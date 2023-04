Fussball Der FCL verlängert mit Eigengewächs Severin Ottiger frühzeitig bis 2027 Der FC Luzern bindet ein weiteres Talent an sich: Der Vertrag des 20-jährigen Aussenverteidigers Severin Ottiger wurde bis Ende Juni 2027 verlängert.

Bleibt bis 2027 beim FC Luzern: Severin Ottiger (links). Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 15. 4. 2023)

Ein weiterer Jungprofi wird langfristig an den FC Luzern gebunden: Die Innerschweizer verlängern den Vertrag des 20-jährigen Severin Ottiger frühzeitig bis im Juni 2027, wie der Klub am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Ottiger ist ein FCL-Eigengewächs, das Debüt in der ersten Mannschaft feierte der Aussenverteidiger am 18. Dezember 2021. Seither kam er zu fünf weiteren Einsätzen in der ersten Mannschaft. FCL-Sportchef Remo Meyer über die Vertragsverlängerung: «Severin hat sich nach einer nicht einfachen Zeit stark zurückgekämpft und sehr gut entwickelt.»

Ottiger gehört zum Quintett von Luzerner Nachwuchsspielern, das jüngst ein Ausrufezeichen setzte. So fiel der 1,83 Meter grosse und 81 Kilo schwere Athlet etwa beim 4:1-Heimsieg gegen Meister Zürich vor drei Wochen als überaus aktiver Rechtsverteidiger auf. (pl)