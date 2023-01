Fussball Der neue FCL-Mittelstürmer heisst Benjamin Mbunga Kimpioka und kommt vom AIK Stockholm Der FC Luzern ist auf der Suche nach Verstärkung für die Position im Sturmzentrum fündig geworden: Heute Montag hat der 22-jährige Benjamin Mbunga Kimpioka einen Leihvertrag bis Ende Saison beim FCL unterschrieben.

Benjamin Mbunga Kimpioka wechselt zum FC Luzern. Bild: PD

Der frühere schwedische U21-Internationale Benjamin Mbunga Kimpioka, dessen Wurzeln aus der Demokratischen Republik Kongo stammen, wurde in der U18 und U21 von Sunderland ausgebildet. Zuletzt hat er wieder in Schweden beim AIK Stockholm gespielt. Der 1891 gegründete Verein ist in Solna beheimatet. In der «Allsvenskan», der höchsten Liga Schwedens, schoss Kimpioka in 16 Spielen 1 Tor und gab 1 Assist.

Benjamin Mbunga Kimpioka hat einen Leihvertrag bis Ende der laufenden Saison unterschrieben. Der FCL hat eine Kaufoption für den 22-jährigen Stürmer.

Schneller und offensiv variabler Stürmer mit der Nummer 77

FCL-Sportchef Remo Meyer wird in der Medienmitteilung des Vereins wie folgt zitiert: «Benjamin ist ein talentierter junger Spieler, welcher optimal in unser gesuchtes Stürmer-Profil passt.» Und: «Mit seiner Schnelligkeit und offensiven Variabilität wird er eine Bereicherung für unser Spiel sein.»

Benjamin Kimpioka, wie er in der FCL-Medienmitteilung offiziell genannt wird, wird morgen Dienstag seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft von Mario Frick absolvieren. Er wird bei den Blau-Weissen die Rückennummer 77 tragen.

Mehr zum Werdegang des neuen FCL-Profis: Der aus Knivista in Schweden stammende Kimpioka durchlief nach seinem Wechsel von IK Sirius in Schweden die Academy des AFC Sunderland, für den er am 2. Oktober 2018 auch sein Debüt in der League One feiern konnte. Insgesamt absolvierte der schnelle und mannschaftsdienliche Stürmer 19 Spiele in der zweithöchsten Liga Englands und erzielte dabei vier Tore. Nach kurzen Ausleihen zu Torquay und Southend United wechselte der ehemalige schwedische U21-Internationale zurück in die Heimat und schloss sich dem Allmänna Idrottsklubben (AIK) in Solna bei Stockholm an.