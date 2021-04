Fussball Drama pur: Der FC Luzern holt gegen den FC Basel einen 1:3 Rückstand auf – und verliert am Ende trotzdem Ein Auf und Ab in der Swissporarena zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel endet mit dem entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit von FCB-Stürmer Arthur Cabral.

Der FC Luzern stellt seine taktische Aufstellung um: Trainer Fabio Celestini lässt eine Dreierkette spielen. Der Plan scheint aufzugehen, weil Louis Schaub auf Vorlage von Ibrahima Ndiaye mit einem schönen Schuss zur frühen FCL-Führung trifft (3.)

Die FCL-Spieler feiern Torschütze Louis Schaub. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Celestinis Team drückt weiter, bekommt dann aber nach der ersten offensiven Aktion der Gäste den Ausgleich (14.) – Darian Males trifft auf Vorlage von Valentin Stocker, der einen weiten Ball von Fabian Frei per Kopf weiterleitet. Das Heimteam verliert danach komplett die Ordnung, es spielt nur noch Basel. Edon Zhegrova trifft zweimal (18./22.), und der FC Basel übernimmt das Spieldiktat, lässt den Ball und Gegner laufen. Der FCL rettet sich in die Pause und kann froh sein, dass der Rückstand nicht noch grösser ist.

Edon Zhegrova lief in der 1. Halbzeit heiss und erzielte ein Doppelpack. Bild: Martin Meienberger

FCL-Trainer Celestini passt sein System nach der Pause an und setzt in der Defensive wieder auf die Viererkette. Der Start in die zweite Halbzeit verläuft für den FCL eigentlich wieder ideal: Zuerst vergibt Cabral eine gute Torchance, danach entscheidet Schiedsrichter Feday San vor dem anderen Tor nach einem Foul von Raoul Petretta an Filip Ugrinic auf Penalty. Pascal Schürpf läuft an, zielt in die Mitte und sieht seinen Versuch vom Fuss des FCB-Goalies Heinz Lindner abgewehrt. In der 64. Minute kommt dann der Anschlusstreffer für das Heimteam: Zhegrova verliert den Ball an Ugrinic, der eingewechselte Varol Tasar reagiert gut und steckt zu Torschütze Ndiaye durch.

Die Luzerner rennen ein weiteres Mal in dieser Saison in der Schlussphase an, um noch Punkte zu ergattern. Tatsächlich gelingt noch der Ausgleich: Louis Schaub trifft per Penalty (83.). Schiedsrichter San entscheidet nach Videostudium auf Handspiel vom eingewechselten Pajtim Kasami im FCB-Strafraum. In der Schlussphase trifft dieser Kasami dann aus kurzer Distanz den Pfosten. In der Nachspielzeit entscheidet der FC Basel diese Partie doch noch für sich: Arthur Cabral heisst der Torschütze per Kopf nach einer Flanke von Petretta.

3. Minute – Tor FCL: Louis Schaub trifft aus 16 Metern mit einem schönen Schlenzer über Basel-Goalie Heinz Lindner hinweg zur Führung. Die Vorlage für den Österreicher lieferte Ibrahima Ndiaye.

15. Minute – Tor FCB: Mit der ersten wirklichen Torchance gleichen die Gäste aus: Ein weiter Ball von Fabian Frei legt Valentin Stocker mit dem Kopf auf Darian Males ab, der alleine vor Müller zum 1:1 trifft.

18. Minute – Tor FCB: Edon Zhegrova bringt seine Farben nach guter Vorarbeit von Raoul Petretta in Führung. Sein Schuss aus der Drehung findet nach einem Ablenker den Weg ins Tor.

22. Minute – Tor FCB: Zhegrova legt nach einem FCB-Konter nach und darf alleine vor Marius Müller einnetzen. Die Vorlage kam von Arthur Cabral.

27. Minute: Der FCL taucht wieder einmal vor dem gegnerischen Tor auf: Ndiaye prüft Lindner nach einem guten Steilpass von Marco Burch.

28. Minute: Arthur Cabral müsste das vierte Tor für die Basler machen. Er bekommt den Ball von Silvan Widmer, der viel Platz und Zeit hat, perfekt vors Tor serviert.

31. Minute: Filip Ugrinic für den FCL mit einem Distanzschuss, den Lindner nur über das Tor lenken kann.

37. Minute: Basel spielt sich ein weiteres Mal leicht durch die FCL-Abwehr. Am Ende fehlt der krönende Abschluss.

+ Pause +

46. Minute: Celestini wechselt und bringt Varol Tasar für Lucas Alves ins Spiel. Die Captainbinde übernimmt Pascal Schürpf vom Brasilianer.

47. Minute: Cabral mit einer Doppelchance: Zuerst trifft er mit einem strammen Schuss die Lattenunterkante, danach bringt er am weiten Pfosten eine Flanke nicht im Tor unter.

49. Minute: Schiedsrichter Feday San entscheidet nach einem Foul von Petretta an Ugrinic auf Elfmeter für den FCL.

51. Minute – Schürpf verschiesst Elfmeter: San schaut sich die Szene noch an, doch er bleibt bei seiner Entscheidung. Pascal Schürpf scheitert mit seinem Versuch vom Penaltypunkt an Heinz Lindner. Schürpf zielt in die Mitte, Lindner fliegt in die Ecke, wehrt aber mit dem Fuss ab.

61. Minute: Schürpf will seinen Penalty-Fehlschuss wieder gut machen und versucht es aus der Distanz – Lindner kann abwehren.

64. Minute – Tor FCL: Ibrahima Ndiaye trifft zum 2:3 aus Luzerner Sicht. Zhegrova vertändelt den Ball gegen Ugrinic, Tasar steckt zu Ndiaye durch, der das Leder an Linder vorbei ins Tor spitzelt.

73. Minute: Tasar schiesst aus rund 20 Metern an den Pfosten. Da hätte Lindern im Basler Tor keine Abwehrchance gehabt – Pech für den FCL.

75. Minute: Der eingewechselt Pajtim Kasami mit einem Abschluss für den FCB. Marius Müller wehrt zur Ecke.

83. Minute – Tor FCL: Schaub macht es per Penalty besser als Schürpf und gleicht die Partie aus. San entschied nach Videostudium auf Handspiel von Kasami im FCB-Strafraum.

87. Minute: Kasami trifft aus kurzer Distanz den Pfosten und vergibt die erneute Führung für die Gäste.

Nachspielzeit: Cabral trifft nach einer Flanke von Petretta per Kopf. 3:4.

Am Dienstag steht für den FC Luzern bereits das nächste Spiel an. Im Viertelfinal des Schweizer Cups spielt der FCL im Tessin gegen den FC Lugano. Anpfiff im Cornaredo ist um 17 Uhr.