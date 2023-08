FUSSBALL FC Luzern erwirtschaftet einen Verlust von 3,2 Millionen Franken in der Saison 21/22 Dank der Rückkehr der Zuschauer schneidet der FCL besser ab als erwartet. Erfreuliches gibt es bei den Transfererlösen zu berichten.

Unter anderem dank dem Transfer von Filip Ugrinic zu YB konnte der FCL für die Saison 21/22 eine positive Transferbilanz präsentieren. Archivbild: Martin Meienberger / freshfocus

Im Verlaufe der Saison 2021/2022 war man beim FCL noch weitaus pessimistischer. Mit rund 7 Millionen Franken Verlust wurde noch im Frühjahr 2022 gerechnet. Unter dieser Betrachtungslinse ist man mit dem definitiven Verlust von rund 3 Millionen Franken also dennoch zufrieden. Die Gründe für das besser als erwartete Abschneiden liegen einerseits an der Rückkehr der Zuschauer in der Rückrunde und andererseits an einer positiven Transferbilanz.

Transfereinnahmen von 4,3 Millionen Franken

In der vergangenen Saison konnte der FC Luzern 4,3 Millionen Franken an Transfereinnahmen generieren. Dem stehen 1,9 Millionen Franken an Transferausgaben gegenüber. Somit steht ein Transferplus von rund 2,4 Millionen Franken zu Buche.

Der Grossteil des Umsatzes wird weiterhin in der Sparte Sport erzielt – zu dieser Kategorie gehören die erste Mannschaft, Transfers und Ticketeinnahmen. Dank des ausverkauften Länderspiels Schweiz – Bulgarien konnte aber auch im Bereich Events eine positive Bilanz gezogen werden.

Events sollen gestärkt werden

Aktuell sei der Verein aber noch zu abhängig von der Sparte Sport, so Richard Furrer, Leiter Finanzen beim FCL. Gemäss Furrer ist der Verein zu 95 Prozent auf diese volatile Sparte angewiesen. Ein Ziel sei es deshalb, die Abhängigkeit vom Sport zu mindern und insbesondere den Bereich Events mit Konzerten und Kongressen zu stärken. Mit dem Schützenhaus, wo rund 2,5 Millionen Franken an Investitionen getätigt wurden, soll hier ein neuer Umsatzzweig entstehen.