Fussball «Er hat das Spiel zum Zirkus gemacht»: Der FCL kassiert drei Platzverweise – und gewinnt doch 2:0 gegen Sion Der FCL startet rasant in die Partie gegen Sion. Gleich in der zweiten Minute fällt der Führungstreffer. Trotz drei Platzverweisen bringen die Gastgeber den Sieg über die Zeit.

FCL-Neuzugang Max Meyer sitzt heute zum ersten Mal auf der Bank – von Anfang an spielt derweil Christian Gentner. Nicht in die Startelf geschafft hat es Joaquin Ardaiz. Nicky Beloko fehlt weiterhin nach seiner Knieverletzung.

Bereits früh in der Partie können die Luzerner jubeln. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE (Luzern, 27. August 2022)

2. Minute: Was für ein Start! Für seinen Treffer braucht Dejan Sorgic gerade einmal anderthalb Minuten – nach einem Querpass von Marco Burch fällt das Tor zum 1:0.

Asumah Abubakar (links) und Mohamed Dräger (rechts) herzen Dejan Sorgic nach dem Tor zum 2:0. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 27. August 2022)

25. Minute: Der FCL wird für seine Mühe belohnt: Knapp zwanzig Minuten nach dem ersten Treffer nickt Dejan Sorgic per Kopf nach einer Flanke von Christian Gentner auch schon wieder ein.

Der FC Luzern hat nach der Pleite in St. Gallen einiges gutzumachen: So startet die Mannschaft denn auch gleich schwungvoll in die Partie. Noch nicht einmal zwei Minuten nach Anpfiff muss Sion-Torhüter Heinz Linder hinter sich greifen – Dejan Sorgic netzt zur 1:0-Führung ein.

Auch danach verliert das Spiel nicht an Tempo. Die Walliser suchen nun ebenfalls den Weg zum gegnerischen Tor. In der 22. Minute folgt allerdings der erste Freistoss für den FCL nach einem Foul an Martin Frydek - und nur wenige Sekunden später die nächste grosse Chance für Asumah Abukabar. Der FCL drückt nun mächtig auf das gegnerische Tor. Was für ein Unterschied im Vergleich zum Auftritt in St. Gallen!

Die Mühe zahlt sich aus: In der 25. Minute fällt sogleich das 2:0 für die Gastgeber. Erneut ist es Sorgic, der für seinen Verein reüssiert. Es läuft einfach für den FCL – das Spiel gehört eindeutig dem Gastgeber. Zehn Minuten vor der Pause wird es dann auch neben Platz hitzig. Nach einer Rudelbildung vor der Trainerbank hagelt es gelbe Karten für Martin Frydek, Denis Simani und Torwarttrainer Lorenzo Bucchi. Auch Sion-Trainer Paolo Tramezzani wird verwarnt. Nur wenig später der Paukenschlag: Frydek muss nach einem harten Einsteigen gegen Numa Lavanchy den Platz verlassen. Kostet das den FCL die drei Punkte?

Die zweite Halbzeit versprach einiges an Zündstoff – Luzern startet dabei mit Routinier Pascal Schürpf für Jakub Kadak. Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff knallt Sorgic den Ball auch schon ans Aluminium. Dies, nachdem Schürpf nur knapp an Lindner scheiterte. Die Swissporarena bebt: Selbst wenn sich an diesem Samstag im Zeichen des Schwingfests nur 10'067 Personen in Richtung Allmend verirrt haben.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit bringt Trainer Mario Frick Joaquin Ardaiz und Neuzugang Max Meyer für Sorgic und Gentner sowie Leny Meyer für Abubakar. Sion zieht es seinerseits kurz vor Schluss wieder stärker in die gegnerische Hälfte – richtig konsequent und gefährlich wirken die Gäste aber auch nach der Pause nicht.

Die nächste schöne Möglichkeit gehört dementsprechend dem FCL und Ardaiz nach einem Sololauf. Weniger schön wird es kurz vor Abpfiff: Mohamed Dräger kassiert den nächsten FCL-Platzverweis, nur Minuten später folgt ihm Schürpf nach einem weiteren Foul in die Kabine. Und doch kann der FCL die Führung auch mit acht Mann retten. Was für ein Auftritt nach dem Spiel in St. Gallen!

«Das war eine sehr schlechte Leistung von Seiten des Schiedsrichters. Da erwarte ich mehr Fingerspitzengefühl. Am Ende hat er das Spiel zum Zirkus gemacht.»

Mohamed Dräger versteht die rote Karte gar nicht. Michael Buholzer / KEYSTONE (Luzern, 27. August 2022)

«So eine Kartenflut habe ich noch nie erlebt. Es war ein sehr emotionales Spiel. Man vergisst fast schon, wie gut wir in das Spiel gestartet sind. Wir haben eine super Mentalität gezeigt.»

Das sagt Pascal Schürpf nach dem Spiel:

Das sagt Ardon Jashari nach dem Spiel:

Luzern – Sion 2:0 (2:0)

Swisspor-Arena. – 10’067 Zuschauer. – SR Bieri.

Tore: 2. Sorgic (Burch) 1:0. 25. Sorgic (Gentner) 2:0.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Jashari; Gentner (62. Max Meyer), Dorn; Kadak (46. Schürpf); Sorgic (62. Ardaiz, 90. Jaquez), Abubakar (75. Leny Meyer).

Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Costa; Grgic; Araz (81. Zuffi), Poha (53. Karlen); Itaitinga (81. Halabaku), Stojilkovic (69. Sio), Bua (69. Chouaref).

Bemerkungen: Luzern ohne Beloko (verletzt). Sion ohne Cyprien. – 49. Lattenschuss Sorgic. 55. Tor Karlen aberkannt, Passgeber Lavanchy im Abseits. – Rote Karte: 96. Schürpf (Tätlichkeit). Gelb-rote Karte: 42. Frydek (Foul). 86. Dräger (Reklamieren). Verwarnungen: 17. Poha, 29. Dräger (beide Foul), 38. Sion-Trainer Tramezzani, Frydek, Simani, Luzern-Goalietrainer Bucchi (alle Unsportlichkeit) und Sion-Assistenztrainer (Reklamieren), 59. Müller (Zeitspiel), 63. Burch (Foul), Karlen (Unsportlichkeit), 88. Gentner (Reklamieren).

Für den FC Luzern kommt es am nächsten Sonntag zu einem weiteren Heimspiel: Der FCL empfängt den Servette FC in der Swissporarena. Eine Woche später folgt ein Auswärtsspiel bei Aufsteiger Winterthur.