young Boys 2:2 (1:2)

Swisspor-Arena. – 12 113 Zuschauer. –

SR Schnyder.

Tore: 3. Kanga (Mambimbi) 0:1. 7. Edimilson (Garcia) 0:2. 23. Sorgic (Dräger) 1:2. 69. Ugrinic (Kvasina) 2:2.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Gentner (40. Cumic), Jashari, Campo (58. Schürpf), Ugrinic; Sorgic (80. Ndiaye), Abubakar (58. Kvasina).

Young Boys: Von Ballmoos; Maceiras (82. Blum), Camara, Zesiger, Garcia; Lustenberger; Fassnacht, Rieder (70. Sierro), Edimilson (59. Ngamaleu); Kanga (70. Kanga), Mambimbi (59. Elia).

Bemerkungen: Luzern ohne Schulz (verletzt). Young Boys ohne Sibatcheu, Lauper, Lefort, Petignat, Zbinden (alle verletzt) und Niasse (gesperrt). Verwarnungen: 33. Kanga, 76. Schürpf, 86. Lustenberger (Fouls).

15 Bilder

Weil GC den FC St. Gallen 3:2 besiegt, halten die Zürcher mit dem klar besten Torverhältnis die Liga. Sion siegt beim Absteiger in Lausanne 2:1. Damit beträgt der Luzerner Rückstand auf die Walliser vor dem letzten Spieltag drei Punkte. Der FCL müsste beim neuen Meister FC Zürich am Sonntag siegen, während Sion zu Hause gegen Servette unterliegen müsste. Damit kämen die Innerschweizer wegen des besseren Torverhältnisse gegen die Wallisern auf Platz 8 und könnten den Ligaerhalt schaffen. Theoretisch noch möglich, aber die Chance ist relativ klein für den FCL. Probieren werden es die Mannen von Mario Frick auf jeden Fall. Und sonst sind sie gewappnet für die Barrage. Die Grasshoppers sind wegen dem besseren Torverhältnis praktisch gerettet: GC spielt im Wankdorf gegen YB.