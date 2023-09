Fussball Eigentor, Fan-Protest und überragender Loretz: Der FCL siegt 2:0 gegen Servette – und doch sagt Mario Frick «wir wurden komplett dominiert» Nach nicht einmal zehn Minuten führt der FCL daheim 2:0 gegen Servette. Auch der zweite Treffer lässt nicht lange auf sich warten. So steht es am Ende 2:0 für die Gastgeber, obwohl die Statistik auf der Seite der Genfer lag. Zu reden gab vor allem ein Akteur neben dem Platz – und eine ganz besondere Geste rund um Pascal Loretz.

FCL-Trainer Mario Frick lässt Verteidiger Luca Jaquez heute von Beginn an spielen. Das gilt auch für Teddy Okou und Martin Frydek. Im Gegensatz zum Spiel in Thun sitzen dafür Severin Ottiger und Kemal Ademi auf der Bank, während Nicky Beloko gesperrt ist. Ebenfalls gesperrt ist Dario Ulrich. Verletzt fehlen Thibault Klidjé, Leny Meyer und Iwan Hegglin.

7. Minute: Was für ein Start für den FCL! Servettes Bendeguz Bolla leistet sich einen Schnitzer und befördert das runde Leder gleich ins eigene Tor. So landet der Ball nach einem Einwurf von Pius Dorn via Nicolas Haas wieder bei Dorn, dessen Flanke unglücklich von Bolla aus kurzer Distanz ins Tor gelenkt wird.

Die Luzerner feiern das Tor zum 1:0 gegen Servette. Bild: Urs Flüeler/Keystone

18. Minute: Nach einer abgewehrten Servette-Chance schnappt sich Pius Dorn den Ball an der eigenen Ecke und spielt diesen weiter zu Teddy Okou. Dieser setzt sich auf der rechten Seite durch und lanciert wunderbar in die Tiefe auf Max Meyer. Meyer rennt alleine aufs Tor zu, umkurvt Jeremy Frick und netzt zum 2:0 ein.

Nach dem Cup-Sieg gegen den FC Thun geht es für den FC Luzern im heimischen Stadion eine Woche später weiter gegen Servette – und wie. Nicht einmal zehn Minuten sind gespielt, als das erste Tor für die Luzerner fällt. Dank einem Servette-Eigentor steht es 1:0 für die Gastgeber.

Die Genfer stecken nicht zurück, werden allerdings für ihre Bemühungen in der Startviertelstunde nicht belohnt. Im Gegenteil: Nach einer guten Servette-Chance von Miroslav Stefanovic, bei der FCL-Goalie Pascal Loretz gekonnt reagiert, geht es auf einmal ganz schnell: Nach nur 18. Spielminuten fällt auf der gegenüberliegenden Seite das 2:0.

Max Meyer (links) bejubelt zusammen mit Lars Villiger seinen Treffer zum 2:0. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Servette, das nach knapp einer halben Stunde über 60 Prozent Ballbesitz und fünf Eckbälle sein Eigen nennen darf, kämpft danach weiterhin wacker gegen den Rückstand an. Doch Loretz ist immer wieder zur Stelle. Trotzdem folgt ein Dämpfer für den FCL – Luca Jaquez, der heute von Beginn weg auflaufen durfte, muss nach einem Zusammenstoss in der Luft mit dem Genfer Dereck Kutesa den Platz verlassen. Auf ihn folgt Mauricio William.

Servettes Enzo Crivelli (Mitte) will es gegen Denis Simani (links) und Teddy Okou (rechts) wissen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Kurz vor dem Pausenpfiff kommt es dann noch einmal zu einer brenzligen Situation vor dem FCL-Tor. Loretz klärt zuerst einen Kopfball von Enzo Crivelli, bevor Stefanovic den Ball an die Latte befördert. Das war mehr als nur knapp! So skandieren die dankbaren Fans lautstark «Pasci Loretz,» bevor dieser in der Kabine verschwindet.

Die Statistik war in der ersten Spielhälfte definitiv auf der Seite von Servette – obwohl das Zwischenresultat dies nicht abzubilden vermochte. Nach dem Pausentee bleiben die Genfer denn auch nach wie vor gefährlich. Das Spielgeschehen wird allerdings nach etwa 50. Minuten zur Nebensache, als die Fans ein Spruchband gegen FCL-Aktionär Bernhard Alpstaeg entrollen und mehrmals «Alpstaeg raus» rufen. Dieser liess sich nämlich nach längerer Abstinenz mal wieder im Stadion blicken, wo er den Zuschauern nach ganz offensichtlich unerwünscht ist.

FCL-Aktionär Bernhard Alpstaeg (rechts) liess sich in der Swissporarena blicken... Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

...und sorgte damit für Kritik von Seiten der Fans. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Auf dem Platz sucht Servette derweil weiter den Anschlusstreffer. Es folgen die Einwechslungen von Severin Ottiger, Kevin Spadanuda und Kemal Ademi. Raus müssen Martin Frydek, Lars Villiger und Max Meyer. Trotz Druck von Servette verwalten die Luzerner den Vorsprung bisher gut. Torgefahr strahlen sie dabei aber kaum aus. Servette hält dabei weiterhin seinen Ballbesitz und zählt nach 75. Minuten nicht weniger als 22 Abschlüsse. Eigentlich müsste für die Gäste mehr drin sein, doch der überragende Loretz lässt dies nicht zu.

Gaël Ondoua (links) im Zweikampf mit dem Luzerner Teddy Okou. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

So scheitert Chris Bedia etwas weniger als zehn Minuten vor Spielende nach einem Servette-Konter einmal mehr am starken Schlussmann. Nur wenig später ist es nach einem Jashari-Fehlpass Ismajl Beka, der in letzter Sekunde entschärft. Servette könnte mittlerweile beinahe im Minutentakt Tore erzielen. Und doch: Am Ende bleibt das 2:0 stehen. Für die Luzerner ist es somit der dritte Sieg in der Liga in Folge. Einen ganz persönlichen Erfolg darf zudem Loretz feiern: Nach dem Spiel klopfte ihm Servette-Goalie Jérémy Frick anerkennend auf die Schulter – ein höheres Lob dürfte es unter Gegnern und Torhütern wohl nicht geben.

Dürfen sich freuen: Die Luzerner jubeln nach dem Spiel vor den Fans. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

«Es war ein glücklicher Sieg, das kann man nicht anders erklären. Aber letztendlich ist es scheissegal, wie wir das Spiel gewinnen.»

«Wir kamen gut ins Spiel, aber ab der Mitte der ersten Halbzeit wurden wir komplett dominiert von einem sehr starken Gegner, der uns unsere Schwächen immer wieder offengelegt hat.»

«Pascal Loretz hat uns mehrmals gerettet, wir haben das Glück sehr beansprucht.»

Haben drei Punkte mehr auf dem Konto: Pius Dorn, Ersatztorhüter Vaso Vasic und Nicolas Haas. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Luzern – Servette 2:0 (2:0)

Swisspor-Arena. – 13652 Zuschauende. –

SR Schnyder.

Tor: 7. Bolla (Eigentor) 1:0. 18. Max Meyer (Okou) 2:0.

Luzern: Loretz; Jaquez (34. Willimann), Simani, Beka; Dorn, Frydek (63. Ottiger); Haas, Jashari; Okou (80. Chader), Villiger (63. Ademi), Max Meyer (63. Spadanuda).

Servette: Frick; Bolla, Rouiller (74. Bedia), Severin, Baron; Stevanovic, Ondoua, Cognat, Antunes (81. Rodelin); Crivelli (88. Guillemenot), Kutesa.

Bemerkungen: Luzern ohne Beloko und Ulrich (beide gesperrt), Leny Meyer, Hegglin und Klidjé (alle verletzt). Servette ohne Lyng und Magnin (beide verletzt). – 43. Lattenschuss Stevanovic. – Verwarnung: 94. Bedia (Reklamieren).

Der FC Luzern hat eine strenge Woche vor sich: Am Donnerstag geht es für das Team bereits wieder nach Basel. Anpfiff ist dort um 20.30 Uhr. Am Sonntag folgt schliesslich das Heimspiel gegen den FC Zürich (Anpfiff 16.30 Uhr).