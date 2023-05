Fussball «Müssen nicht von Europa träumen»: Der FC Luzern verliert erstmals seit 2017 gegen gegen GC – trotz guter Chancen Trotz mehrerer Chancen und Aluminiumtreffer muss sich der FC Luzern dem Gastgeber GC geschlagen geben. Am Ende gewinnen die Grasshoppers 2:0.

Wie bereits letzte Woche fehlt dem FCL der verletzte Dejan Sorgic. Ebenfalls mit Verletzungen fallen Lorik Emini, Jakub Kadak, Thibault Klidje und Leny Meyer aus. Zurück in der Startelf ist derweil Nicky Beloko. Einmal mehr spielt Lars Villiger von Beginn an. Mo Dräger sitzt wiederum auf der Bank. Dort nimmt erstmals auch der 20-jährige Mihailo Stevanovic Platz.

68. Minute: Nach einem GC-Freistoss fällt das erste Tor der Partie. Hayao Kawabe führt aus - und trifft sogleich mit einem satten Schuss zum 1:0.

76. Minute: Noah Losli nickt nach einer Ecke von Petar Pusic per Kopf zum 2:0 ein: Pius Dorn ist im Luftduell chancenlos.

Im zweitletzten Auswärtsspiel der Saison geht es für den FCL gegen GC um wichtige Punkte: Der Kampf um den zweiten Tabellenplatz ist lanciert. In den ersten zehn Minuten des Spiels ist es allerdings eher GC, das sich in der gegnerischen Spielhälfte bequem gemacht hat – ohne dabei eine Grosschance zu verzeichnen.

Hier ist einiges los: Luzerns Lars Villiger (links) zieht gegen Ayumu Seko den Kürzeren. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Luzern erwacht erst in der achten Spielminute, wo der junge Villiger nach einer Flanke von Frydek daneben köpft. Danach kommt Luzern etwas besser ins Spiel und zu gleich drei Eckbällen. Dabei muss sich Goalie Morerira unter anderem nach einem Kopfball von Ottiger mächtig strecken, um Schlimmeres zu verhindern. Für den FCL war es allerdings nur ein kurzes Aufflackern an Torgefährlichkeit: GC reisst das Spieldiktat bald wieder an sich.

In der 33. Minute hat Jashari bei einem Konter dann allerdings auf einmal ganz viel Platz: Schürpf schiesst dabei von der linken Seite des Strafraums an den Pfosten. Das war knapp! Nur wenig später versucht es Jashari aus der Distanz gleich selbst, wobei sein Schuss abgeblockt wird.

Amir Abrashi (links, GC) und Pascal Schürpf (Luzern). Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Auf der anderen Seite des Spielfelds findet in der 39. Minute derweil ein hoher Ball zu Demhasaj, der völlig alleine auf Müller zurennt. Fast wäre hier das 1:0 für die Gastgeber gefallen – doch der Lupfer des GC-Spielers knallt bloss an die Latte. Beim Nachschuss wird es nochmals brandgefährlich. Nun aber hat glücklicherweise Burch seine Füsse im Spiel und klärt in letzter Sekunde.

Ohne Wechsel geht es in die zweite Halbzeit – und dies gleich mit einer guten Chance für die Gäste. Die Luzerner machen Druck und reüssieren in der 54. Minute beinahe. Ottiger spielt so nach einer Spielverlagerung von Schürpf einen Querpass auf Meyer, doch Moreira klärt sensationell mit dem Bein. Der GC-Schlussmann ist heute tatsächlich nicht leicht zu besiegen. Apropos leicht: Das hat es auch das junge FCL-Talent Villiger nicht, das immer mal wieder gefoult wird. Knapp dreissig Minuten vor Abpfiff wird der 19-Jährige denn auch durch Chader ersetzt.

Kam gleich mehrmals unter die Räder: Luzerns Lars Villiger (rechts) , hier im Duell mit Dominik Schmid von GC. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Dieser ist gleich involviert, als ein Schuss von Meyer in der 63. Minute aus der Drehung knapp am Pfosten vorbeischiesst. Minuten später fällt schliesslich auf der anderen Seite das erste Tor der Partie. Regeln muss es eine Standardsituation: GC-Spieler Kawabe trifft per Freistoss. Immerhin lässt sich Luzern davon nicht abschrecken. Direkt nach seiner Einwechslung knallt Dräger etwa einen Schuss an den Pfosten.

FCL-Goalie Marius Müller (links) musste heute zweimal hinter sich greifen. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Einmal mehr ist es dann aber eine Standardsituation die zum nächsten Tor führt. GC erzielt nach einer Ecke das 2:0. Dabei bleibt es letztendlich auch, obschon Mario Frick unter anderem noch Abubakar und Super-League-Debütant Mihailo Stevanovic aufs Feld schickt. Für Luzern ist es ein undankbares Resultat - und die erste Niederlage gegen GC seit dem 22. April 2017.

+++ folgt +++

«Wir müssen nicht von Europa träumen, da haben wir nach so einer Leistung wie heute nichts zu suchen.»

«Wir hatten zu wenig Spannung von der ersten Minute an. Bei den Zweikämpfen waren wir unterlegen.»

«Wir haben zweimal gepennt bei den Standardsituationen. GC ist der verdiente Sieger. Wir müssen schleunigst über die Bücher.»

+++ folgen +++

+++ folgen +++

Grasshoppers – Luzern 2:0 (0:0)

Letzigrund. – 5135 Zuschauende. – SR Horisberger.

Tore: 68. Kawabe (Freistoss) 1:0. 76. Loosli (Corner Pusic) 2:0.

Grasshoppers: Moreira; Bolla, Loosli, Seko, Schmid (76. Hara); Abrashi; Herc, Kawabe; Morandi (87. Ndenge), Shabani (72. Pusic); Demhasaj (87. Dadashov).

Luzern: Müller; Ottiger (69. Dräger), Burch, Beka, Frydek; Beloko (80. Stevanovic), Jashari; Dorn; Max Meyer, Schürpf (80. Abubakar); Villiger (61. Chader).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne De Carvalho, Momoh, Ribeiro und Schettine (alle verletzt). Luzern ohne Emini, Kadak, Klidjé, Leny Meyer und Sorgic (alle verletzt). – 33. Pfostenschuss Schürpf. 39. Lattenschuss Demhasaj. 69. Pfostenschuss Dräger. – Verwarnungen: 37. Bolla, 58. Schürpf, 67. Burch (alle Foul), 67. Müller (Reklamieren), 79. Beloko, 90. Herc (beide Foul).

Der FCL trifft nächste Woche am Samstag daheim auf die St. Galler, die derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle verweilen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.