Fussball «Es war ein Überlebenskampf»: Zehn Luzerner retten 1:1-Unentschieden gegen den FC St. Gallen Für den FCL erzielt Lars Villiger seinen ersten Treffer in der Super League. Beim 1:1-Ausgleichstreffer sieht die FCL-Abwehr nicht gut aus. Vaso Vasic kann sich beim Unentschieden mehrfach auszeichnen.

Gegen St. Gallen startet Vasic im Tor für den gesperrten Müller. Auch Schürpf und Jaquez fehlen aufgrund von Sperren. In der Verteidigung starten Beka, Simani im Zentrum - Burch und Frydek auf den Aussenpositionen. Im Mittelfeld spielen Beloko, Jashari, Dorn und Max Meyer. Villiger und Dräger bilden den FCL-Sturm.

Lars Villiger erzielt das Tor zum 1:0. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 20. 5. 2023)

24. Minute: Aussetzer bei Matej Maglica. Sein Rückpass zu Goalie Lawrence Ati-Zigi ist viel zu kurz. Lars Villiger läuft in den Pass und kann an Ati-Zigi vorbei zum 1:0 für die Luzerner einschieben.

45. Minute: Es läuft die Nachspielzeit der ersten Hälfe. Julian von Moos lässt Ismajl Beka stehen und flankt in den Strafraum. Dort stimmt die Abstimmung zwischen Denis Simani und Marco Burch nicht, dadurch kommt Emmanuel Latte Lath unbedrängt zum Kopfball und erzielt das 1:1.

Sorgt zu Beginn des Spiels für Ärger: Das Netz im Tor von Ati-Zigi. Bild: Philipp Schmidli / Keystone(Luzern, 20. 5. 2023)

Gleich zu Beginn läuft es nicht nach Mass: Das Netz im einten Tor muss geflickt werden, der Anpfiff verzögert sich dadurch um mehrere Minuten. Auch auf dem Feld kommt es nach rund acht Minuten zu einer Unterbrechung – Grund für die Spielverzögerung sind die Rauchschwaden aus dem Sektor der St. Galler nach dem Abbrennen von Pyros.

Spielerisch liefern sich die Mannschaften in den Startminuten einen offenen Schlagabtausch. Beide Teams kommen zu Chancen, vermögen jedoch noch keinen Treffer zu erzielen. In der 17. Minute kommt für den FCL noch ein bisschen Glück dazu, als Vasic einen Weitschuss von Görtler an die Latte lenken kann. In der Folge übernehmen die Gäste aus der Ostschweiz das Spieldiktat.

Lars Villiger bejubelt sein erstes Tor in der Super League. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 20. 5. 2023)

Den ersten Treffer erzielen aber - etwas entgegen dem Spielverlauf - die Luzerner. Ein Rückpass von Maglica zu Ati-Zigi ist viel zu kurz und Villiger kann den Pass abfangen. Villiger kann den Ball an Ati-Zigi vorbei zum 1:0 einschieben. Es ist das erste Saisontor für den 20-jährigen Stürmer.

Nach dem Luzerner Führungstreffer gestaltet sich das Spiel wieder ausgeglichen. Kurz vor Ende der ersten Hälfte zischt ein Weitschuss von Frydek nur haarscharf am Pfosten vorbei. Im Gegenzug sind es aber die St. Galler die einen Treffer erzielen. Von Moos schlägt eine tolle Flanke auf Latte Lath. Die FCL-Verteidigung schläft und muss den Gegentreffer zum 1:1 einstecken.

Vaso Vasic kann sich gegen St. Gallen mehrfach auszeichnen. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 20. 5. 2023)

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigt sich ein ähnliches Bild wie schon in der ersten Hälfte. Beide Mannschaften sind bemüht in der Offensive, im Abschluss mangelt es aber auf beiden Seiten. Um mehr Durchschlagskraft in die Offensive zu bringen wechselt FCL-Trainer Frick den heute blassen Dräger aus. Für ihn kommt der schnelle Abubakar auf den Platz.

In der 72. Minute läuft Latte Lath FCL-Verteidiger Simani davon und kann alleine auf Vasic zulaufen. Simani kann den schnellen Stürmer nur noch mit einer Notbremse stoppen – und sieht nach VAR-Konsultation die rote Karte. Luzern muss die letzte Viertelstunde mit zehn Mann zu Ende spielen. Zur Verstärkung der Defensive wird zudem Aussenverteidiger Ottiger für Torschütze Villiger eingewechselt. Burch steht wieder an gewohnter Position in der Innenverteidigung.

Denis Simani kommt gegen Emmanuel Latte Lath zu spät und sieht die rote Karte. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 20. 5. 2023)

Es verbleiben noch rund 6 Minuten zu spielen, als auch für Max Meyer Arbeitsende ist. Breedijk kommt für den Mittelfeld-Routinier auf den Platz. In der Zwischenzeit stehen alle zehn Luzerner in der eigenen Platzhälfte und versuchen sich dem Ostschweizer Ansturm zu wehren. Goalie Vasic strahlt in dieser Phase erneut viel Ruhe aus und dirigiert seine Vorderleute. Der Goalie war an diesem Abend der beste Luzerner auf dem Platz.

«Ich war selten so glücklich über einen Punkt wie heute.»

«Es war ein sehr intensives Spiel. In der zweiten Halbzeit war es ein Überlebenskampf.»

Pius Dorn nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Lars Villiger nach dem Spiel Video: PilatusToday

Luzern – St. Gallen 1:1 (1:1)

Swisspor-Arena. – 15 706 Zuschauer. – SR Dudic.

Tore: 24. Villiger 1:0. 45. (+2) Latte Lath (Von Moos) 1:1.

Luzern: Vasic; Ottiger, Burch, Beka, Frydek; Dorn, Jashari, Beloko; Meyer (84. Breedijk); Dräger (65. Abubakar), Villiger (78. Ottiger).

St. Gallen: Zigi; Sutter (83. Ndombasi), Stergiou, Maglica, Kemter; Görtler, Quintillà, Witzig (69. Schmidt); Von Moos (83. Akolo), Latte Lath, Guilemenot (69. Geubbels).

Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Schürpf, Jaquez (alle gesperrt), Chader, Sorgic, Kadak, Emini, Klidjé, Leny Meyer und Campo (alle verletzt). St. Gallen ohne Kräuchi, Guidotti und Münst (beide verletzt). Platzverweis: 75. Simani (Foul). Verwarnungen: 15. Meyer, 18. Jashari (Fouls), 57. Görtler (Reklamieren), 64. Maglica (Foul).

Es verbleiben in dieser Saison nur noch zwei Spiele. Am Donnerstag, 25. Mai, spielt man um 20.30 Uhr auswärts in Sion. Zum Abschluss der Saison spielt man am Pfingstmontag zuhause gegen Servette.