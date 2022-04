Fussball Der FCL verliert den Cup-Halbfinal gegen Lugano im Penaltyschiessen In der zweiten Halbzeit bewies der FCL einmal mehr Moral und glich einen 0:1-Rückstand aus. Auch in der Verlängerung konnten die Luzerner einen Rückstand nochmals ausgleichen. Im Penaltyschiessen ist man den Tessinern aber unterlegen.

Nach seinem Siegtor gegen St. Gallen befindet sich Ibrahima Ndiaye in der Startaufstellung. Auch Dejan Sorgic kehrt in die Startelf zurück. Auch Captain Marco Burch ist wieder in der Startformation - er musste gegen St. Gallen wegen einer Spielsperre passen.

72. Minute: Kevin Rüegg überläuft Martin Frydek und spielt den Ball in die Mitte. Denis Simani lenkt den Ball zu Müller, von Müller prallt der Ball zu Zan Celar. Dieser muss nur noch einschieben - 1:0 für Lugano.

Zan Celar trifft zum 1:0 für Lugano Bild: Samuel Golay / KEYSTONE (Lugano, 21. April 2022)

89. Minute: Pasci Schürpf lässt drei Gegenspieler stehen und legt auf Silvan Sidler auf. Dessen trockener Schuss sitzt - es steht 1:1

Silvan Sidler jubelt nach dem Tor zum 1:1 Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Lugano, 21. April 2022)

93. Minute: Nachdem der Ball an den Arm von Frydek prallt greift der VAR ein. Es gibt einen Penalty. Zan Celar versenkt diesen Eiskalt zum 2:1.

118. Minute: Unglaublich. Ein Gestocher vor dem Lugano-Tor. Am Schluss landet der Ball irgendwie bei Abubakar. Er gleicht aus kürzester Distanz zum 2:2 aus.

Enorme Freude bei Luzern nach dem 2:2 kurz vor Schluss der Verlängerung Bild: Samuel Golay / KEYSTONE (Lugano, 21. April 2022)

Über 1500 Luzerner befinden sich heute im Cornaredo. Sie unterstützen ihre Mannschaft gleich von Anfang an leidenschaftlich. Die Mannschaft spürt den Support und startet auch gleich mutig in die Partie. Lugano steht defensiv aber sehr sicher und schaltet schnell um. Vor dem Strafraum fehlt den Tessinern jedoch noch die nötige Präzision.

Choreo der Fans vor dem Spiel Video: PilatusToday

Nach rund 10 Minuten Spielzeit muss Marius Müller eine starke Parade zeigen. Das schnelle Angriffsspiel der Luganesi ist brandgefährlich. Gegen vorne fehlen dem FCL bisher klare Möglichkeiten. Schrecksekunde in der 20. Minute für die Luzerner: Mattia Bottani wird in die Tiefe geschickt und spielt den Ball an Müller vorbei. Marco Burch kann den Ball aber gerade noch klären. Auf den Captain ist Verlass.

Eine halbe Stunde ist nun gespielt. Die Luganesi hatten die bisher besseren Chancen. Offensiv tun sich die Leuchtenstädter aktuell noch ein bisschen schwer. Der FCL glänzt in den letzten Partien allerdings meist in der zweiten Halbzeit, es besteht also noch keinen Grund zur Sorge.

Aufreger in der 37. Minute. Bottani scheint den vermutlichen Führungstreffer für die Tessiner. Dem Tor ging jedoch ein Foul voraus. Nach Konsultation mit dem VAR wird der Treffer zu Recht aberkannt. In der Folge kochen bei Lugano-Trainer Mattia Croci Torti die Emotionen über. Er bekommt von Schiedsrichter San die gelbe Karte. Auch Lorenzo Bucchi auf der Luzerner Bank bekommt eine gelbe Karte.

Nach 45 Minuten steht es in Lugano 0:0. Das Ergebnis ist für Luzern ein wenig schmeichelhaft. Lugano war in der ersten Halbzeit die dominierende Mannschaft und hatte die besseren Chancen. In der zweiten Halbzeit muss von den Luzernern hier mehr kommen.

Daprela und Sorgic im Zweikampf. Der FCL tut sich in der ersten Halbzeit schwer. Bild: Samuel Golay / KEYSTONE (Lugano, 21. April 2022)

Die zweite Halbzeit läuft und in der 52. Minute kommt der FCL aus etwas über 20 Meter zu einem Freistoss. Der stramme Schuss von Filip Ugrinic kann von Torhüter Amir Saipi gerade noch um den Pfosten gelenkt werden. Die Luzerner kommen besser aus der Kabine als die Tessiner. Das Stadion ist heute übrigens mit 6390 Zuschauer ausverkauft.

Es läuft bereits die 61. Minute als Mario Frick Asumah Abubakar und Marko Kvasina für Nikola Cumic und Dejan Sorgic bringt. Der Trainer will ganz klar in der Offensive für neue Impulse sorgen. Der FCL spielt nun mit einem Dreiersturm: Ndiaye auf Links, Kvasina in der Mitte und Abubakar auf Rechts.

Der FC Lugano wird nun wieder aktiver. Insbesondere Bottani bereitet der FCL Abwehr immer wieder mühe. Und tatsächlich, nur ein paar Minuten schlägt es hinter Müller ein. Zan Celar trifft zum 1:0 für die Luganesi.

Mario Frick ist nun gefordert und bringt gleich drei neue Spieler: Pascal Schürpf, Silvan Silder und Varol Tasar kommen auf den Platz. Für sie verlassen Ndiaye, Dräger und Jashari das Feld.

Der FCL spielt jetzt stark. Sidler und Simani kommen zu Chancen. Die Mannschaft will dieses Spiel noch drehen. Aber reicht die Zeit? Es verbleiben zehn Minuten. Und tatsächlich: der FCL gleicht aus. Nach einer tollen Einzelleistung von Schürpf kann Sidler die Vorlage verwerten und gleicht in der 89. Minute zum 1:1 aus. Es kommt im Cornaredo zur Verlängerung.

Die Verlängerung beginnt und der FC Lugano macht sogleich druck auf das Tor der Luzernern. Im Strafraum prallt der Ball an die Hand von Frydek. Der VAR greift ein, Schiedsrichter San sieht sich die Szene an und entscheidet auf Penalty. Zan Celar versenkt den Ball eiskalt im rechten Eck. Der FCL ist wieder im Rückstand.

Die Luzerner lassen sich nicht demotivieren. Ugrinic kommt mehrfach zum Abschuss. Ein Abpraller landet bei Schulz, dessen satter Schuss bereitet Torhüter Saipi einige Mühe. Die beiden Dauerläufer Ugrinic und Schulz sind auf dem ganzen Platz anzutreffen und motivieren die Mannschaft auf dem Feld enorm. Es verbleiben noch 15 Minuten in der Verlängerung.

Die Tessiner stehen defensiv weiterhin gut. Der FCL versucht mit allen Mitteln noch ein Tor zu erzielen. Eine unglaubliche Szene in der 114. Minute dann: Tasar trifft aus nächster Nähe nur die Latte. Aber dann kommt die 118. Minute und Abubkar kommt nach einem Gestocher vor dem Tor zum Ball und trifft zum 2:2-Ausgleich. Frick nimmt darauf den Torschützen Abubakar noch vom Platz für Samuele Campo. Eine taktische Entscheidung fürs Elfmeterschiessen.

Zan Celar (links) schiesst den FCL ab Bild: Samuel Golay / KEYSTONE (Lugano, 21. April 2022)

Penaltyschiessen Marvin Schulz trifft zum 1:0

Mijat Maric trifft für Lugano nur die Latte

Samuele Campo trifft zum 2:0 für Luzern

Sandi Lovric trifft zum 1:2 Anschluss

Filip Ugrinic bringt den Ball nicht an Saipi vorbei. Immer noch 2:1 für Luzern

Yuri trifft - nun steht es 2:2 im Penaltyschiessen.

Auch Pascal Schürpf verschiesst. Saipi hält seinen eher schwach geschossenen Ball

Reto Ziegler trifft im Gegenzug. 3:2 für Lugano

Varol Tasar trifft und gleicht aus - 3:3

Zan Celar trifft und schiesst Lugano in den Cupfinal

Interview mit Pascal Schürpf:

Video: PilatusToday

Interview mit Denis Simani:

Video: PilatusToday

Nach der heutigen Niederlage geht es darum, die Pleite im Cup rasch zu verdauen. Am Sonntag wartet bereits wieder der FCB im Joggeli auf den FCL. Will man den Anschluss an GC wahren, muss man in Basel punkten.