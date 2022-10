Fussball Ex-FCL-Trainer Gerardo Seoane bei Bayer 04 Leverkusen entlassen Gerardo Seoane ist nicht mehr länger Trainer in der Bundesliga. Er wurde bei Bayer Leverkusen abgesetzt. Nachfolger soll ein Weltmeister sein.

Gerardo Seoane lancierte seine Trainer-Profikarriere in Luzern. Bild: Boris Bürgisser

Angezählt war Gerardo Seoane schon länger, nun soll es fix sein: Nach Informationen des «Kölner Stadt-Anzeigers» trennt sich der sportlich schwer angeschlagene Bundesligist vom Schweizer Coach mit FCL-Vergangenheit.

Bisher ging es in der Trainerkarriere von Seoane nur in eine Richtung: Aufwärts. Sie begann im Winter 2018 beim FC Luzern. Nach einer sportlich sehr erfolgreichen halben Saison schon wurde er von Meister YB 2018 abgeworben, wo er bis 2021 blieb und drei mal Meister und einmal Cupsieger wurde, ehe er in die Bundesliga nach Leverkusen wechselte. Dort lief es zunächst auch gut, doch in der aktuellen Saison sah sich Seoane mit der ersten Krise in seiner Trainerkarriere konfrontiert. In der laufenden Bundesliga-Saison konnte der Luzerner mit Leverkusen nur zwei von zwölf Spielen gewinnen, im DFB-Pokal schied man gar gegen einen Drittligisten aus. Und am Dienstag setzte es für Seoane als Leverkusen-Trainer die letzte Niederlage ab im CL-Spiel gegen Porto.

In Leverkusen soll nun Xabi Alonso übernehmen. Dieser ist 114-facher spanischer Nationalspieler, Weltmeister und zweimaliger Europameister. (mme)