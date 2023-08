Fussball Europa-Traum geplatzt: Der FC Luzern und Hibernian trennen sich nach einer gescheiterten Aufholjagd 2:2 Für den FCL ist der Traum von Europa zu Ende. Nach einem 2:2 gegen die Schotten des Hibernian FC ist das Abenteuer in der Conference-League-Qualifikation vorbei. Zu schwer wog dabei das 1:3 im Hinspiel.

Nach dem Spiel gegen YB rotiert Mario Frick die Mannschaft einmal durch. Zurück in der Startelf sind nun Max Meyer und Marco Burch. Dafür nehmen Luca Jaquez und Denis Simani auf der Bank Platz. Damit ist auch die Dreierkette in der Abwehr wieder Geschichte.

Im Vergleich zum Hinspiel gegen Hibernian FC fehlen ausserdem Kevin Spadanuda, Teddy Okou und Kemal Ademi in der Startaufstellung. Dafür geht es für Lars Villiger, Jakub Kadak und Severin Ottiger direkt von Beginn weg los. Weiterhin verletzt fehlt Thibault Klidje.

10. Minute: Nach einem missglückten Einwurf von Frydek in Richtung Meyer landet der Ball bei den Schotten. Ausgerechnet der Ex-St.Galler Élie Youan schnappt sich den Ball am Mittelkreis, zieht damit völlig unbedrängt in Richtung Tor und trifft für die Gäste aus der Distanz zum 1:0 – nicht ohne danach vor dem FCL-Fanblock zu jubeln.

15. Minute: Nach einem Diagonalball von Marco Burch gelangt das runde Leder zu Max Meyer. Dessen Schuss aufs Tor wird durch Hibernian-Goalie David Marshall zwar mit der Faust abgewehrt – doch Lars Villiger legt nach dem Abpraller vor für Jakub Kadak. Der trifft aus kurzer Distanz zum wichtigen 1:1.

67. Minute: Endlich fällt das 2:1! Nach einer Frydek-Ecke setzt sich Kemal Ademi im Luftduell gegen Hibernian-Kapitän Paul Hanlon durch. Nun fehlt dem FCL nur noch ein Treffer.

73. Minuten: Die Schotten schalten in Form eines hohen und weiten Balls schnell um. Marco Burch leistet sich einen Aussetzer und lässt Élie Youan ziehen, der für Martin Boyle vorlegt. Dieser braucht nur zum 2:2 einzuschieben.

Gelingt dem FC Luzern gegen Hibernian die Kehrtwende? Seit der Rückkehr aus Schottland schwebt diese Frage über dem Team von Trainer Mario Frick. Die 1:3-Niederlage vom vergangenen Donnerstag? Eine gar schwere Hypothek. So hätte der Start im Rückspiel denn auch besser laufen können: Nur wenige Sekunden nach Anpfiff liegt Martin Frydek nach dem ersten Angriff der Schotten am Boden und muss gepflegt werden. Glücklicherweise geht es für ihn aber schnell weiter.

Der richtige Schocker folgt allerdings in der zehnten Spielminute. Nach einem schnellen Angriff der Gäste fällt ausgerechnet durch den Ex-St. Galler Élie Youan das 1:0 für Hibernian.

FCL-Goalie Pascal Loretz muss an diesem Abend früh hinter sich greifen. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus

Nur fünf Minuten später zappelt der Ball auch schon wieder im Netz, diesmal aber auf der anderen Seite des Spielfelds. Jakub Kadak trifft nach einer Vorlage von Lars Villiger zum wichtigen 1:1 für den FCL. Spätestens jetzt bebt die Swissporarena. Das Spiel nimmt ebenfalls an Tempo auf, wobei das eine oder andere Foulspiel nicht fehlen darf. Glück hat der FCL etwa nach knapp dreissig Spielminuten, als Nicky Beloko den heranpreschenden Martin Boyle ausbremst.

Hier wird keiner geschont: Die FCL-Spieler Lars Villiger und Jakub Kadak gegen Lewis Miller (Hibernian, Mitte). Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus

Es geht rasant weiter: Nach einem Freistoss muss sich Hibernian-Goalie Marshall mächtig strecken, nachdem Pius Dorn den Ball aus der Luft elegant gepflückt hat. Beim darauffolgenden Eckball von Max Meyer ist es derweil ein Feldspieler, der den erneuten Schuss von Dorn per Kopf klären muss. Der FCL will es wissen – etwas anderes bleibt den Gastgebern auch nicht übrig. Trotzdem bleibt es zur Pause beim 1:1.

Jakub Kadak trifft für die Luzerner nach einer wilden Startviertelstunde zum 1:1. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

In der zweiten Spielhälfte startet Kemal Ademi für den ausgewechselten Severin Ottiger. Einen unfreiwilligen Wechsel gibt es derweil bei den Schotten, wo Dylan Levitt in der 52. Spielminute verletzt vom Platz muss. Obwohl der FCL das Spieldiktat nun endgültig an sich gerissen hat, fehlen nach wie vor die zwei rettenden Tore, die immerhin eine Verlängerung einleiten würden. Die Zeit rennt gegen den FCL, während die Schotten hinten dicht stehen.

Knapp dreissig Minuten vor Abpfiff wechselt Mario Frick schliesslich für Lars Villiger und den Torschützen Jakub Kadak die beiden Ersatzspieler Teddy Okou und Sofyan Chader ein. Besonders Letztgenannter fügt sich schnell in das Spielgeschehen ein. Sogleich folgt denn auch eine Ecke für den FCL – und dann in der 67. Spielminute endlich dank Kemal Ademi das 2:1!

FCL-Spieler Pius Dorn (Mitte) peitscht seine Mannschaft nach vorne. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Gelingt nun die Aufholjagd? Einmal mehr schwappt Begeisterung durch das Stadion, das geschlossen hinter der Mannschaft steht. Doch es hilft alles nichts. Nur wenig später lässt sich Marco Burch überlaufen, wobei das 2:2 fällt. Für den FCL, der erbittert dagegen ankämpft, geht nun alles zurück auf Anfang. Auch nach Angriff und trotz erneutem FCL-Wechsel bleiben die so dringend benötigten zwei Treffer aus. Somit endet für die Luzerner letztendlich der süsse Traum von Europa und dem nächsten Gegner Aston Villa – zu schwer wog dabei nicht zuletzt das 1:3 im Hinspiel.

Sinnbildlich für die ganze Mannschaft: FCL-Spieler Ismajl Beka liegt am Boden. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus

Luzern – Hibernian 2:2 (1:1)

Swisspor-Arena. – 13 987 Zuschauende. – SR Diamantopoulos.

Tore: 10. Youan 1:0. 16. Kadak (Villiger) 1:1. 67. Ademi 2:1. 73. Boyle 2:2

Luzern: Loretz; Ottiger (45. Ademi), Beka (90. Jaquez), Burch (80. Abubakar), Frydek; Beloko, Jashari, Dorn, Meyer, Kadak (65. Okou); Villiger (65. Chader).

Hibernian: Marshall; Stevenson, Hanlon, Fish, Miller; Newell, Levitt (52. Jeggo), Campbell (60. Bushiri), Youan, Boyle (75. Doidge), Vente (60. Obita).

Bemerkungen: Luzern ohne Klidjé (verletzt). Verwarnungen: 42. Vente (Foul), Burch (Reklamieren), 82. Miller (Foul), 88. Frydek (Foul), 90. Max Meyer (Foul).

Für den FCL geht es am Sonntag gleich im Cup weiter. Dort treffen die Luzerner auf den FC Winkeln aus der Ostschweiz. Anpfiff ist um 14 Uhr. In der Liga wartet eine Woche später GC (Anpfiff 16.30 Uhr) auf das Team von Mario Frick.