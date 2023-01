Fussball Der FCL verschenkt in den Schlussminuten den Sieg gegen den FCZ und spielt 2:2-Unentschieden Innerhalb weniger Minuten verschenkt der FC Luzern einen fast schon sicher geglaubten Sieg gegen den FC Zürich. Max Meyer und Sofyan Chader treffen für die Luzerner.

In der Innenverteidigung startet Ismajl Beka. Im Herbst war an dieser Position noch Denis Simani gesetzt. Im Sturm startet Sofyan Chader. Asumah Abubakar nimmt vorerst noch auf der Bank Platz.

62. Minute: Pascal Schürpf kommt im Stafraum zu Fall. Schiedsrichter Fedayi San entscheidet zunächst auf Corner. Nach Intervention vom VAR wird aber auf Penalty umentschieden. Max Meyer tritt an und trifft zum 1.0.

Max Meyer versenkt den Penalty zum 1:0. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 21. Januar 2023)

83. Minute: Der FCL läuft einen Gegenstoss. Sofyan Chader wird von Schürpf geschickt und setzt sich gegen die Zürcher Katic und Kamberi durch. Sein Schlenzer lässt FCZ-Goalie Kostadinovic keine Chance.

89. Minute: Der Zürcher Anschlusstreffer ist ein Traumtor. Roko Simic nimmt schiesst den Ball ausserhalb des Strafraums mit Volley ins FCL-Tor. Keine Chance für Marius Müller.

93. Minute: Es läuft die Nachspielzeit. Nach einem FCZ-Corner kann Neuzugang Mamady Diambou den Ball nicht klären. Simic kommt an den Ball und erzielt seinen zweiten Treffer.

Die Fans äussern ihren Unmut an Bernhard Alpstaeg und Walter Stierli mit einer Choreo zu Beginn der Partie. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 21. Januar 2023)

Zu Beginn gibt es vonseiten der Fans einmal mehr Protest gegen Bernhard Alpstaeg und Walter Stierli. «Lug & Trug» steht neben Abbildungen von Stierli und Alpstaeg. Auf einem Spruchband werden sie zudem als Totengräber bezeichnet, die kein Denkmal verdienen.

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt starten beide Mannschaft eher verhalten in die Partie. Auf die Stimmung auf der Allmend hat dies aber keinen Einfluss. Dies liegt unter anderem auch den über 2000 mitgereisten Zürchern. Doch trotz dem lauten Support beider Fanlager bleiben Chancen in den ersten 25 Minuten Mangelware.

Eine Grosschance für den FCL gibt es nach rund einer halben Stunde. Im Strafraum kann Max Meyer Mass nehmen, sein Schuss wird aber von FCZ-Goalie Zivko Kostadinovic geklärt. Nur kurz später kommen die Zürcher zu einer Torchance als Beka einen hohen Ball unterläuft.

Max Meyer versucht sich im Schneegestöber gegen die Zürcher Antonio Marchesano und Cheick Conde durchzusetzen. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 21. Januar 2023)

Kurz vor Halbzeitpfiff kann Martin Frydek nach einem FCL-Freistoss frei vom rechten Flügel aus Flanken. Der Ball landet bei Pascal Schürpf, dieser scheitert aber aus kürzester Distanz – Kostadinovic im FCZ-Tor zeigt erneut eine starke Parade.

Der Beginn der zweiten Hälfte gestaltet sich zwar attraktiver als der Start der Partie, dennoch bleiben zwingende Torchancen aus. Es läuft die 58. Minute als eine Flanke von Pius Dorn den Weg zu Chader findet. Dieser trifft den Ball aber nicht wunschgemäss und das Leder fliegt über die Querstange.

Nur wenig später wird Schürpf im Strafraum regelwidrig vom Ball getrennt. Nach Intervention von VAR-Schiedsrichterin Esther Staubli gibt es einen Penalty. Dieser versenkt Meyer zum 1:0 für den FCL. Wenig später hätte der FCL gar zum 2:0 erhöhen könne, Chader scheitert jedoch am Pfosten.

In der 72. Minute ist dann Schluss für Mo Dräger. Für ihn kommt Asumah Abubakar. In der Folge bemüht sich der FCL das Spiel zu kontrollieren und via Konter zu agieren. So kommt es denn auch in der 83. Minute zu einem Gegenstosstreffer durch Chader. Wenig später muss Klidje, welcher für Chader eingewechselt wurde, in einem weiteren Gegenstoss eigentlich das 3:0 machen.

Die Spieler des FC Luzern freuen sich über den Treffer zum 2:0. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 21. Januar 2023)

Im Gegenzug passiert dann aber der Zürcher Anschlusstreffer. Simic trifft mit einem wunderbaren Volley unhaltbar zum 2:1. In der Nachspielzeit kommt es noch schlimmer für den FCL: Der eingewechselte Mamady Diambou kann im Strafraum nicht klären. Simic erzielt den Doppelpack und gleicht für den FCZ zum 2:2-Endstand aus. Diesen Vorsprung hätte der FCL verwalten müssen.

Zürichs Roko Simic erzielt im letzten Moment den Ausgleichstreffer. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 21. Januar 2023)

«Es waren schwierige Verhältnisse für uns nach einer langen Pause. Wir waren gerade in der ersten Halbzeit nicht in der Lager, unser Spiel aufziehen. »

«Eigentlich haben wir die zweite Halbzeit komplett dominiert und der Sack war schon zu. Wir waren wieder zu wenig effizient.»

Mario Frick nach dem Spiel gegen Zürich. Video: PilatusToday

Mo Dräger nach dem Spiel gegen Zürich. Video: PilatusToday

Pascal Schürpf nach dem Spiel gegen Zürich. Video: PilatusToday

Luzern – Zürich 2:2 (0:0)

Swisspor-Arena. – 13 979 Zuschauer. – SR San.

Tore: 62. Meyer (Foulpenalty) 1:0. 83. Chader 2:0. 89. Simic 2:1. 92. Simic 2:2.

Luzern: Müller; Dorn, Burch, Beka, Frydek; Dräger (72. Abubakar), Beloko (87. Diambou), Jashari, Schürpf; Meyer; Chader (84. Klidjé).

Zürich: Kostadinovic; Omeragic, Katic, Aliti (76. Kamberi); Boranijasevic, Dzemaili (57. Krasniqi), Conde, Guerrero (88. Rohrer), Marchesano (88. Junior); Tosin, Okita (76. Simic).

Bemerkungen: Luzern ohne Sorgic, Kadak und Toggenburger (alle verletzt). Zürich ohne Brecher, Selnaes und Avdijaj (alle verletzt). 72. Pfostenschuss Chader. Verwarnungen: 4. Jashari (Foul), Guerrero (Foul), 60. Conde (Foul), 69. Beka (Foul), 76. Abubakar (Foul), 93. Henriksen (Trainer FCZ/Reklamieren).

Das nächste FCL-Spiel folgt am 28. Januar. Dann treffen die Luzerner auswärts auf den FC Basel. Am 31. Januar folgt dann das Cup-Achtelfinale gegen den FC Thun.