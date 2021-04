Fussball Eigengewächs Marco Burch verlängert beim FC Luzern bis im Sommer 2024 Der FC Luzern hat mit dem talentierten Innenverteidiger Marco Burch den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

(dw/jwe) Der 20-jährige Obwaldner Marco Burch wechselte im Jahr 2011 aus der Nachwuchsabteilung des FC Alpnach zum FCL und durchlief anschliessend alle Stufen der Juniorenabteilung beim grössten Zentralschweizer Fussballklub. Auf die Saison 2019/20 schaffte es der Innenverteidiger dann in den Kader der 1. Mannschaft und feierte am 7. Dezember 2019 sein Début in der Super League unter Thomas Häberli beim Auswärtsspiel gegen den BSC Young Boys (0:1).

Der Alpnacher Marco Burch verlängert seinen Vertrag beim FCL bis im Sommer 2024. Bild: Pius Amrein (Kriens, 4. Januar 2021)

Trotz einer längeren Verletzungspause fällt der junge Alpnacher auch in dieser Saison mit guten Leistungen auf und hat sich zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft von Fabio Celestini entwickelt. FCL-Sportchef Remo Meyer wird in der Medienmitteilung des Klubs wie folgt zitiert:

«Wir sind mit der Entwicklung von Marco sehr zufrieden und freuen uns, den Vertrag mit ihm vorzeitig verlängern zu können. Obwohl Marco eine langwierige Verletzung hinter sich hat, konnte er sofort an seine Leistungen der letzten Saison anknüpfen und sogar noch einen Schritt nach vorne machen. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass seine sportliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und wir noch einiges von ihm erwarten dürfen.»